https://sarabic.ae/20260117/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-في-خاباروفسك-وجمهورية-قبردينو---بلقاريا-1109337744.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية في خاباروفسك وجمهورية قبردينو - بلقاريا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية في خاباروفسك وجمهورية قبردينو - بلقاريا
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت بإحباط هجمات إرهابية استهدفت مسؤولين حكوميين وقوات أمن في إقليم خاباروفسك وجمهورية قبردينو- بلقاريا. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T13:17+0000
2026-01-17T13:17+0000
2026-01-17T13:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_0:94:1533:956_1920x0_80_0_0_9180a5e27ca8b86090ccb4c81eef4b66.jpg
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق، من إحباط خطط لهجمات إرهابية استهدفت مسؤولين حكوميين في إقليم خاباروفسك وعناصر إنفاذ القانون في جمهورية قبردينو-بلقاريا".وأضاف الجهاز: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".وتلقى منفذو الهجمات تعليماتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر تطبيق تليغرام، وعُثر على محادثات مع مسلحين تتضمن أوصافاً لجرائم وصوراً للضحايا المستهدفين على الأجهزة التي صودرت منهم.وتم فتح قضية جنائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتخطيط لهجوم إرهابي من قبل مجموعة من الأفراد.الأمن الفيدرالي الروسي يكشف ضابط استخبارات بريطانيا يعمل تحت غطاء دبلوماسي في موسكو
https://sarabic.ae/20251224/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحباط-محاولة-تفجير-لخط-أنابيب-شركة-ترانسنفط-بمقاطعة-تيومين-1108522593.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_67:0:1467:1050_1920x0_80_0_0_0089a63f34ac6deb954952bdc71ce6d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية في خاباروفسك وجمهورية قبردينو - بلقاريا
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت بإحباط هجمات إرهابية استهدفت مسؤولين حكوميين وقوات أمن في إقليم خاباروفسك وجمهورية قبردينو- بلقاريا.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق، من إحباط خطط لهجمات إرهابية استهدفت مسؤولين حكوميين في إقليم خاباروفسك وعناصر إنفاذ القانون في جمهورية قبردينو-بلقاريا".
وأضاف الجهاز: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".
24 ديسمبر 2025, 14:19 GMT
وأوضحت لجنة التحقيق أن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، سجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسالة فيديو إلى قادة منظمة إرهابية وانضم إليها، وبناءً على تعليمات من مُشغله، كان يُعدّ لهجوم باستخدام عبوة ناسفة وأسلحة ضد ضباط شرطة في نالتشيك.
وتلقى منفذو الهجمات تعليماتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر تطبيق تليغرام، وعُثر على محادثات مع مسلحين تتضمن أوصافاً لجرائم وصوراً للضحايا المستهدفين على الأجهزة التي صودرت منهم.
وتم فتح قضية جنائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتخطيط لهجوم إرهابي من قبل مجموعة من الأفراد.