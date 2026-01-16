https://sarabic.ae/20260116/باحث-في-الشأن-الإيراني-التلويح-بالخيار-العسكري-محاولة-لدفع--إيران-للذهاب-باتجاه-طاولة-المفاوضات-1109301728.html

باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات

باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات

علّق الباحث في الشأن الإيراني من بيروت، الدكتور حسن حيدر، على حديث الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن ضربة عسكرية لإيران، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال حيدر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عدم التحرك الدولي بداية من الهجوم الإسرائيلي على إيران، وما قامت به من خرق للسيادة في فنزويلا، فتح شهية الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في حروب عدة، وبالتالي المصالح الأمريكية تعتبر فوق الجميع، وهذا ما يحرك السياسة الأمريكية".وحول ما إذا كان هناك من دور سعودي لتأجيل هذه الضربة، قال حيدر: "الحديث عن تأجيل الضربة والتلويح بالخيار العسكري كان دائما حاضرا منذ عام 2000، وقبل ذلك في الخطابات الأمريكية كافة وفي أي مباحثات نووية، ولكن كان بغطاء دبلوماسي، وليس بهذه الحدة".وأكد حيدر أن "إمكانية إسقاط النظام غير واردة، وأن الحصار الاقتصادي وارد أكثر"، مشيرا إلى أن "التلويح بالخيار العسكري هو محاولة لفرض شروط جديدة، ودفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات". وأردف: "سقوط النظام ليس من مصلحة أمريكا ولا دول المنطقة، وإنما هو فقط من مصلحة إسرائيل"، مشيرا إلى أن "محاولات إسقاط النظام هدفه اضعاف النظام لاتخاذ التزامات جديدة منه وتغيير وجهة السياسة الخارجية الإيرانية، للحفاظ والدفاع عن القاعدة الأمريكية الأولى في المنطقة، وهي إسرائيل".وشدد الباحث في الشأن الإيراني، على أن "إسرائيل ما زال لديها الكثير لضربه في إيران، وهي لم تستطع أن تكمل هذه الحرب بسبب الردود الإيرانية". وختم حيدر حديثه: "باستطاعة روسيا تحذير الأمريكي من تبعات أي حرب جديدة في المنطقة، لأنها لن تكون هذه المرة ضربة خاطئة، وبالتالي الروسي قادر على التحرك في هذا الإطار وأن يلعب دور الوسيط في هذه المواضيع، خاصة أنه شريك أساسي في موضوع الاتفاق النووي، كما أنه قادر على تذليل بعض العقبات لدفع الحوار نحو المباحثات النووية".

