https://sarabic.ae/20260117/المكسيك-تنفي-فرض-قيود-جوية-بعد-تحذير-أمريكي-من-نشاط-عسكري-1109326998.html
المكسيك تنفي فرض قيود جوية بعد تحذير أمريكي من "نشاط عسكري"
المكسيك تنفي فرض قيود جوية بعد تحذير أمريكي من "نشاط عسكري"
سبوتنيك عربي
أكدت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، أن الإخطار الصادر عن هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن مخاطر محتملة على الرحلات فوق خليج كاليفورنيا، على خلفية نشاط... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T05:00+0000
2026-01-17T05:00+0000
2026-01-17T05:24+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103113677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bff351570d56cd0041384100fce3eeaf.jpg
وقالت وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل المكسيكية في بيان لها إن إخطار "نوتام" لا يُعد حظرا، بل إجراء احترازيا يهدف إلى تعزيز الانتباه والحذر أثناء تنفيذ الرحلات في مناطق محددة من المجال الجوي، ولا يترتب عليه أي تبعات تشغيلية أو قيود على المكسيك، ولا على شركات الطيران أو المشغلين المكسيكيين.وأوضح البيان أن الإخطار أصدرته هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية حصريا للمشغلين المدنيين الأمريكيين، بما في ذلك شركات الطيران والطيارين في الولايات المتحدة، نظرًا لأن الهيئة تملك صلاحية تنظيم أنشطة الناقلين الوطنيين الأمريكيين فقط. وأضافت الوزارة أن هيئة الطيران الأمريكية سبق أن أصدرت إخطارات وقائية مماثلة لمناطق في البحر الكاريبي، وتم الآن توسيع نطاقها ليشمل مناطق في المحيط الهادئ.وكانت السلطات الأمريكية قد أوصت في إخطار سابق المشغلين الأمريكيين "باتخاذ الحيطة والحذر عند تنفيذ الرحلات فوق المناطق البحرية في المحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا ضمن منطقة معلومات الطيران المكسيكية، بسبب نشاط عسكري محتمل وتشويش في عمل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية".وفي بداية يناير/كانون الثاني، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية نصف الكرة الغربي منطقة اهتمام لواشنطن. وقبل ذلك، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى عدم نسيان مبدأ مونرو، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الأخرى. وبعد العملية العسكرية في فنزويلا، وجه الزعيم الأمريكي تهديدات تجاه كوبا والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260116/هيئة-الطيران-الأمريكية-تحذر-من-أنشطة-عسكرية-فوق-المكسيك-وأمريكا-الوسطى-1109324456.html
المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103113677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7aa696517facc8a6836e7cd0339eea5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المكسيك, أخبار المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك, أخبار المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك تنفي فرض قيود جوية بعد تحذير أمريكي من "نشاط عسكري"
05:00 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 05:24 GMT 17.01.2026)
أكدت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، أن الإخطار الصادر عن هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن مخاطر محتملة على الرحلات فوق خليج كاليفورنيا، على خلفية نشاط عسكري، هو إجراء وقائي بحت ولا يفرض أي قيود على حركة الطيران المدني في المكسيك أو على عمل مجالها الجوي.
وقالت وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل المكسيكية في بيان لها إن إخطار "نوتام" لا يُعد حظرا، بل إجراء احترازيا يهدف إلى تعزيز الانتباه والحذر أثناء تنفيذ الرحلات في مناطق محددة من المجال الجوي، ولا يترتب عليه أي تبعات تشغيلية أو قيود على المكسيك، ولا على شركات الطيران أو المشغلين المكسيكيين.
وأوضح البيان أن الإخطار أصدرته هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية حصريا للمشغلين المدنيين الأمريكيين، بما في ذلك شركات الطيران والطيارين في الولايات المتحدة، نظرًا لأن الهيئة تملك صلاحية تنظيم أنشطة الناقلين الوطنيين الأمريكيين فقط. وأضافت الوزارة أن هيئة الطيران الأمريكية سبق أن أصدرت إخطارات وقائية مماثلة لمناطق في البحر الكاريبي، وتم الآن توسيع نطاقها ليشمل مناطق في المحيط الهادئ.
وشددت السلطات المكسيكية على أن شروط تشغيل المجال الجوي الوطني لم تتغير، وأن رحلات الطيران المدني تُنفذ بشكل طبيعي ومنتظم دون أي قيود إضافية.
وكانت السلطات الأمريكية قد أوصت في إخطار سابق المشغلين الأمريكيين
"باتخاذ الحيطة والحذر عند تنفيذ الرحلات فوق المناطق البحرية في المحيط الهادئ وخليج كاليفورنيا ضمن منطقة معلومات الطيران المكسيكية، بسبب نشاط عسكري محتمل وتشويش في عمل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية".
وفي بداية يناير/كانون الثاني، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية نصف الكرة الغربي منطقة اهتمام لواشنطن. وقبل ذلك، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى عدم نسيان مبدأ مونرو، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الأخرى
. وبعد العملية العسكرية في فنزويلا، وجه الزعيم الأمريكي تهديدات تجاه كوبا والمكسيك.