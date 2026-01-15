عربي
مع أكثر من مسؤول دولي.. مصر تجري اتصالات مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة
مع أكثر من مسؤول دولي.. مصر تجري اتصالات مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، اتصالات مع عدد من المسؤولين الدوليين بهدف خفض التصعيد في المنطقة. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها ظهر اليوم الخميس، أن الوزير عبد العاطي، أجرى اتصالات مع نظرائه الإيراني عباس عراقجي، والعماني بدر البوسعيدي، والفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وذكرت الوزارة المصرية، في بيانها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الاتصالات، التي جرت أمس، وشهدت التأكيد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدة التوتر وتحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى".وأكد البيان المصري أنه جرى خلال الاتصالات المذكورة "التشديد على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".ولفت البيان إلى أن الوزيرعبد العاطي، "جدد التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب، بما فيها بدء عمل لجنة "التكنوقراط" الفلسطينية، عقب إعلان تشكيلها ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار".وشددت الاتصالات المصرية، على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة".
مع أكثر من مسؤول دولي.. مصر تجري اتصالات مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، اتصالات مع عدد من المسؤولين الدوليين بهدف خفض التصعيد في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها ظهر اليوم الخميس، أن الوزير عبد العاطي، أجرى اتصالات مع نظرائه الإيراني عباس عراقجي، والعماني بدر البوسعيدي، والفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وذكرت الوزارة المصرية، في بيانها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الاتصالات، التي جرت أمس، وشهدت التأكيد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدة التوتر وتحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى".
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما التام للاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
13 يناير, 11:18 GMT
وأكد البيان المصري أنه جرى خلال الاتصالات المذكورة "التشديد على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وناقشت اتصالات وزير الخارجية المصري التطورات في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

ولفت البيان إلى أن الوزيرعبد العاطي، "جدد التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب، بما فيها بدء عمل لجنة "التكنوقراط" الفلسطينية، عقب إعلان تشكيلها ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار".
وشددت الاتصالات المصرية، على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة".
