اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصا

فقدت طائرة إندونيسية، اليوم السبت، على متنها 11 شخصا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء اقترابها من مركز إقليمي في مقاطعة سولاويزي الجنوبية في إندونيسيا.
وأفاد مسؤولون بأن فرق البحث باشرت، تمشيط منطقة جبلية وعرة من التلال الجيرية في مقاطعة سولاويسي الجنوبية بإندونيسيا، عقب فقدان طائرة تقل 11 شخصا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء اقترابها من مركز ماكاسار الإقليمي. ويتوقع مسؤولون بحسب تحريات أولية، أن المشكلة التي حدثت في الطائرة قد تكون ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بحسب صحف محلية.
14:11 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 14:27 GMT 17.01.2026)
وأفاد مسؤولون بأن فرق البحث باشرت، تمشيط منطقة جبلية وعرة من التلال الجيرية في مقاطعة سولاويسي الجنوبية بإندونيسيا، عقب فقدان طائرة تقل 11 شخصا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء اقترابها من مركز ماكاسار الإقليمي.
وأوضحت وزارة النقل أن الطائرة، وهي من طراز "ATR 42-500" تعمل بمحركات توربينية وتتبع لشركة نقل جوي إندونيسية، كانت في رحلة قادمة من مدينة يوجياكارتا إلى ماكاسار، قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ، وكان على متنها 3 ركاب و7 هم أفراد الطاقم.
ويتوقع مسؤولون بحسب تحريات أولية، أن المشكلة التي حدثت في الطائرة قد تكون ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بحسب صحف محلية.