باحث سياسي: التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

تناول الباحث السياسي ورئيس تحرير "الجريدة الأوربية العربية الدولية"، الدكتور خالد زين الدين، من باريس، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب فيه عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، على عكس فلاديمير زيلينسكي، الذي يتحمل مسؤولية تعثر الجهود الأمريكية لتحقيق السلام حتى الآن.
وأكد زين الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "نظام كييف لم يعد يملك أي أوراق قوة، وأن التسوية السياسية باتت شبه جاهزة بين الولايات المتحدة وروسيا، لإنهاء الأزمة الأوكرانية".
و أوضح أن "الاتفاق الروسي الأمريكي الصيني أصبح قيد التنفيذ"، معتبرًا أن "زيلينسكي لن يكون موجودا مستقبلا في الحياة السياسية الأوكرانية".
وأردف: "ترامب أراد توجيه رسالة واضحة أنه ماضٍ في اتفاق مع روسيا، وعلى الأوروبيين فهم هذه الرسالة، إذ لا قارة أوروبية من دون الولايات المتحدة، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجه مصالح الدول الكبرى".
وأضاف زين الدين أن "الدول التي تدعم زيلينسكي تعاني أزمات اقتصادية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول والقادة الأوروبيين يسعون لتحقيق مصالح جيوسياسية واقتصادية، والحصول على الثروات الطبيعية في أوكرانيا، من دون الاكتراث لاستقرارها، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي المتهاوي"، معتبرًا أن "زيلينسكي شكل أداة لتحقيق هذا الهدف بعد تدمير أوكرانيا".
وأشار رئيس تحرير "الجريدة الأوربية العربية الدولية"، إلى أن "الرئيس الأمريكي يدرك الجهات، التي تمارس ضغوطا على زيلينسكي للاستمرار في الصراع، ولتحويل أوكرانيا إلى بوابة أوروبية لمواجهة روسيا".
ولفت زين الدين إلى أن "الأوروبيين اعتقدوا أن زيادة الضغوط السياسية، إلى جانب العقوبات والحصار، ستدفع موسكو إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أن الصراع أثبت تماسك روسيا، في حين تحولت أوروبا، قولًا وفعلًا، إلى قارة عجوز".