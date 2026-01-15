https://sarabic.ae/20260115/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-انتهاكات-جديدة-في-ريف-القنيطرة-شملت-تفتيش-منازل-1109268183.html
وأفادت قناة "الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فتشت عدد من المنازل في المنطقة واحتجزت ثلاثة شبان لنحو ساعة ومن ثم أطلقت سراحهم لاحقا".ويأتي التوغل الإسرائيلي الجديد ضمن سلسلة انتهاكات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب آخرها، أمس الأربعاء، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة بئر عجم وقرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قذيفتين على طرف واد بين قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي، وذلك أول أمس الثلاثاء.وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.وأكد نتنياهو أن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، تتعامل بحزم لمنع تموضع ما وصفها بـ"العناصر الإرهابية" قرب حدودها، ولـ"ضمان أمن حلفائها الدروز"، مشددًا على أن بلاده "ستواصل السيطرة على المناطق، التي دخلتها في جنوب غرب سوريا، وستصر على أن تبقى خالية من السلاح".ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.
وأفادت قناة
"الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فتشت عدد من المنازل في المنطقة واحتجزت ثلاثة شبان لنحو ساعة ومن ثم أطلقت سراحهم لاحقا".
30 ديسمبر 2025, 23:49 GMT
ويأتي التوغل الإسرائيلي الجديد ضمن سلسلة انتهاكات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب آخرها، أمس الأربعاء، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة بئر عجم وقرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.
وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قذيفتين على طرف واد بين قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي، وذلك أول أمس الثلاثاء.
وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد في تصريحات سابقة، تمسّك بلاده بـ"الدفاع عن البلدات الحدودية، لا سيما في الشمال، وحماية الدروز"، مطالبًا بـ"إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ".
وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته لجنود أصيبوا في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي
في بلدة بيت جن بريف دمشق، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، عقب اشتباكات اندلعت خلال توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، تتعامل بحزم لمنع تموضع ما وصفها بـ"العناصر الإرهابية" قرب حدودها، ولـ"ضمان أمن حلفائها الدروز"، مشددًا على أن بلاده "ستواصل السيطرة على المناطق، التي دخلتها في جنوب غرب سوريا، وستصر على أن تبقى خالية من السلاح".
ويواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على مواقع استراتيجية في منطقة جبل الشيخ
، منذ رحيل الحكومة السابقة في سوريا، رافضا الانسحاب منها أو من المناطق التي سيطر عليها لاحقا.