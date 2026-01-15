عضو سابق بمجلس السيادة السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الأسباب الحقيقة لاستمرار الحرب وتراجع فرص السلام

عربي
أمساليوم
بث مباشر
2026-01-15T17:33+0000
2026-01-15T17:33+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090603345_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_d2ece234c694780fe9ef4e00c1675bab.jpg
وأضاف تاور في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن طول أمد الحرب فى السودان، التي تدخل عامها الرابع بعد ثلاثة أشهر فقط من الآن، أوجد استقطابات (محلية وخارجية) لصالح طرفيها، مما أفقدهما القدرة على إتخاذ القرارات بمعزل عن هذه التحالفات والارتباطات.وتابع، بالإضافة إلى ما سبق فإن استمر وطول مدة الحرب أدت إلى ظهور جهات مستفيدة تجاريا من واقع الحرب واستمرارها، مثل المليشيات المتحالفة هنا أو هناك، وتجار التهريب، خاصة فى سوق الذهب، حيث إعترفت وزارة المالية بفقد 50 طن منه عن طريق التهريب، وتجارة المخدرات، وظهور الشركات العابرة للحدود، كل هذه الدوائر لديها مصلحة فى إستمرار الحرب، وسيادة حالة توازن الضعف على المشهد.وأشار تاور، إلى أن تلك القوى تلعب دورها الميداني عبر شبكات العمل الإنساني والمناصرة والدعم المختلفة لتخفيف الكارثة الإنسانية، تلك القوى تمثلهم القوى السياسية غير المنحازة لأي طرف، وهى تتولى إدارة غرف الطوارئ، ولجان النازحين واللاجئين وغيرها.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إن عام 2026 سيكون عاما للسلام، مؤكدا أن الحرب كانت مفروضة على السودانيين وأن تحقيق السلام سيتم وفقا للمبادرة القومية، التي قدمتها الحكومة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأحد الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم، قال فيه إن مبادرة السلام هي مبادرة سودانية خالصة حصلت على دعم غير محدود دوليا وإقليميا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، وتضمنت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
عضو سابق بمجلس السيادة السوداني يوضح لـ"سبوتنيك" الأسباب الحقيقة لاستمرار الحرب وتراجع فرص السلام

حصري
أفاد عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الدكتور الصديق تاور، بأن "تعويل طرفي الحرب على الحسم العسكري منذ البداية، والإصرار عليه، برغم النداءات والمناشدات الوطنية والإقليمية والدولية، هو العامل الرئيس لغياب الحلول من جهة، ولإنتاج أكبر مأساة إنسانية يشهدها العالم على الإطلاق".
وأضاف تاور في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن طول أمد الحرب فى السودان، التي تدخل عامها الرابع بعد ثلاثة أشهر فقط من الآن، أوجد استقطابات (محلية وخارجية) لصالح طرفيها، مما أفقدهما القدرة على إتخاذ القرارات بمعزل عن هذه التحالفات والارتباطات.
وتابع، بالإضافة إلى ما سبق فإن استمر وطول مدة الحرب أدت إلى ظهور جهات مستفيدة تجاريا من واقع الحرب واستمرارها، مثل المليشيات المتحالفة هنا أو هناك، وتجار التهريب، خاصة فى سوق الذهب، حيث إعترفت وزارة المالية بفقد 50 طن منه عن طريق التهريب، وتجارة المخدرات، وظهور الشركات العابرة للحدود، كل هذه الدوائر لديها مصلحة فى إستمرار الحرب، وسيادة حالة توازن الضعف على المشهد.

وقال عضو مجلس السيادة، إن تقريب وجهات النظر ممكن، بالاستماع لضحايا الحرب من عشرات الملايين الذين أصبحوا نازحين ومشردين ولاجئين، إضافة إلى القوى المدنية غير المنخرطة في الحرب، وهي المعبر الفعلي عن الشعب السوداني، وهي موجودة وتتحرك بقدر استطاعتها،في المنابر والمساحات المتاحة لها للمطالبة بالوقف الفوري للحرب.

وأشار تاور، إلى أن تلك القوى تلعب دورها الميداني عبر شبكات العمل الإنساني والمناصرة والدعم المختلفة لتخفيف الكارثة الإنسانية، تلك القوى تمثلهم القوى السياسية غير المنحازة لأي طرف، وهى تتولى إدارة غرف الطوارئ، ولجان النازحين واللاجئين وغيرها.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إن عام 2026 سيكون عاما للسلام، مؤكدا أن الحرب كانت مفروضة على السودانيين وأن تحقيق السلام سيتم وفقا للمبادرة القومية، التي قدمتها الحكومة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأحد الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم، قال فيه إن مبادرة السلام هي مبادرة سودانية خالصة حصلت على دعم غير محدود دوليا وإقليميا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف: "هناك مؤشرات تقول إن السلام قادم لا محالة وسنصل إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن الحكومة تتولى حاليا إنشاء الآليات الوطنية لإنفاذ المبادرة.

وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، وتضمنت المبادرة وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
