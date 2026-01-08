https://sarabic.ae/20260108/الكتلة-المدنية-للسلام-والتنمية-بالسودان-لـسبوتنيك-لابد-من-كشف-الطرف-الذي-يقف-أمام-مساعي-وقف-الحرب-1109039197.html

الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان لـ"سبوتنيك": لابد من كشف الطرف الذي يقف أمام مساعي وقف الحرب

الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان لـ"سبوتنيك": لابد من كشف الطرف الذي يقف أمام مساعي وقف الحرب

سبوتنيك عربي

أكد منسق "الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان"، د.سامي سليمان طاهر، أن "العديد من المؤتمرات والحراك الدولي أقيمت خلال الفترة الماضية من أجل إقرار هدنة... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T19:53+0000

2026-01-08T19:53+0000

2026-01-08T19:53+0000

حصري

أخبار السودان اليوم

العالم

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

مصر

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1f/1091270751_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_7bab2a02442e028716c5e23ac27f6099.png

وقال طاهر، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "رغم مئات الملايين من الدولارات، التي أُعلن عنھا للمعونات الإنسانية، إلا أن جميعها يصطدم بحاجز أنه ليس ھناك جھة موثوقة بالسودان يمكن أن تتصدر المشهد لإيصال تلك المساعدات".وتابع طاهر: "لا توجد جھة حتى الآن تمثّل كل مكونات شعب السودان المناوئة للحرب منذ البداية رغماً عن لافتات من يدّعون أنھم يمثلون الشعب السوداني".وأشار طاهر إلى أنه "بالتنسيق مع إخواننا بالجبھة الوطنية المصرية للشؤون الخارجية، بادرت الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالتجھيز لعقد مؤتمر جامع لتكوين جبھة مدنية عريضة تجمع كل مكونات شعب السودان المناوئة للحرب منذ بدئھا، برعاية الاتحاد الأوروبي بالقاھرة قريبا جدا، لكي تجد المؤتمرات والحراك المنشود لإنقاذ السودان وشعبه".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20260104/السودان-الوضع-الإنساني-يتفاقموالمدنيون-يدفعون-فاتورة-الحرب-من-أرواحهم-1108911416.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, مصر, قوات الدعم السريع السودانية