السلطات السورية تفتح مراكز إيواء في ريف حلب استعدادا لعمليات عسكرية "دقيقة"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
السلطات السورية تفتح مراكز إيواء في ريف حلب استعدادا لعمليات عسكرية "دقيقة"
السلطات السورية تفتح مراكز إيواء في ريف حلب استعدادا لعمليات عسكرية "دقيقة"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن السلطات السورية افتتحت ثلاثة مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب، في إطار الإجراءات المتخذة لاستقبال الأهالي القادمين... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T09:33+0000
2026-01-15T09:34+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108995994_0:0:1293:728_1920x0_80_0_0_ddad9b5079083ed2d6e43de6c5a4f11c.jpg
وأفادت "الإخبارية السورية"، اليوم الخميس، بأن تلك الاستعدادات تأتي في المناطق التي ستشهد عمليات عسكرية دقيقة ينفذها الجيش السوري لتحريرها من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).وأوضحت أن مراكز الإيواء موزعة على النحو الآتي: مركز جامع الفتح ومركز الصناعة ومركز الشرعية، مشيرة إلى أن افتتاح المراكز يهدف إلى توفير أماكن آمنة لتقديم الخدمات الأساسية للأهالي خلال فترة العمليات.أمس الأربعاء، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عن فتح ممر إنساني جديد لأهالي المناطق الواقعة شرق مدينة حلب، في خطوة تهدف إلى تأمين خروج المدنيين بشكل آمن نحو المدينة، وذلك ضمن منطقة جرى تحديدها مسبقا عبر الشاشات والمنصات الإخبارية الرسمية.وأوضحت الهيئة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الممر الإنساني سيكون عبر قرية حميمة على طريق "إم 15"، وهو الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة دير حافر ومدينة حلب، داعية السكان الراغبين بالعبور إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة لضمان سلامتهم.وفي السياق ذاته، ناشدت هيئة العمليات المدنيين ضرورة الابتعاد عن "مواقع تنظيم "قسد" وميليشيات "بي كا كا" الإرهابية في المنطقة المحددة"، مؤكدة أن فتح الممر يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية المدنيين وتسهيل وصولهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل مدينة حلب.وكان مظلوم عبدي، قائد "قسد" قد أعلن، أنه تم التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج المقاتلين من محافظة حلب بوساطة دولية.وقال عبدي في بيان عبر منصة "إكس": "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، والجرحى، والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".وأضاف: "ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم".ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وعبدي، في 10 مارس/ آذار 2025، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.كما وقّعت الحكومة السورية مع قوات قسد اتفاقا آخر، في 1 أبريل/ نيسان 2025، يقضي بخروج عناصر "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس.
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن السلطات السورية افتتحت ثلاثة مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب، في إطار الإجراءات المتخذة لاستقبال الأهالي القادمين عبر الممر الإنساني من مناطق دير حافر ومسكنة.
وأفادت "الإخبارية السورية"، اليوم الخميس، بأن تلك الاستعدادات تأتي في المناطق التي ستشهد عمليات عسكرية دقيقة ينفذها الجيش السوري لتحريرها من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأوضحت أن مراكز الإيواء موزعة على النحو الآتي: مركز جامع الفتح ومركز الصناعة ومركز الشرعية، مشيرة إلى أن افتتاح المراكز يهدف إلى توفير أماكن آمنة لتقديم الخدمات الأساسية للأهالي خلال فترة العمليات.
إرسال تعزيزات للجيش السوري إلى حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
الجيش السوري يعلن المنطقة من دير حافر إلى مسكنة في ريف حلب منطقة عسكرية مغلقة
13 يناير, 09:40 GMT
أمس الأربعاء، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عن فتح ممر إنساني جديد لأهالي المناطق الواقعة شرق مدينة حلب، في خطوة تهدف إلى تأمين خروج المدنيين بشكل آمن نحو المدينة، وذلك ضمن منطقة جرى تحديدها مسبقا عبر الشاشات والمنصات الإخبارية الرسمية.
وأوضحت الهيئة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الممر الإنساني سيكون عبر قرية حميمة على طريق "إم 15"، وهو الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة دير حافر ومدينة حلب، داعية السكان الراغبين بالعبور إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة لضمان سلامتهم.
وفي السياق ذاته، ناشدت هيئة العمليات المدنيين ضرورة الابتعاد عن "مواقع تنظيم "قسد" وميليشيات "بي كا كا" الإرهابية في المنطقة المحددة"، مؤكدة أن فتح الممر يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية المدنيين وتسهيل وصولهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل مدينة حلب.
وكان مظلوم عبدي، قائد "قسد" قد أعلن، أنه تم التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج المقاتلين من محافظة حلب بوساطة دولية.
وقال عبدي في بيان عبر منصة "إكس": "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، والجرحى، والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".
وأضاف: "ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم".
ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وعبدي، في 10 مارس/ آذار 2025، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
كما وقّعت الحكومة السورية مع قوات قسد اتفاقا آخر، في 1 أبريل/ نيسان 2025، يقضي بخروج عناصر "قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس.
