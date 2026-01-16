ليس الراتب وحده.. 5 عوامل تعزز تفوق "الدون" على ميسي ومبابي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/ليس-الراتب-وحده-5-عوامل-تعزز-تفوق-الدون-على-ميسي-ومبابي-1109315049.html
ليس الراتب وحده.. 5 عوامل تعزز تفوق "الدون" على ميسي ومبابي
ليس الراتب وحده.. 5 عوامل تعزز تفوق "الدون" على ميسي ومبابي
سبوتنيك عربي
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T16:42+0000
2026-01-16T16:42+0000
البرتغال
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز النجوم، يتقدمهم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ماذكر موقع إرم نيوز. ويتصدر رونالدو القائمة بدخل سنوي يبلغ 260 مليون دولار أميركي، متقدماً على رياضيين بارزين مثل ليبرون جيمس وستيفن كاري، فيما جاء الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أقرب ملاحقيه بدخل يقدّر بـ137 مليون دولار.عقد تاريخي مع النصرجدد رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027، براتب سنوي يصل إلى 200 مليون دولار، وهو عقد كفيل وحده بوضعه في صدارة الرياضيين الأعلى أجراً دون احتساب أي مصادر دخل أخرى. قاعدة جماهيرية رقمية ضخمةيعد رونالدو الشخصية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مليار متابع، ما يدر عليه عائدات مالية كبيرة من خلال منصاته الرقمية، إلى جانب عقود الدعاية والإعلانات التي استفاد منها على مدار السنوات الماضية.استثمارات خارج الملاعبعقود طويلة الأمديرتبط النجم البرتغالي بعقود كبيرة مع عدد من الشركات العالمية، من بينها عقد مدى الحياة مع شركة ملابس عالمية وقع معها بصفته راعياً رئيسياً.الاستمرارية والحضور التسويقي ورغم تجاوزه سن الأربعين، لا يزال رونالدو محافظاً على جاهزيته البدنية وقوامه الرياضي، ما يعزز استمراره كلاعب مؤثر ووجه إعلاني بارز، حتى في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم.
https://sarabic.ae/20260111/يتفوق-على-ميسي-ورونالدو-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1109137015.html
https://sarabic.ae/20251230/كريستيانو-رونالدو-في-الصدارة-قائمة-أوسم-5-لاعبي-كرة-قدم-في-2025-1108732250.html
https://sarabic.ae/20251229/هدف-غير-مسبوق-يبقي-رونالدو-في-الملاعب-1108695262.html
البرتغال
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البرتغال, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
البرتغال, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة

ليس الراتب وحده.. 5 عوامل تعزز تفوق "الدون" على ميسي ومبابي

16:42 GMT 16.01.2026
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز النجوم، يتقدمهم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، تصدره قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على عدد من أبرز النجوم، يتقدمهم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ماذكر موقع إرم نيوز.
نجم كرة القدم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مجتمع
يتفوق على ميسي ورونالدو.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا عالميا
11 يناير, 20:13 GMT
ويتصدر رونالدو القائمة بدخل سنوي يبلغ 260 مليون دولار أميركي، متقدماً على رياضيين بارزين مثل ليبرون جيمس وستيفن كاري، فيما جاء الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أقرب ملاحقيه بدخل يقدّر بـ137 مليون دولار.
ولا يقتصر تفوق رونالدو المالي على راتبه فقط، إذ تقف عدة عوامل وراء حفاظه على صدارة قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً حول العالم.
عقد تاريخي مع النصر
جدد رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027، براتب سنوي يصل إلى 200 مليون دولار، وهو عقد كفيل وحده بوضعه في صدارة الرياضيين الأعلى أجراً دون احتساب أي مصادر دخل أخرى.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
قاعدة جماهيرية رقمية ضخمة
يعد رونالدو الشخصية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مليار متابع، ما يدر عليه عائدات مالية كبيرة من خلال منصاته الرقمية، إلى جانب عقود الدعاية والإعلانات التي استفاد منها على مدار السنوات الماضية.
استثمارات خارج الملاعب
بعيداً عن المستطيل الأخضر، اتجه رونالدو خلال السنوات الأخيرة إلى عالم الاستثمار، حيث يمتلك علامة تجارية في مجالات متعددة مثل العطور والملابس، إلى جانب امتلاكه عيادة لزراعة الشعر واستثمارات في قطاع الفنادق.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
مجتمع
هدف غير مسبوق يبقي رونالدو في الملاعب
29 ديسمبر 2025, 15:26 GMT
عقود طويلة الأمد
يرتبط النجم البرتغالي بعقود كبيرة مع عدد من الشركات العالمية، من بينها عقد مدى الحياة مع شركة ملابس عالمية وقع معها بصفته راعياً رئيسياً.
الاستمرارية والحضور التسويقي
ورغم تجاوزه سن الأربعين، لا يزال رونالدو محافظاً على جاهزيته البدنية وقوامه الرياضي، ما يعزز استمراره كلاعب مؤثر ووجه إعلاني بارز، حتى في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала