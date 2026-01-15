https://sarabic.ae/20260115/إيران-تحذر-في-مجلس-الأمن-سنرد-بحزم-على-أي-عمل-عدائي-1109288334.html
إيران تحذر في مجلس الأمن: سنرد بحزم على أي عمل عدائي
إيران تحذر في مجلس الأمن: سنرد بحزم على أي عمل عدائي
سبوتنيك عربي
أكد نائب المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دارزي، اليوم الجمعة، أن طهران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد بحزم على أي عمل عدائي. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T22:35+0000
2026-01-15T22:35+0000
2026-01-15T22:40+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_66:0:1296:692_1920x0_80_0_0_59b7fcff5372bbd36ee245a0ad9e16f7.jpg
وقال الدبلوماسي الإيراني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إيران لا تسعى لا إلى التصعيد ولا إلى المواجهة. غير أن أي عمل عدائي، مباشر أو غير مباشر، سيُقابل برد حاسم ومتناسب ومشروع، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا ليس تهديدًا، بل توصيف لواقع قانوني. وستقع المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب على عاتق من يبادر بمثل هذه الأفعال غير المشروعة".وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وتوقف الإنترنت عن العمل في البلاد في اليوم نفسه.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، رافقتها شعارات مناهضة للنظام السياسي، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاضطرابات.واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء تنظيم الاضطرابات، قبل أن تعلن في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
https://sarabic.ae/20260115/روسيا-واشنطن-تصعد-التوتر-حول-إيران-وتستخدم-مجلس-الأمن-لتبرير-تدخل-عسكري-1109288304.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_219:0:1142:692_1920x0_80_0_0_0f61e0462dbe6c8af6fe557aa0100d94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
إيران تحذر في مجلس الأمن: سنرد بحزم على أي عمل عدائي
22:35 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 22:40 GMT 15.01.2026)
أكد نائب المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دارزي، اليوم الجمعة، أن طهران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد بحزم على أي عمل عدائي.
وقال الدبلوماسي الإيراني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إيران لا تسعى لا إلى التصعيد ولا إلى المواجهة. غير أن أي عمل عدائي، مباشر أو غير مباشر، سيُقابل برد حاسم ومتناسب ومشروع، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا ليس تهديدًا، بل توصيف لواقع قانوني. وستقع المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب على عاتق من يبادر بمثل هذه الأفعال غير المشروعة".
وكانت الاحتجاجات في إيران
قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وتوقف الإنترنت عن العمل في البلاد في اليوم نفسه.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، رافقتها شعارات مناهضة للنظام السياسي، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاضطرابات.
واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء تنظيم الاضطرابات، قبل أن تعلن في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.