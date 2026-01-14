عربي
‌‏من بينها أول محطة تحلية مياه... السعودية تطلق مشاريع تنموية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال
‌‏من بينها أول محطة تحلية مياه... السعودية تطلق مشاريع تنموية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال
سبوتنيك عربي
أعلنت السعودية إطلاق حزمة مشاريع ومبادرات تنموية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال (نحو نصف مليار دولار)، مشيرة إلى أن الهدف منها دعم القطاعات الأساسية وتحسين... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
ذكر ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سلسلة تدوينات على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أشار فيها إلى أن الحزمة الجديدة تشمل 28 مشروعا ومبادرة تنموية موزعة على قطاعات حيوية، في مقدمتها الصحة والطاقة والمياه والتعليم والنقل.وأوضح أنها تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستفيدة، التي تشمل محافظات عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى وتعز ومأرب، إضافة إلى محافظات الضالع وأبين ولحج وشبوة.وأشار البرنامج إلى أن مدينة عدن ستحظى بعدد من المشاريع والمبادرات البارزة، من بينها إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن، إلى جانب إعادة إنشاء مدرج مطار عدن وتوفير أنظمة الملاحة والاتصالات، والبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من تأهيل المطار.ولفت إلى أنه في قطاع الطاقة سيتم إنشاء مشروع لتعزيز القدرة الكهربائية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 30 ميجا واط في تعز.وفي القطاع الصحي، تتضمن المشاريع إعادة تشغيل مستشفى "المخا"، وإعادة تشغيل مستشفى شبوة في مدينة عتق، وتشغيل مستشفى سقطرى، إضافة إلى إنشاء مستشفى حضرموت الجامعي، والبدء في تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة.ويشمل الدعم السعودي قطاع التعليم في اليمن بناء 30 مدرسة في عدة محافظات، ودعم جامعتي حضرموت وسيئون بكليات جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التعليم العالي وبناء الكوادر المحلية.ويواجه اليمن صعوبات مالية جعلته غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بسبب الحرب المستمرة منذ 2015.
أعلنت السعودية إطلاق حزمة مشاريع ومبادرات تنموية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال (نحو نصف مليار دولار)، مشيرة إلى أن الهدف منها دعم القطاعات الأساسية وتحسين الخدمات في عدد من المحافظات اليمنية.
ذكر ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سلسلة تدوينات على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أشار فيها إلى أن الحزمة الجديدة تشمل 28 مشروعا ومبادرة تنموية موزعة على قطاعات حيوية، في مقدمتها الصحة والطاقة والمياه والتعليم والنقل.
وأوضح أنها تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستفيدة، التي تشمل محافظات عدن وحضرموت والمهرة وسقطرى وتعز ومأرب، إضافة إلى محافظات الضالع وأبين ولحج وشبوة.
وأشار البرنامج إلى أن مدينة عدن ستحظى بعدد من المشاريع والمبادرات البارزة، من بينها إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن، إلى جانب إعادة إنشاء مدرج مطار عدن وتوفير أنظمة الملاحة والاتصالات، والبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من تأهيل المطار.
ولفت إلى أنه في قطاع الطاقة سيتم إنشاء مشروع لتعزيز القدرة الكهربائية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 30 ميجا واط في تعز.
وفي القطاع الصحي، تتضمن المشاريع إعادة تشغيل مستشفى "المخا"، وإعادة تشغيل مستشفى شبوة في مدينة عتق، وتشغيل مستشفى سقطرى، إضافة إلى إنشاء مستشفى حضرموت الجامعي، والبدء في تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة.
ويشمل الدعم السعودي قطاع التعليم في اليمن بناء 30 مدرسة في عدة محافظات، ودعم جامعتي حضرموت وسيئون بكليات جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التعليم العالي وبناء الكوادر المحلية.
ويواجه اليمن صعوبات مالية جعلته غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بسبب الحرب المستمرة منذ 2015.
