رئيس الوزراء العراقي: البلاد تتسلم قاعدة عين الأسد خلال أيام.. ولا مبرر لوجود التحالف الدولي

رئيس الوزراء العراقي: البلاد تتسلم قاعدة عين الأسد خلال أيام.. ولا مبرر لوجود التحالف الدولي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في حوار مع قناة "الميادين"، أن العراق سيستلم خلال أيام قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي كانت تستضيف قوات التحالف... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال السوداني إن "تهديد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) أصبح غير موجود في العراق، ولا يوجد موطئ قدم للتنظيم الإرهابي"، مضيفاً أنه "لا يوجد مبرر حالياً لوجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد قال، الشهر الماضي، إنه "لا يمكن للعراق نزع سلاح الفصائل بشكل فعّال طالما وجود التحالف الدولي لا يزال مستمرا"، مضيفاً أن "بعض الفصائل تعتبر وجوده نوعاً من الاحتلال".وأشار السوداني، إلى أن "التهديد، الذي فرض وجود التحالف، قد تراجع إلى حد كبير"، قائلا: "لا داعي لوجود 86 دولة داخل التحالف هنا"، في إشارة إلى عدد الدول التي شاركت فيه منذ 2014.يُذكر أن بغداد وواشنطن كانتا قد اتفقتا، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، على تحديد نهاية عام 2026 موعداً رسمياً لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا)، بعد جولات من الحوار بين الجانبين.وخلال أغسطس/ آب الماضي، شهدت قاعدة "عين الأسد" في غرب الأنبار انسحاب عدد من الأرتال العسكرية الأمريكية في أول خطوة عملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي.ووفق مصادر أمنية في بغداد والأنبار، فإن بعض تلك الأرتال كانت تحمل معدات ثقيلة، ما عُدّ مؤشراً واضحاً على بدء تنفيذ عملية "انسحاب" فعلية وليست مجرد إعادة تموضع.

