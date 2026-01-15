باحث سياسي: التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
باحث سياسي: التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
باحث سياسي: التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
باحث سياسي: التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
تناول الباحث السياسي ورئيس تحرير "الجريدة الأوربية العربية الدولية"، الدكتور خالد زين الدين، من باريس، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب فيه عن... 15.01.2026
2026-01-15
2026-01-15T12:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108627959_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_5d774a2ed2ea4ff4ec6dc7364cb82e7b.jpg
وأكد زين الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "نظام كييف لم يعد يملك أي أوراق قوة، وأن التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا، لإنهاء الأزمة الأوكرانية".و أوضح أن "الاتفاق الروسي الأمريكي الصيني أصبح قيد التنفيذ"، معتبرًا أن "زيلينسكي لن يكون موجودا مستقبلا في الحياة السياسية الأوكرانية".وأضاف زين الدين أن "الدول التي تدعم زيلينسكي تعاني أزمات اقتصادية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول والقادة الأوروبيين يسعون لتحقيق مصالح جيوسياسية واقتصادية، والحصول على الثروات الطبيعية في أوكرانيا، من دون الاكتراث لاستقرارها، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي المتهاوي"، معتبرًا أن "زيلينسكي شكل أداة لتحقيق هذا الهدف بعد تدمير أوكرانيا".ولفت زين الدين إلى أن "الأوروبيين اعتقدوا أن زيادة الضغوط السياسية، إلى جانب العقوبات والحصار، ستدفع موسكو إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أن الصراع أثبت تماسك روسيا، في حين تحولت أوروبا، قولًا وفعلًا، إلى قارة عجوز".ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي
https://sarabic.ae/20260115/الكرملين-نتفق-مع-ترامب-بأن-زيلينسكي-يعرقل-عملية-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا--عاجل-1109261541.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108627959_154:0:2153:1499_1920x0_80_0_0_556f41813dcf426fc5cd2e31ddf6b30c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث سياسي: التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

12:10 GMT 15.01.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تناول الباحث السياسي ورئيس تحرير "الجريدة الأوربية العربية الدولية"، الدكتور خالد زين الدين، من باريس، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب فيه عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، على عكس فلاديمير زيلينسكي، الذي يتحمل مسؤولية تعثر الجهود الأمريكية لتحقيق السلام حتى الآن.
وأكد زين الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "نظام كييف لم يعد يملك أي أوراق قوة، وأن التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا، لإنهاء الأزمة الأوكرانية".

و أوضح أن "الاتفاق الروسي الأمريكي الصيني أصبح قيد التنفيذ"، معتبرًا أن "زيلينسكي لن يكون موجودا مستقبلا في الحياة السياسية الأوكرانية".

وأردف: "ترامب أراد توجيه رسالة واضحة أنه ماضٍ في اتفاق مع روسيا، وعلى الأوروبيين فهم هذه الرسالة، إذ لا قارة أوروبية من دون الولايات المتحدة، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجه مصالح الدول الكبرى".

وأضاف زين الدين أن "الدول التي تدعم زيلينسكي تعاني أزمات اقتصادية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول والقادة الأوروبيين يسعون لتحقيق مصالح جيوسياسية واقتصادية، والحصول على الثروات الطبيعية في أوكرانيا، من دون الاكتراث لاستقرارها، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي المتهاوي"، معتبرًا أن "زيلينسكي شكل أداة لتحقيق هذا الهدف بعد تدمير أوكرانيا".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها
10:12 GMT
10:12 GMT

وأشار رئيس تحرير "الجريدة الأوربية العربية الدولية"، إلى أن "الرئيس الأمريكي يدرك الجهات، التي تمارس ضغوطا على زيلينسكي للاستمرار في الصراع، ولتحويل أوكرانيا إلى بوابة أوروبية لمواجهة روسيا".

ولفت زين الدين إلى أن "الأوروبيين اعتقدوا أن زيادة الضغوط السياسية، إلى جانب العقوبات والحصار، ستدفع موسكو إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أن الصراع أثبت تماسك روسيا، في حين تحولت أوروبا، قولًا وفعلًا، إلى قارة عجوز".
ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي
