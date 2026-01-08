https://sarabic.ae/20260108/الكتلة-المدنية-للسلام-والتنمية-بالسودان-لـسبوتنيك-لابد-من-كشف-الطرف-الذي-يقف-أمام-مساعي-وقف-الحرب-1109039197.html
الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان لـ"سبوتنيك": لابد من كشف الطرف الذي يقف أمام مساعي وقف الحرب
وقال طاهر، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "رغم مئات الملايين من الدولارات، التي أُعلن عنھا للمعونات الإنسانية، إلا أن جميعها يصطدم بحاجز أنه ليس ھناك جھة موثوقة بالسودان يمكن أن تتصدر المشهد لإيصال تلك المساعدات".وتابع طاهر: "لا توجد جھة حتى الآن تمثّل كل مكونات شعب السودان المناوئة للحرب منذ البداية رغماً عن لافتات من يدّعون أنھم يمثلون الشعب السوداني".وأشار طاهر إلى أنه "بالتنسيق مع إخواننا بالجبھة الوطنية المصرية للشؤون الخارجية، بادرت الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالتجھيز لعقد مؤتمر جامع لتكوين جبھة مدنية عريضة تجمع كل مكونات شعب السودان المناوئة للحرب منذ بدئھا، برعاية الاتحاد الأوروبي بالقاھرة قريبا جدا، لكي تجد المؤتمرات والحراك المنشود لإنقاذ السودان وشعبه".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أكد منسق "الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان"، د.سامي سليمان طاهر، أن "العديد من المؤتمرات والحراك الدولي أقيمت خلال الفترة الماضية من أجل إقرار هدنة إنسانية لإيصال المساعدات للمقهورين، والذين يتألمون من جراء تلك الحرب، لكن دون جدوى حتى الآن".
وقال طاهر، في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الخميس: "رغم مئات الملايين من الدولارات، التي أُعلن عنھا للمعونات الإنسانية، إلا أن جميعها يصطدم بحاجز أنه ليس ھناك جھة موثوقة بالسودان
يمكن أن تتصدر المشهد لإيصال تلك المساعدات".
وتابع طاهر: "لا توجد جھة حتى الآن تمثّل كل مكونات شعب السودان المناوئة للحرب منذ البداية رغماً عن لافتات من يدّعون أنھم يمثلون الشعب السوداني".
وشدد أنه "لابد من تكوين الجبھة المدنية العريضة، التي تمثل كل مكوّنات شعب السودان المناوئة للحرب منذ بدئھا، ينبثق منھا لجنة حكماء تضم أصحاب الثقة والمشورة للتحاور مع طرفي الحرب وإعلان الطرف المتعنّت رفضا لإيقاف الحرب، حتى يعلم كل العالم من ھو المتعنّت".
وأشار طاهر إلى أنه "بالتنسيق مع إخواننا بالجبھة الوطنية المصرية للشؤون الخارجية، بادرت الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالتجھيز لعقد مؤتمر جامع لتكوين جبھة مدنية عريضة تجمع كل مكونات شعب السودان
المناوئة للحرب منذ بدئھا، برعاية الاتحاد الأوروبي بالقاھرة قريبا جدا، لكي تجد المؤتمرات والحراك المنشود لإنقاذ السودان وشعبه".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية
عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع
تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.