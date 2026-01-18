https://sarabic.ae/20260118/روبيو-يعلق-على-أول-اجتماع-لحكومة-تكنوقراط-غزة-في-القاهرة-1109355923.html

روبيو يعلق على أول اجتماع لحكومة تكنوقراط غزة في القاهرة

روبيو يعلق على أول اجتماع لحكومة تكنوقراط غزة في القاهرة

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أول اجتماع لحكومة تكنوقراط غزة في القاهرة، معربا عن تطلعه للعمل مع رئيس لجنة التكنوقراط لغزة، علي شعث. 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T06:25+0000

2026-01-18T06:25+0000

2026-01-18T06:25+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109354343_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a6f184dc68e3c6410f8a7d3bfcf3789a.jpg

وكتب روبيو في منشور له على منصة "إكس": "أتطلع إلى العمل مع الدكتور علي شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة لبناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأكملها".وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.وكتب على شعت على منصة "إكس": "اليوم، وباعتباره أول إجراء رسمي لي، اعتمدتُ ووقّعتُ بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيدًا على تفويضنا، وتحديدًا لمبادئ عملنا وأطر مسؤولياتنا. وبموجب الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، تلتزم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام".وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.ميلادينوف: نأمل في نهاية الفترة الانتقالية أن يتم توحيد غزة والضفة تحت قيادة وطنية واحدةرئيس المخابرات المصرية يؤكد حرص مصر على نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي