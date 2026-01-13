https://sarabic.ae/20260113/عراقجي-ردا-على-تصريحات-ميرتس-ألمانيا-ليست-مؤهلة-للحديث-عن-حقوق-الإنسان-1109192508.html

عراقجي ردا على تصريحات ميرتس: ألمانيا ليست مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان

عراقجي ردا على تصريحات ميرتس: ألمانيا ليست مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية ليست مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان، فهي فقدت مصداقيتها في هذا الملف. 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T12:14+0000

2026-01-13T12:14+0000

2026-01-13T12:14+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066779_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6f8e3d0562bc993dc3e85302d8ad17a4.jpg

وردا على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن إيران، والتي زعم فيها أن النظام الإيراني لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف، وأنه "يشهد آخر أيامه"، قال عراقجي: "الحكومة الألمانية ليست مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن "ازدواجية المعايير" التي انتهجتها برلين خلال السنوات الماضية أفقدتها أي مصداقية في هذا الملف.وأضاف عراقجي أن "المستشار الألماني يسارع إلى إدانة ما يصفه بالعنف عندما تواجه إيران إرهابيين قتلوا مدنيين وعناصر من الشرطة، في حين يقدم دعما كاملا لقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني في قطاع غزة".وأشار إلى أن "الإيرانيين لا ينسون إشادة المستشار الألماني بدور إسرائيل عندما قصفت منازل ومنشآت داخل إيران خلال الصيف الماضي"، معتبرًا تلك الهجمات غير مبررة وغير قانونية، وموضحًا أن "برلين وصفتها حينها بأنها "قيام إسرائيل بالعمل القذر نيابة عن أوروبا".وختم عراقجي تصريحاته بالقول إن على مستشار ألمانيا أن "يشعر بالخجل"، داعيًا إياه إلى إنهاء ما وصفه "بالتدخل غير القانوني في المنطقة، بما في ذلك دعم الإبادة الجماعية والإرهاب".وأضافت مهاجراني، في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة تتحمّل مسؤولية حماية المجتمع"، مشددة على أن حكومة بلادها "ستغتنم الفرصة لإحياء مسار الحوار"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني عبّر بوضوح، خلال يوم أمس، عن إدانته للإرهاب ورفضه للعنف".وأوضحت المتحدثة أن "الحرب الإرهابية صادرت الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني، على غرار مصادرة العدوان الأمريكي - الإسرائيلي لعملية المفاوضات الإيرانية".واتهمت مهاجراني، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"كشف نياتهما السيئة تجاه الشعب الإيراني، عبر دعمهما الحرب الإرهابية في الشارع الإيراني"، مؤكدة أن "الإرهابيين يتلقون دعمًا واضحًا من الرئيس الأمريكي، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني".وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الباكستاني عزم بلاده على حماية سيادتها من أي "شر خارجي"واشنطن تجدد دعوتها المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة إيران

https://sarabic.ae/20260113/-واشنطن-تجدد-دعوتها-المواطنين-الأمريكيين-إلى-مغادرة-إيران-1109176129.html

https://sarabic.ae/20260113/الصين-تعارض-تهديد-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-الدول-التي-تتعامل-تجاريا-مع-إيران-1109180299.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي