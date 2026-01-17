https://sarabic.ae/20260117/مانشستر-يونايتد-يسحق-السيتي-في-الدوري-الإنجليزي-1109343795.html
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على غريمه مانشستر سيتي بنتيجة (2 - 0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 22
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109343930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c0eabc039fa3a42ed1eb5a9709ecb7a.jpg
فوز اليونايتد هو الأول له بالدوري تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، إذ أنهى الفريق سلسلة من 3 تعادلات متتالية، ونجح في استعادة طريق الفوز ليصعد إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.في المقابل، واصل مانشستر سيتي نتائجه السلبية في ملعب أولد ترافورد، حيث فشل فريق المدرب بيب غوارديولا في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.وبهذه الهزيمة ابتعد السيتي خطوة أخرى في ترتيب الدوري الذي يتصدره أرسنال، حيث تجمد رصيده عند 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر. وسيطر مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول بشكل واضح، وهدد مرمى السيتي بعدة فرص عبر أماد ديالو وبريان مبيومو وبرونو فيرنانديز، إلا أن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى لمعظم المحاولات.وشهد الشوط إلغاء هدفين لليونايتد سجلهما ديالو في الدقيقة 33 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 41 بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني، واصل يونايتد ضغطه، ونجح بريان مبيومو في افتتاح التسجيل بالدقيقة 65 بعد تمريرة متقنة من فيرنانديز، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة. وأضاف البديل باتريك دروغو الهدف الثاني في الدقيقة 76، مؤكدا تفوق الشياطين الحمر.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109343930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af9b369bdeda22effd7d96ec2265b414.jpg
