وزير الخارجية المصري: لا يمكن مساواة مؤسسات الدولة السودانية مع أي ميليشيات
وزير الخارجية المصري: لا يمكن مساواة مؤسسات الدولة السودانية مع أي ميليشيات
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية المصري: لا يمكن مساواة مؤسسات الدولة السودانية مع أي ميليشيات

أكد وزير الخارجية المصري إن القاهرة تعمل على إنهاء الحرب في السودان ورفع المعاناة عن الشعب السوداني والتوصل لهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة.
وأكد فى مؤتمر صحفى مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب بشكل كامل.
وأضاف: "مؤسسات الدولة السودانية، وفي مقدمتها الجيش، لا يمكن تحت أي ظرف مساواتها بأي ميليشيات"، مشددا على أن أي مساس بالأمن السوداني يمثل مساسا مباشرا بالأمن القومي المصري.
سامي سليمان حسن طاهر مدير المركز الألماني السوداني للسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان لـ"سبوتنيك": لابد من كشف الطرف الذي يقف أمام مساعي وقف الحرب
8 يناير, 19:53 GMT
وقال عبد العاطي إن الحرب الدائرة تشكل تدميرا ممنهجا لمقدرات الشعب السوداني، ولا يمكن السماح باستمرار الوضع الحالي لفترة طويلة، داعيا إلى إحياء المسار السياسي دون تدخلات خارجية أو إملاءات، مع الحفاظ على وحدة السودان وحماية سيادته وسلامة أراضيه.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القيادة السودانية منفتحة على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشروط تحفظ أمن البلاد.
وتابع: "مصر تجري اتصالات مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الحرب".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
البرهان: النصر والقضاء على "الدعم السريع" قريب جدا
9 يناير, 17:21 GMT
وأكد بدر عبد العاطي أن أمن السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي والمنطقة العربية، مشددا على أن الوقت قد حان لوضع حد للحرب واستعادة الأمن والاستقرار في السودان.
وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأممي إلى السودان إن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى السلام، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والمبادرات المشتركة، واستمرار التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة من أجل إنهاء الحرب.
وأشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بالدور المصري المحوري في دعم جهود إنهاء الأزمة السودانية.
ولفت إلى أن ما تقوم به القاهرة يعكس توجهات الحكومات المعنية إزاء الأزمة وتسهم بفاعلية في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
