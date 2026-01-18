https://sarabic.ae/20260118/عراقجي-إخلاء-عين-الأسد-ثمرة-تعاوننا-الوثيق-مع-العراق-1109373577.html

عراقجي: إخلاء "عين الأسد" ثمرة تعاوننا الوثيق مع العراق

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاحد، أن إخلاء قاعدة "عين الأسد" من القوات الأمريكية يعد ثمرة للتعاون الأمني الوثيق بين إيران والعراق، ومؤشرا... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عراقجي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بالعاصمة طهران، حيث جرى بحث آفاق التعاون الثنائي في ظل تطورات إقليمية متسارعة.وذكر عراقجي أن إيران جاهزة لتعزيز علاقاتها مع العراق على مختلف الصعد، والعمل على التوصل إلى اتفاق تعاون أمني شامل، إلى جانب توسيع مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي والثقافي.وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "ناقشنا تعزيز العلاقات التجارية مع العراق، الذي أثبت قدرته على لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر لغة الحوار". وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت اللجنة العسكرية العراقية العليا، استكمال عملية إخلاء جميع القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الاتحادية بالعراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، أن هذه الخطوة تأتي "عد مغادرة الأعداد القليلة المتبقية من المستشارين من قاعدة "عين الأسد" الجوية، ومقر قيادة العمليات المشتركة، لتصبح هذه المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية".وشددت اللجنة على أن "القوات المسلحة العراقية، بجميع صنوفها وتشكيلاتها، باتت تمتلك الجاهزية الكاملة لبسط الأمن في عموم البلاد"، مؤكدة أن "تنظيم "داعش" لم يعد يشكل تهديدا استراتيجيا، وأن القوات العراقية قادرة على منع عودته أو تسلله عبر الحدود".وأوضحت أن "المرحلة الأولى من مهمة التحالف الدولي في المناطق الاتحادية قد انتهت، ليبدأ العراق مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية الثنائية مع أمريكا، تتركز على تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون العسكري، وتطوير قدرات القوات المسلحة في مجالات التسليح والتجهيز والتدريب والتمارين والعمليات المشتركة".يشار إلى ان بغداد وواشنطن أبرمتا في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، اتفاقا يقضي بتحديد نهاية عام 2026 موعدا رسميا لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عقب سلسلة من جولات الحوار بين الطرفين.وفي أغسطس/ آب 2025، سُجلت أولى الخطوات العملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي، مع مغادرة أرتال عسكرية أمريكية لقاعدة عين الأسد غرب محافظة الأنبار، وأفادت مصادر أمنية في بغداد والأنبار بأن بعض هذه الأرتال ضمّت معدات عسكرية ثقيلة، في دلالة على أن ما جرى يمثل انسحابا فعليا وليس مجرد إعادة انتشار.

