https://sarabic.ae/20260116/باحث-في-الشأن-الإيراني-التلويح-بالخيار-العسكري-محاولة-لدفع-إيران-للذهاب-باتجاه-طاولة-المفاوضات-1109323459.html

باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات

باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في الشأن الإيراني من بيروت، الدكتور حسن حيدر، حديث الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن ضربة عسكرية لإيران، قائلا إن "الولايات المتحدة تعتبر نفسها... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T22:13+0000

2026-01-16T22:13+0000

2026-01-16T22:15+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101679282_0:123:1640:1046_1920x0_80_0_0_d1196c70dc1aa4bf9cf7eda5f1313577.jpg

ورأى حيدر، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "عدم التحرك الدولي بداية من الهجوم الإسرائيلي على إيران، وما قامت به من خرق للسيادة في فنزويلا، فتح شهية الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في حروب عدة، وبالتالي المصالح الأمريكية تعتبر فوق الجميع، وهذا ما يحرك السياسة الأمريكية"، مضيفا أنه "بنظر الإيرانيين، فإن الإحساس الأمريكي بأن أحادية القطب تنهار دعا الولايات المتحدة إلى إعادة محاولة فرض ما تعتبره الهيمنة والقوة الأمريكية".وعن ما إذا كان هناك دور سعودي لتأجيل هذه الضربة، قال إن "الحديث عن تأجيل الضربة والتلويح بالخيار العسكري كان دائما حاضرا منذ العام 2000، وقبل ذلك في كافة الخطابات الأمريكية وفي أي مباحثات نووية، ولكن كان بغطاء دبلوماسي، وليس بهذه الحدة"، معتبرا أن "ما قامت به إيران في حرب 12 يوما من الرد على إسرائيل بشكل مباشر أثبت أن لديها قوة ردعية كبيرة، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول إن هذا التحرك الدولي هو لأجل إيران والحفاظ على النظام في إيران، بل هناك مصالح حتى في الدول الخليجية التي تحركت بحسب المعلومات الصحفية"، لافتا إلى أن "هذه الدول تخشى على نفسها، فهي تعرف أن لديها قواعد أمريكية ومصالح في المنطقة، وأن لديها نفطا".وتابع أن "سقوط النظام ليس من مصلحة أمريكا ولا دول المنطقة، وهو مصلحة فقط لإسرائيل"، مشيرا إلى أن "محاولات إسقاط النظام هدفها إضعاف النظام لاتخاذ التزامات جديدة منه، وتغيير وجهة السياسة الخارجية الإيرانية، للحفاظ والدفاع عن القاعدة الأمريكية الأولى في المنطقة، وهي إسرائيل"، مشددا على أن "إسرائيل ما زال لديها الكثير لضربه في إيران، وهي لم تستطع أن تكمل هذه الحرب بسبب الردود الإيرانية".وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في التهدئة، قال حيدر إن:وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

https://sarabic.ae/20260116/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تعلن-توسيع-نطاق-العقوبات-على-إيران-1109315873.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن