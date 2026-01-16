عربي
بوتين وبيزشكيان يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية".وتابع البيان: "لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".وكان الرئيس الروسي بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية"، واتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد إعلام: ترامب تلقى تحذيرات بأن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران لن تسقط الحكومة
إيران
بوتين وبيزشكيان يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين: "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية".
وأضاف: "خلال المكالمة الهاتفية، أبلغ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بيزشكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الإيرانية لتطبيع الأوضاع في البلاد".
وتابع البيان: "لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وذكر بيان الكرملين أنه "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة في مختلف المجالات".

شاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات
10:53 GMT
وكان الرئيس الروسي بوتين قد بحث، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط وإيران.

وبحسب الكرملين، فقد أوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية"، واتفق الطرفان على استمرار التواصل على مختلف المستويات.
