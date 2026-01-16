https://sarabic.ae/20260116/ليس-الراتب-وحده-5-عوامل-تعزز-تفوق-الدون-على-ميسي-ومبابي-1109315049.html

ليس الراتب وحده.. 5 عوامل تعزز تفوق "الدون" على ميسي ومبابي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز النجوم، يتقدمهم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ماذكر موقع إرم نيوز. ويتصدر رونالدو القائمة بدخل سنوي يبلغ 260 مليون دولار أميركي، متقدماً على رياضيين بارزين مثل ليبرون جيمس وستيفن كاري، فيما جاء الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أقرب ملاحقيه بدخل يقدّر بـ137 مليون دولار.عقد تاريخي مع النصرجدد رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027، براتب سنوي يصل إلى 200 مليون دولار، وهو عقد كفيل وحده بوضعه في صدارة الرياضيين الأعلى أجراً دون احتساب أي مصادر دخل أخرى. قاعدة جماهيرية رقمية ضخمةيعد رونالدو الشخصية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مليار متابع، ما يدر عليه عائدات مالية كبيرة من خلال منصاته الرقمية، إلى جانب عقود الدعاية والإعلانات التي استفاد منها على مدار السنوات الماضية.استثمارات خارج الملاعبعقود طويلة الأمديرتبط النجم البرتغالي بعقود كبيرة مع عدد من الشركات العالمية، من بينها عقد مدى الحياة مع شركة ملابس عالمية وقع معها بصفته راعياً رئيسياً.الاستمرارية والحضور التسويقي ورغم تجاوزه سن الأربعين، لا يزال رونالدو محافظاً على جاهزيته البدنية وقوامه الرياضي، ما يعزز استمراره كلاعب مؤثر ووجه إعلاني بارز، حتى في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم.

