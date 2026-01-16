https://sarabic.ae/20260116/الحكومة-الإيرانية-بيزشكيان-يبلغ-بوتين-بعدم-وجود-مشاكل-في-تنفيذ-المشاريع-المشتركة-بين-البلدين-1109304786.html

بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين

بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ارتياحه لتقدم المشاريع الروسية الإيرانية المشتركة. 16.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بيزشكيان قوله: "تُنفذ مشاريع التعاون المشترك بين إيران وروسيا على مستوى عالٍ للغاية".وقال الرئيس الإيراني، بحسب قناة الحكومة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "إن دور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعدد من الدول الأوروبية وتدخلهم المباشر في الأحداث الأخيرة واضحٌ جليّ".وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية.وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية".وتابع البيان: "لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".وكان الرئيس الروسي بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

