https://sarabic.ae/20260116/الحكومة-الإيرانية-بيزشكيان-يبلغ-بوتين-بعدم-وجود-مشاكل-في-تنفيذ-المشاريع-المشتركة-بين-البلدين-1109304786.html
بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين
بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ارتياحه لتقدم المشاريع الروسية الإيرانية المشتركة. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T12:24+0000
2026-01-16T12:24+0000
2026-01-16T12:37+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883829_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_bab38aeccaefc62a645324a524171b36.jpg
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بيزشكيان قوله: "تُنفذ مشاريع التعاون المشترك بين إيران وروسيا على مستوى عالٍ للغاية".وقال الرئيس الإيراني، بحسب قناة الحكومة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "إن دور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعدد من الدول الأوروبية وتدخلهم المباشر في الأحداث الأخيرة واضحٌ جليّ".وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية.وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية".وتابع البيان: "لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".وكان الرئيس الروسي بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260116/بوتين-وبزشكيان-يؤكدان-التزامهما-بتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-الروسية-الإيرانية---عاجل-1109302741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883829_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9f4d9c4f3ee3cf38298995a95eb6ca93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا
بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين
12:24 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 12:37 GMT 16.01.2026)
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ارتياحه لتقدم المشاريع الروسية الإيرانية المشتركة.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بيزشكيان قوله: "تُنفذ مشاريع التعاون المشترك بين إيران وروسيا على مستوى عالٍ للغاية".
خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"التدخل المباشر" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الإيرانية.
وقال الرئيس الإيراني، بحسب قناة الحكومة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "إن دور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعدد من الدول الأوروبية وتدخلهم المباشر في الأحداث الأخيرة واضحٌ جليّ".
وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية".
وأضاف: "خلال المكالمة الهاتفية، أبلغ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الإيرانية لتطبيع الأوضاع في البلاد".
وتابع البيان: "لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية
".
وكان الرئيس الروسي بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.
وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.