المكسيك تنفي فرض قيود جوية بعد تحذير أمريكي من "نشاط عسكري"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/المكسيك-تنفي-فرض-قيود-جوية-بعد-تحذير-أمريكي-من-نشاط-عسكري-1109326998.html
المكسيك تنفي فرض قيود جوية بعد تحذير أمريكي من "نشاط عسكري"
المكسيك تنفي فرض قيود جوية بعد تحذير أمريكي من "نشاط عسكري"
سبوتنيك عربي
أكدت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، أن الإخطار الصادر عن هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن مخاطر محتملة على الرحلات فوق خليج كاليفورنيا، على خلفية نشاط... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T05:00+0000
2026-01-17T05:24+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103113677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bff351570d56cd0041384100fce3eeaf.jpg
وقالت وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل المكسيكية في بيان لها إن إخطار "نوتام" لا يُعد حظرا، بل إجراء احترازيا يهدف إلى تعزيز الانتباه والحذر أثناء تنفيذ الرحلات في مناطق محددة من المجال الجوي، ولا يترتب عليه أي تبعات تشغيلية أو قيود على المكسيك، ولا على شركات الطيران أو المشغلين المكسيكيين.وأوضح البيان أن الإخطار أصدرته هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية حصريا للمشغلين المدنيين الأمريكيين، بما في ذلك شركات الطيران والطيارين في الولايات المتحدة، نظرًا لأن الهيئة تملك صلاحية تنظيم أنشطة الناقلين الوطنيين الأمريكيين فقط. وأضافت الوزارة أن هيئة الطيران الأمريكية سبق أن أصدرت إخطارات وقائية مماثلة لمناطق في البحر الكاريبي، وتم الآن توسيع نطاقها ليشمل مناطق في المحيط الهادئ.وكانت السلطات الأمريكية قد أوصت في إخطار سابق المشغلين الأمريكيين "باتخاذ الحيطة والحذر عند تنفيذ الرحلات فوق المناطق البحرية في المحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا ضمن منطقة معلومات الطيران المكسيكية، بسبب نشاط عسكري محتمل وتشويش في عمل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية".وفي بداية يناير/كانون الثاني، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية نصف الكرة الغربي منطقة اهتمام لواشنطن. وقبل ذلك، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى عدم نسيان مبدأ مونرو، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الأخرى. وبعد العملية العسكرية في فنزويلا، وجه الزعيم الأمريكي تهديدات تجاه كوبا والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260116/هيئة-الطيران-الأمريكية-تحذر-من-أنشطة-عسكرية-فوق-المكسيك-وأمريكا-الوسطى-1109324456.html
المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103113677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7aa696517facc8a6836e7cd0339eea5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المكسيك, أخبار المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك, أخبار المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك تنفي فرض قيود جوية بعد تحذير أمريكي من "نشاط عسكري"

05:00 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 05:24 GMT 17.01.2026)
© AP Photoطائرة "بوينغ 777-200 إي آر" التابعة لشركة "نوردويند" الروسية تغادر مطار "شيريميتيفو " الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ.
طائرة بوينغ 777-200 إي آر التابعة لشركة نوردويند الروسية تغادر مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو في أول رحلة تربط بين موسكو وبيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، أن الإخطار الصادر عن هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن مخاطر محتملة على الرحلات فوق خليج كاليفورنيا، على خلفية نشاط عسكري، هو إجراء وقائي بحت ولا يفرض أي قيود على حركة الطيران المدني في المكسيك أو على عمل مجالها الجوي.
وقالت وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل المكسيكية في بيان لها إن إخطار "نوتام" لا يُعد حظرا، بل إجراء احترازيا يهدف إلى تعزيز الانتباه والحذر أثناء تنفيذ الرحلات في مناطق محددة من المجال الجوي، ولا يترتب عليه أي تبعات تشغيلية أو قيود على المكسيك، ولا على شركات الطيران أو المشغلين المكسيكيين.
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
الولايات المتحدة تحذر من "أنشطة عسكرية" فوق المكسيك وأمريكا الوسطى
أمس, 23:16 GMT
وأوضح البيان أن الإخطار أصدرته هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية حصريا للمشغلين المدنيين الأمريكيين، بما في ذلك شركات الطيران والطيارين في الولايات المتحدة، نظرًا لأن الهيئة تملك صلاحية تنظيم أنشطة الناقلين الوطنيين الأمريكيين فقط. وأضافت الوزارة أن هيئة الطيران الأمريكية سبق أن أصدرت إخطارات وقائية مماثلة لمناطق في البحر الكاريبي، وتم الآن توسيع نطاقها ليشمل مناطق في المحيط الهادئ.
وشددت السلطات المكسيكية على أن شروط تشغيل المجال الجوي الوطني لم تتغير، وأن رحلات الطيران المدني تُنفذ بشكل طبيعي ومنتظم دون أي قيود إضافية.
وكانت السلطات الأمريكية قد أوصت في إخطار سابق المشغلين الأمريكيين "باتخاذ الحيطة والحذر عند تنفيذ الرحلات فوق المناطق البحرية في المحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا ضمن منطقة معلومات الطيران المكسيكية، بسبب نشاط عسكري محتمل وتشويش في عمل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية".
وفي بداية يناير/كانون الثاني، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية نصف الكرة الغربي منطقة اهتمام لواشنطن. وقبل ذلك، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى عدم نسيان مبدأ مونرو، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الأخرى. وبعد العملية العسكرية في فنزويلا، وجه الزعيم الأمريكي تهديدات تجاه كوبا والمكسيك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала