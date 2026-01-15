https://sarabic.ae/20260115/دول-عربية-قد-تستهدفها-عقوبات-على-خلفية-التلويح-الأمريكي-بمنع-التعامل-تجاريا-مع-إيران-1109257119.html
دول عربية قد تستهدفها العقوبات على خلفية "التلويح الأمريكي" بمنع التعامل تجاريا مع إيران
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية، "تبحث كيفية الرد على الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات". 15.01.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أنه سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان بأن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران "ستواجه تعرفة جمركية بنسبة 25% على أي تجارة مع الولايات المتحدة".ورغم كونها عضوا في منظمة "أوبك" المنتجة للنفط، إلا أن إيران تخضع لعقوبات مشددة من واشنطن منذ سنوات، كما أن التعرفة الجديدة ستطال عددا من الدول العربية، على رأسها الإمارات العربية المتحدة والعراق وعُمان، بحسب الصحيفة.وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك الإيرانية إلى أن "حجم التجارة غير النفطية لإيران، مع الدول المجاورة الـ15 لها، وصل إلى 13.42 مليار دولار، في الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 21 يونيو/ حزيران الماضي، إذ جرى تبادل نحو 23 مليون طن من البضائع".وبقي العراق الوجهة الأساسية لصادرات إيران بقيمة 1.9 مليار دولار، وبعدها الإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار، في وقت تحتل تركيا المرتبة الثالثة بـ940 مليون دولار، وبعدها أفغانستان 510 ملايين دولار، وسلطنة عُمان 437 مليون دولار.ويشار إلى أن "تجارة إيران غير النفطية مع الدول المجاورة، ارتفعت حتى 19 مارس 2025، بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 74.32 مليار دولار. وخلال تلك الفترة، بلغت الصادرات 89.38 مليون طن بقيمة 36.01 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الواردات 23.43 مليون طن بقيمة 38.31 مليار دولار".
دول عربية قد تستهدفها العقوبات على خلفية "التلويح الأمريكي" بمنع التعامل تجاريا مع إيران
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية، "تبحث كيفية الرد على الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات".
وأكدت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أنه سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان بأن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران "ستواجه تعرفة جمركية بنسبة 25% على أي تجارة مع الولايات المتحدة".
ورغم كونها عضوا في منظمة "أوبك" المنتجة للنفط، إلا أن إيران تخضع لعقوبات مشددة من واشنطن منذ سنوات، كما أن التعرفة الجديدة ستطال عددا من الدول العربية، على رأسها الإمارات العربية المتحدة والعراق وعُمان، بحسب الصحيفة.
وفيما لم يجر إعلان تفاصيل قرار الرئيس ترامب، وإن كانت هناك إعفاءات، إلا أن القلق تمدد في أوساط العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث يأتي العراق والإمارات وسلطنة عُمان، من بين أبرز الشركاء التجاريين التقليديين مع إيران، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك الإيرانية
إلى أن "حجم التجارة غير النفطية لإيران، مع الدول المجاورة الـ15 لها، وصل إلى 13.42 مليار دولار، في الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 21 يونيو/ حزيران الماضي، إذ جرى تبادل نحو 23 مليون طن من البضائع".
وبقي العراق الوجهة الأساسية لصادرات إيران بقيمة 1.9 مليار دولار، وبعدها الإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار، في وقت تحتل تركيا المرتبة الثالثة بـ940 مليون دولار، وبعدها أفغانستان 510 ملايين دولار، وسلطنة عُمان 437 مليون دولار.
وحول الواردات، فقد "بلغت الشحنات غير النفطية
من الدول المجاورة 6.8 مليارات دولار، وتصدّرت الإمارات لائحة الدول المورّدة إلى إيران لسلع بقيمة تزيد عن 3.9 مليارات دولار، تليها تركيا 1.98 مليار دولار، وروسيا 353 مليون دولار، وعُمان 223 مليون دولار".
ويشار إلى أن "تجارة إيران غير النفطية مع الدول المجاورة، ارتفعت حتى 19 مارس 2025، بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 74.32 مليار دولار. وخلال تلك الفترة، بلغت الصادرات 89.38 مليون طن بقيمة 36.01 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الواردات 23.43 مليون طن بقيمة 38.31 مليار دولار".