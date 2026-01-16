إعلام: ترامب تلقى تحذيرات بأن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران لن تسقط الحكومة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/إعلام-ترامب-تلقى-تحذيرات-بأن-ضربة-عسكرية-واسعة-ضد-إيران-لن-تسقط-الحكومة-1109289557.html
إعلام: ترامب تلقى تحذيرات بأن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران لن تسقط الحكومة
إعلام: ترامب تلقى تحذيرات بأن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران لن تسقط الحكومة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى تحذيرات تفيد بأن توجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران من غير المرجح أن يؤدي... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T00:45+0000
2026-01-16T00:53+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101766239_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ccb5aa309b95a6ce1bab49a1eac48bb4.jpg
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض: "أبلغ مسؤولون أمريكيون وشركاء في الشرق الأوسط البيت الأبيض أن حملة قصف واسعة النطاق قد تُؤدي، على العكس من ذلك، إلى إشعال فتيل صراع أوسع نطاقًا".وبحسب الصحيفة، فإن تنفيذ ضربات أصغر وأكثر دقة "لا يُنظر إليه داخل الولايات المتحدة على أنه وسيلة قادرة على تغيير سياسة السلطات الإيرانية في التعامل مع الاحتجاجات".وأشارت المصادر إلى أن ترامب، من دون اتخاذ قرار نهائي، طلب ضمان توافر الموارد العسكرية اللازمة تحسبًا لإصداره أمرًا بشن هجوم واسع النطاق.وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت في وقت سابق أن السعودية وقطر وسلطنة عُمان تحاول إقناع ترامب بعدم توجيه ضربات إلى إيران.كما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن مصادر، بأن مسؤولين في دول عربية يرون أن التوتر في منطقة الخليج تراجع، بعدما أسهمت جهود دبلوماسية مكثفة في ثني ترامب عن توجيه ضربات لإيران ومنح مزيد من الوقت للمفاوضات.وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء إلغاء جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، وأعرب عن دعمه للمشاركين في أعمال الشغب، كما وعد بتقديم "مساعدة" للمتظاهرين، ملمحًا إلى أنها "في الطريق".وفي هذا السياق، قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، إن دعوات الرئيس الأمريكي للمتظاهرين في إيران للاستيلاء على مؤسسات الدولة تشجع على زعزعة الاستقرار في الجمهورية الإسلامية وتهدد سيادتها.هذا وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.وحذّر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تمتلك العديد من الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في تحويل الاحتجاجات التي تشهدها إيران إلى أعمال عنف وشغب.كما اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.
https://sarabic.ae/20260115/إيران-تحذر-في-مجلس-الأمن-سنرد-بحزم-على-أي-عمل-عدائي-1109288334.html
https://sarabic.ae/20260115/روسيا-واشنطن-تصعد-التوتر-حول-إيران-وتستخدم-مجلس-الأمن-لتبرير-تدخل-عسكري-1109288304.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101766239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6327c4407d471f6eb320be374771a30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: ترامب تلقى تحذيرات بأن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران لن تسقط الحكومة

00:45 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 00:53 GMT 16.01.2026)
© AP Photo / Ghaith Alsayedشاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا،
شاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى تحذيرات تفيد بأن توجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران من غير المرجح أن يؤدي إلى سقوط الحكومة هناك.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض: "أبلغ مسؤولون أمريكيون وشركاء في الشرق الأوسط البيت الأبيض أن حملة قصف واسعة النطاق قد تُؤدي، على العكس من ذلك، إلى إشعال فتيل صراع أوسع نطاقًا".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
إيران تحذر في مجلس الأمن: سنرد بحزم على أي عمل عدائي
أمس, 22:35 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن تنفيذ ضربات أصغر وأكثر دقة "لا يُنظر إليه داخل الولايات المتحدة على أنه وسيلة قادرة على تغيير سياسة السلطات الإيرانية في التعامل مع الاحتجاجات".
وأشارت المصادر إلى أن ترامب، من دون اتخاذ قرار نهائي، طلب ضمان توافر الموارد العسكرية اللازمة تحسبًا لإصداره أمرًا بشن هجوم واسع النطاق.
وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت في وقت سابق أن السعودية وقطر وسلطنة عُمان تحاول إقناع ترامب بعدم توجيه ضربات إلى إيران.
كما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن مصادر، بأن مسؤولين في دول عربية يرون أن التوتر في منطقة الخليج تراجع، بعدما أسهمت جهود دبلوماسية مكثفة في ثني ترامب عن توجيه ضربات لإيران ومنح مزيد من الوقت للمفاوضات.
من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب أيضًا من ترامب تأجيل أي خطط لشن هجوم عسكري على إيران.
وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء إلغاء جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، وأعرب عن دعمه للمشاركين في أعمال الشغب، كما وعد بتقديم "مساعدة" للمتظاهرين، ملمحًا إلى أنها "في الطريق".
وفي هذا السياق، قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، إن دعوات الرئيس الأمريكي للمتظاهرين في إيران للاستيلاء على مؤسسات الدولة تشجع على زعزعة الاستقرار في الجمهورية الإسلامية وتهدد سيادتها.
هذا وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
روسيا: واشنطن تصعد التوتر حول إيران وتستخدم مجلس الأمن لتبرير تدخل عسكري
أمس, 22:17 GMT
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
وحذّر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تمتلك العديد من الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في تحويل الاحتجاجات التي تشهدها إيران إلى أعمال عنف وشغب.
كما اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала