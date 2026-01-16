باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات
باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات
تناول الباحث في الشأن الإيراني من بيروت، الدكتور حسن حيدر، حديث الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن ضربة عسكرية لإيران، قائلا إن "الولايات المتحدة تعتبر نفسها...
2026-01-16T22:13+0000
2026-01-16T22:15+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
ورأى حيدر، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "عدم التحرك الدولي بداية من الهجوم الإسرائيلي على إيران، وما قامت به من خرق للسيادة في فنزويلا، فتح شهية الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في حروب عدة، وبالتالي المصالح الأمريكية تعتبر فوق الجميع، وهذا ما يحرك السياسة الأمريكية"، مضيفا أنه "بنظر الإيرانيين، فإن الإحساس الأمريكي بأن أحادية القطب تنهار دعا الولايات المتحدة إلى إعادة محاولة فرض ما تعتبره الهيمنة والقوة الأمريكية".وعن ما إذا كان هناك دور سعودي لتأجيل هذه الضربة، قال إن "الحديث عن تأجيل الضربة والتلويح بالخيار العسكري كان دائما حاضرا منذ العام 2000، وقبل ذلك في كافة الخطابات الأمريكية وفي أي مباحثات نووية، ولكن كان بغطاء دبلوماسي، وليس بهذه الحدة"، معتبرا أن "ما قامت به إيران في حرب 12 يوما من الرد على إسرائيل بشكل مباشر أثبت أن لديها قوة ردعية كبيرة، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول إن هذا التحرك الدولي هو لأجل إيران والحفاظ على النظام في إيران، بل هناك مصالح حتى في الدول الخليجية التي تحركت بحسب المعلومات الصحفية"، لافتا إلى أن "هذه الدول تخشى على نفسها، فهي تعرف أن لديها قواعد أمريكية ومصالح في المنطقة، وأن لديها نفطا".وتابع أن "سقوط النظام ليس من مصلحة أمريكا ولا دول المنطقة، وهو مصلحة فقط لإسرائيل"، مشيرا إلى أن "محاولات إسقاط النظام هدفها إضعاف النظام لاتخاذ التزامات جديدة منه، وتغيير وجهة السياسة الخارجية الإيرانية، للحفاظ والدفاع عن القاعدة الأمريكية الأولى في المنطقة، وهي إسرائيل"، مشددا على أن "إسرائيل ما زال لديها الكثير لضربه في إيران، وهي لم تستطع أن تكمل هذه الحرب بسبب الردود الإيرانية".وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في التهدئة، قال حيدر إن:وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
باحث في الشأن الإيراني: التلويح بالخيار العسكري محاولة لدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات

22:13 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 22:15 GMT 16.01.2026)
دخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025
دخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في الشأن الإيراني من بيروت، الدكتور حسن حيدر، حديث الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن ضربة عسكرية لإيران، قائلا إن "الولايات المتحدة تعتبر نفسها قوية، والحكم للأقوى".
ورأى حيدر، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "عدم التحرك الدولي بداية من الهجوم الإسرائيلي على إيران، وما قامت به من خرق للسيادة في فنزويلا، فتح شهية الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في حروب عدة، وبالتالي المصالح الأمريكية تعتبر فوق الجميع، وهذا ما يحرك السياسة الأمريكية"، مضيفا أنه "بنظر الإيرانيين، فإن الإحساس الأمريكي بأن أحادية القطب تنهار دعا الولايات المتحدة إلى إعادة محاولة فرض ما تعتبره الهيمنة والقوة الأمريكية".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن توسيع نطاق العقوبات على إيران
17:19 GMT
وعن ما إذا كان هناك دور سعودي لتأجيل هذه الضربة، قال إن "الحديث عن تأجيل الضربة والتلويح بالخيار العسكري كان دائما حاضرا منذ العام 2000، وقبل ذلك في كافة الخطابات الأمريكية وفي أي مباحثات نووية، ولكن كان بغطاء دبلوماسي، وليس بهذه الحدة"، معتبرا أن "ما قامت به إيران في حرب 12 يوما من الرد على إسرائيل بشكل مباشر أثبت أن لديها قوة ردعية كبيرة، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول إن هذا التحرك الدولي هو لأجل إيران والحفاظ على النظام في إيران، بل هناك مصالح حتى في الدول الخليجية التي تحركت بحسب المعلومات الصحفية"، لافتا إلى أن "هذه الدول تخشى على نفسها، فهي تعرف أن لديها قواعد أمريكية ومصالح في المنطقة، وأن لديها نفطا".
وأكد حيدر أن "إمكانية إسقاط النظام غير واردة، بل الحصار الاقتصادي وارد أكثر"، مشيرا إلى أن "التلويح بالخيار العسكري هو محاولة لفرض شروط جديدة، ولدفع إيران للذهاب باتجاه طاولة المفاوضات".
وتابع أن "سقوط النظام ليس من مصلحة أمريكا ولا دول المنطقة، وهو مصلحة فقط لإسرائيل"، مشيرا إلى أن "محاولات إسقاط النظام هدفها إضعاف النظام لاتخاذ التزامات جديدة منه، وتغيير وجهة السياسة الخارجية الإيرانية، للحفاظ والدفاع عن القاعدة الأمريكية الأولى في المنطقة، وهي إسرائيل"، مشددا على أن "إسرائيل ما زال لديها الكثير لضربه في إيران، وهي لم تستطع أن تكمل هذه الحرب بسبب الردود الإيرانية".
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في التهدئة، قال حيدر إن:
"روسيا، بتحركاتها وكونها عضوا دائما في مجلس الأمن، فهي قادرة على التواصل مع الأمريكي، وتقييم مستوى المخاطر الموجودة"، ورأى أن "باستطاعة روسيا تحذير الأمريكي من تبعات أي حرب جديدة في المنطقة، لأنها لن تكون هذه المرة ضربة خاطئة، وبالتالي الروسي قادر على التحرك في هذا الإطار وأن يلعب دور الوسيط في هذه المواضيع، خاصة أنه شريك أساسي في موضوع الاتفاق النووي، كما أنه قادر على تذليل بعض العقبات لدفع الحوار نحو المباحثات النووية".
وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
