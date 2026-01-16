عربي
الجزائر تدعم وحدة أراضي الصومال وترفض تقويض جهود السلام
الجزائر تدعم وحدة أراضي الصومال وترفض تقويض جهود السلام
أعرب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فارح شيخ عبد القادر محمد، عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا الإفريقية
الجزائر
الصومال
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
وفي تصريح عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال المبعوث الخاص إنه سلّم لتبون رسالة خطية من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، عبر له فيها عن "بالغ الشكر والتقدير للدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا الأفريقية والعربية العادلة".وأضاف أن رئيس الجمهورية عبر عن "مساندة جهود الصومال الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا والعالم العربي".كما أشار المبعوث الخاص إلى أن الرسالة حددت "موقف الصومال الواضح إزاء بعض السياسات والتدخلات الإقليمية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار والوحدة في الفضاءين الإفريقي والعربي على حد سواء".وذكر بأنه تم التأكيد على "أهمية توحيد المواقف الإفريقية والعربية وتعزيز التنسيق المشترك داخل الأطر الإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات الراهنة ورفض أي تدخلات خارجية تمس سيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
https://sarabic.ae/20260113/مصر-وتركيا-تؤكدان-رفضهما-التام-للاعتراف-الإسرائيلي-بـأرض-الصومال-1109191229.html
الجزائر
الصومال
19:19 GMT 16.01.2026
أعرب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فارح شيخ عبد القادر محمد، عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا الإفريقية والعربية العادلة.
وفي تصريح عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال المبعوث الخاص إنه سلّم لتبون رسالة خطية من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، عبر له فيها عن "بالغ الشكر والتقدير للدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا الأفريقية والعربية العادلة".
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
عبد الملك الحوثي يؤكد جديته في استهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"
أمس, 15:58 GMT

وأضاف أن الرسالة تضمنت "تقدير جمهورية الصومال لموقف الجزائر الثابت والداعم لوحدة وسيادة الصومال، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي الأفريقي والعربي ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بوحدة أراضيه".

وأضاف أن رئيس الجمهورية عبر عن "مساندة جهود الصومال الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا والعالم العربي".
فلاح الدلو ينقذ ما تبقى من معرفة ناجية لم تدمرها القذائف من تحت أنقاض مكتبته في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ما حقيقة الصفقة الإسرائيلية مع أرض الصومال "الاعتراف مقابل تهجير الفلسطينيين"؟
12 يناير, 17:41 GMT
كما أشار المبعوث الخاص إلى أن الرسالة حددت "موقف الصومال الواضح إزاء بعض السياسات والتدخلات الإقليمية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار والوحدة في الفضاءين الإفريقي والعربي على حد سواء".
وفي سياق ذي صلة، أوضح فارح شيخ عبد القادر محمد أن لقاءه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأتي في إطار "متابعة مخرجات الزيارة السابقة للرئيس الصومالي إلى الجزائر وما تمخض عنها من توافقات واتفاقات سياسية، تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر".
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما التام للاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
13 يناير, 11:18 GMT
وذكر بأنه تم التأكيد على "أهمية توحيد المواقف الإفريقية والعربية وتعزيز التنسيق المشترك داخل الأطر الإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات الراهنة ورفض أي تدخلات خارجية تمس سيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
