https://sarabic.ae/20260115/15-مليون-دولار-من-الإمارات-لدعم-حقوق-الإنسان-1109264399.html
1.5 مليون دولار من الإمارات لدعم حقوق الإنسان
1.5 مليون دولار من الإمارات لدعم حقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم برامج وأنشطة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T12:19+0000
2026-01-15T12:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098489959_0:0:1032:582_1920x0_80_0_0_c9a60246b1f761922fbfae1e1bdca523.jpg
تجسد هذه المساهمة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ تجاه منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعمها الثابت لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميا.كما سيسهم في دعم جهود المفوضية الرامية إلى تطوير آليات حقوق الإنسان الدولية، وتقديم المساعدة والتعاون للدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.وتؤكد دولة الإمارات بهذا الإسهام، التزامها بالشراكة البناءة مع الأمم المتحدة، ودعمها المتواصل للمبادرات الدولية الهادفة إلى ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.الحكومة الصومالية تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإماراتدول عربية قد تستهدفها العقوبات على خلفية "التلويح الأمريكي" بمنع التعامل تجاريا مع إيران
https://sarabic.ae/20260115/اكتشاف-نفطي-مهم-في-الإمارات-يرفع-مستويات-اقتصاد-البلاد---1109258341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098489959_39:0:955:687_1920x0_80_0_0_20917e289477ffd53c193e37ba9f0bc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

1.5 مليون دولار من الإمارات لدعم حقوق الإنسان

12:19 GMT 15.01.2026
© Photo / Unsplash/ Nick Fewingsأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / Unsplash/ Nick Fewings
تابعنا عبر
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم برامج وأنشطة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
تجسد هذه المساهمة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ تجاه منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعمها الثابت لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميا.

وسيوجَه هذا التمويل لدعم برامج وأنشطة المفوضية بما يتماشى مع ولايتها الدولية، بما في ذلك مبادراتها الإنسانية، فضلا عن تعزيز حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، مثل الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الهمم.

ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
اكتشاف نفطي مهم في الإمارات يرفع مستويات اقتصاد البلاد
08:16 GMT
كما سيسهم في دعم جهود المفوضية الرامية إلى تطوير آليات حقوق الإنسان الدولية، وتقديم المساعدة والتعاون للدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتؤكد دولة الإمارات بهذا الإسهام، التزامها بالشراكة البناءة مع الأمم المتحدة، ودعمها المتواصل للمبادرات الدولية الهادفة إلى ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
الحكومة الصومالية تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
دول عربية قد تستهدفها العقوبات على خلفية "التلويح الأمريكي" بمنع التعامل تجاريا مع إيران
