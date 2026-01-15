1.5 مليون دولار من الإمارات لدعم حقوق الإنسان

https://sarabic.ae/20260115/15-مليون-دولار-من-الإمارات-لدعم-حقوق-الإنسان-1109264399.html
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم برامج وأنشطة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
تجسد هذه المساهمة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ تجاه منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعمها الثابت لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميا.كما سيسهم في دعم جهود المفوضية الرامية إلى تطوير آليات حقوق الإنسان الدولية، وتقديم المساعدة والتعاون للدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.وتؤكد دولة الإمارات بهذا الإسهام، التزامها بالشراكة البناءة مع الأمم المتحدة، ودعمها المتواصل للمبادرات الدولية الهادفة إلى ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.الحكومة الصومالية تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإماراتدول عربية قد تستهدفها العقوبات على خلفية "التلويح الأمريكي" بمنع التعامل تجاريا مع إيران
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم برامج وأنشطة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
تجسد هذه المساهمة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة
الراسخ تجاه منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعمها الثابت لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميا.
وسيوجَه هذا التمويل لدعم برامج وأنشطة المفوضية بما يتماشى مع ولايتها الدولية، بما في ذلك مبادراتها الإنسانية، فضلا عن تعزيز حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، مثل الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الهمم.
كما سيسهم في دعم جهود المفوضية الرامية إلى تطوير آليات حقوق الإنسان الدولية، وتقديم المساعدة والتعاون للدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان
.
وتؤكد دولة الإمارات بهذا الإسهام، التزامها بالشراكة البناءة مع الأمم المتحدة، ودعمها المتواصل للمبادرات الدولية الهادفة إلى ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.