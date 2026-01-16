بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/الحكومة-الإيرانية-بيزشكيان-يبلغ-بوتين-بعدم-وجود-مشاكل-في-تنفيذ-المشاريع-المشتركة-بين-البلدين-1109304786.html
بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين
بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ارتياحه لتقدم المشاريع الروسية الإيرانية المشتركة. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T12:24+0000
2026-01-16T12:37+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883829_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_bab38aeccaefc62a645324a524171b36.jpg
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بيزشكيان قوله: "تُنفذ مشاريع التعاون المشترك بين إيران وروسيا على مستوى عالٍ للغاية".وقال الرئيس الإيراني، بحسب قناة الحكومة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "إن دور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعدد من الدول الأوروبية وتدخلهم المباشر في الأحداث الأخيرة واضحٌ جليّ".وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية.وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية".وتابع البيان: "لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".وكان الرئيس الروسي بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260116/بوتين-وبزشكيان-يؤكدان-التزامهما-بتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-الروسية-الإيرانية---عاجل-1109302741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883829_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9f4d9c4f3ee3cf38298995a95eb6ca93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

بيزشكيان يبلغ بوتين بعدم وجود مشاكل في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين

12:24 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 12:37 GMT 16.01.2026)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ارتياحه لتقدم المشاريع الروسية الإيرانية المشتركة.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بيزشكيان قوله: "تُنفذ مشاريع التعاون المشترك بين إيران وروسيا على مستوى عالٍ للغاية".
خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"التدخل المباشر" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الإيرانية.
وقال الرئيس الإيراني، بحسب قناة الحكومة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "إن دور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعدد من الدول الأوروبية وتدخلهم المباشر في الأحداث الأخيرة واضحٌ جليّ".
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
بوتين وبيزشكيان يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية
11:23 GMT
وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية".
وأضاف: "خلال المكالمة الهاتفية، أبلغ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الإيرانية لتطبيع الأوضاع في البلاد".
وتابع البيان: "لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".
وكان الرئيس الروسي بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.
وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала