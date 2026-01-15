https://sarabic.ae/20260115/مع-أكثر-من-مسؤول-دولي-مصر-تجري-اتصالات-مكثفة-لخفض-التصعيد-في-المنطقة-1109263569.html

مع أكثر من مسؤول دولي.. مصر تجري اتصالات مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة

مع أكثر من مسؤول دولي.. مصر تجري اتصالات مكثفة لخفض التصعيد في المنطقة

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، اتصالات مع عدد من المسؤولين الدوليين بهدف خفض التصعيد في المنطقة. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T11:25+0000

2026-01-15T11:25+0000

2026-01-15T11:25+0000

أخبار مصر الآن

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090473329_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_4f083ac9905df17faad704ded5569691.jpg

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها ظهر اليوم الخميس، أن الوزير عبد العاطي، أجرى اتصالات مع نظرائه الإيراني عباس عراقجي، والعماني بدر البوسعيدي، والفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وذكرت الوزارة المصرية، في بيانها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الاتصالات، التي جرت أمس، وشهدت التأكيد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدة التوتر وتحقيق التهدئة، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى".وأكد البيان المصري أنه جرى خلال الاتصالات المذكورة "التشديد على أهمية تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".ولفت البيان إلى أن الوزيرعبد العاطي، "جدد التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب، بما فيها بدء عمل لجنة "التكنوقراط" الفلسطينية، عقب إعلان تشكيلها ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار".وشددت الاتصالات المصرية، على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في غزة والمنطقة".

https://sarabic.ae/20260113/مصر-وتركيا-تؤكدان-رفضهما-التام-للاعتراف-الإسرائيلي-بـأرض-الصومال-1109191229.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار