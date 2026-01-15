https://sarabic.ae/20260115/باحث-سياسي-التسوية-السياسية-باتت-شبه-جاهزة-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1109265130.html

باحث سياسي: التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

تناول الباحث السياسي ورئيس تحرير "الجريدة الأوربية العربية الدولية"، الدكتور خالد زين الدين، من باريس، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب فيه عن... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكد زين الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "نظام كييف لم يعد يملك أي أوراق قوة، وأن التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا، لإنهاء الأزمة الأوكرانية".و أوضح أن "الاتفاق الروسي الأمريكي الصيني أصبح قيد التنفيذ"، معتبرًا أن "زيلينسكي لن يكون موجودا مستقبلا في الحياة السياسية الأوكرانية".وأضاف زين الدين أن "الدول التي تدعم زيلينسكي تعاني أزمات اقتصادية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول والقادة الأوروبيين يسعون لتحقيق مصالح جيوسياسية واقتصادية، والحصول على الثروات الطبيعية في أوكرانيا، من دون الاكتراث لاستقرارها، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي المتهاوي"، معتبرًا أن "زيلينسكي شكل أداة لتحقيق هذا الهدف بعد تدمير أوكرانيا".ولفت زين الدين إلى أن "الأوروبيين اعتقدوا أن زيادة الضغوط السياسية، إلى جانب العقوبات والحصار، ستدفع موسكو إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أن الصراع أثبت تماسك روسيا، في حين تحولت أوروبا، قولًا وفعلًا، إلى قارة عجوز".ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي

