https://sarabic.ae/20260116/ليس-الراتب-وحده-5-عوامل-تعزز-تفوق-الدون-على-ميسي-ومبابي-1109315049.html
ليس الراتب وحده.. 5 عوامل تعزز تفوق "الدون" على ميسي ومبابي
ليس الراتب وحده.. 5 عوامل تعزز تفوق "الدون" على ميسي ومبابي
سبوتنيك عربي
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T16:42+0000
2026-01-16T16:42+0000
2026-01-16T16:42+0000
البرتغال
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز النجوم، يتقدمهم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ماذكر موقع إرم نيوز. ويتصدر رونالدو القائمة بدخل سنوي يبلغ 260 مليون دولار أميركي، متقدماً على رياضيين بارزين مثل ليبرون جيمس وستيفن كاري، فيما جاء الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أقرب ملاحقيه بدخل يقدّر بـ137 مليون دولار.عقد تاريخي مع النصرجدد رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027، براتب سنوي يصل إلى 200 مليون دولار، وهو عقد كفيل وحده بوضعه في صدارة الرياضيين الأعلى أجراً دون احتساب أي مصادر دخل أخرى. قاعدة جماهيرية رقمية ضخمةيعد رونالدو الشخصية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مليار متابع، ما يدر عليه عائدات مالية كبيرة من خلال منصاته الرقمية، إلى جانب عقود الدعاية والإعلانات التي استفاد منها على مدار السنوات الماضية.استثمارات خارج الملاعبعقود طويلة الأمديرتبط النجم البرتغالي بعقود كبيرة مع عدد من الشركات العالمية، من بينها عقد مدى الحياة مع شركة ملابس عالمية وقع معها بصفته راعياً رئيسياً.الاستمرارية والحضور التسويقي ورغم تجاوزه سن الأربعين، لا يزال رونالدو محافظاً على جاهزيته البدنية وقوامه الرياضي، ما يعزز استمراره كلاعب مؤثر ووجه إعلاني بارز، حتى في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم.
https://sarabic.ae/20260111/يتفوق-على-ميسي-ورونالدو-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1109137015.html
https://sarabic.ae/20251230/كريستيانو-رونالدو-في-الصدارة-قائمة-أوسم-5-لاعبي-كرة-قدم-في-2025-1108732250.html
https://sarabic.ae/20251229/هدف-غير-مسبوق-يبقي-رونالدو-في-الملاعب-1108695262.html
البرتغال
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البرتغال, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
البرتغال, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
ليس الراتب وحده.. 5 عوامل تعزز تفوق "الدون" على ميسي ومبابي
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز النجوم، يتقدمهم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز النجوم، يتقدمهم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ماذكر موقع
إرم نيوز.
ويتصدر رونالدو القائمة بدخل سنوي يبلغ 260 مليون دولار أميركي، متقدماً على رياضيين بارزين مثل ليبرون جيمس وستيفن كاري، فيما جاء الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أقرب ملاحقيه بدخل يقدّر بـ137 مليون دولار.
ولا يقتصر تفوق رونالدو المالي على راتبه فقط، إذ تقف عدة عوامل وراء حفاظه على صدارة قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً حول العالم.
جدد رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، عقده مع نادي النصر السعودي
حتى عام 2027، براتب سنوي يصل إلى 200 مليون دولار، وهو عقد كفيل وحده بوضعه في صدارة الرياضيين الأعلى أجراً دون احتساب أي مصادر دخل أخرى.
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
قاعدة جماهيرية رقمية ضخمة
يعد رونالدو الشخصية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مليار متابع، ما يدر عليه عائدات مالية كبيرة من خلال منصاته الرقمية، إلى جانب عقود الدعاية والإعلانات التي استفاد منها على مدار السنوات الماضية.
بعيداً عن المستطيل الأخضر، اتجه رونالدو خلال السنوات الأخيرة إلى عالم الاستثمار، حيث يمتلك علامة تجارية في مجالات متعددة مثل العطور والملابس، إلى جانب امتلاكه عيادة لزراعة الشعر واستثمارات في قطاع الفنادق.
29 ديسمبر 2025, 15:26 GMT
يرتبط النجم البرتغالي
بعقود كبيرة مع عدد من الشركات العالمية، من بينها عقد مدى الحياة مع شركة ملابس عالمية وقع معها بصفته راعياً رئيسياً.
الاستمرارية والحضور التسويقي
ورغم تجاوزه سن الأربعين، لا يزال رونالدو محافظاً على جاهزيته البدنية وقوامه الرياضي، ما يعزز استمراره كلاعب مؤثر ووجه إعلاني بارز، حتى في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم.