الإمارات تنفي ما أوردته حكومة اليمن بأنها تدير"سجونا سرية" في حضرموت

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات تنفي ما أوردته حكومة اليمن بأنها تدير"سجونا سرية" في حضرموت
الإمارات تنفي ما أوردته حكومة اليمن بأنها تدير"سجونا سرية" في حضرموت
نفت وزارة الدفاع الإماراتية بشكل قاطع ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ حضرموت سالم الحنبشي. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T22:18+0000
2026-01-19T22:19+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأكدت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أن "ما تم تداوله من مزاعم بشأن العثور على أسلحة ومتفجرات يُدعى ارتباطها بدولة الإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا لا يستند إلى أي أدلة أو وقائع صحيحة، ويقع ضمن إطار ادعاءات مضللة ومجافية للحقيقة".وأوضحت أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتمثل محاولة مرفوضة لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، فضلاً عن كونها تشويهاً متعمداً لسمعة القوات المسلحة الإماراتية، وانتقاصاً من سجلها العسكري والتزاماتها المعروفة".وأكدت وزارة الدفاع، أن "القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من الأراضي اليمنية بصورة رسمية وعلنية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2025، حيث جرى سحب جميع المعدات والأسلحة والتجهيزات وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة، بما ينفي بشكل قاطع وجود أي تواجد عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لدولة الإمارات داخل اليمن".وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بوجود “سجون سرية” داخل مطار الريان، شددت الوزارة على أن هذه الروايات عارية عن الصحة، ولا تعدو كونها محاولات متعمدة لنسج قصص مفبركة تفتقر إلى المصداقية والمهنية.وأوضحت أن "المرافق المشار إليها عبارة عن منشآت عسكرية معروفة، تشمل ثكنات وغرف عمليات وملاجئ محصنة، بعضها تحت الأرض، وهو أمر شائع في المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل أي دلالات خارجة عن الإطار العسكري الطبيعي".كما أكدت الوزارة أن "الزج باسم دولة الإمارات في مثل هذه الادعاءات يثير علامات استفهام حول الأهداف الحقيقية والجهات التي تقف خلف ترويجها"، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن محاولات مكشوفة لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ويأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف تشويه صورة دولة الإمارات والتقليل من تضحيات جنودها ودورها في دعم اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره على مدى أكثر من عقد.وكانت الحكومة اليمنية اتهمت الإمارات، امس اليوم الاثنين بإدارة سجن سري في قاعدة جوية قرب مدينة المكلا الساحلية بجنوب اليمن، مما زاد من حدة التوتر في الخلاف المتصاعد بين الدولتين النفطيتين الخليجيتين.
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الإمارات تنفي ما أوردته حكومة اليمن بأنها تدير"سجونا سرية" في حضرموت

22:18 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 22:19 GMT 19.01.2026)
نفت وزارة الدفاع الإماراتية بشكل قاطع ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ حضرموت سالم الحنبشي.
وأكدت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أن "ما تم تداوله من مزاعم بشأن العثور على أسلحة ومتفجرات يُدعى ارتباطها بدولة الإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا لا يستند إلى أي أدلة أو وقائع صحيحة، ويقع ضمن إطار ادعاءات مضللة ومجافية للحقيقة".
وأوضحت أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتمثل محاولة مرفوضة لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، فضلاً عن كونها تشويهاً متعمداً لسمعة القوات المسلحة الإماراتية، وانتقاصاً من سجلها العسكري والتزاماتها المعروفة".
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن واحتشاد في شوارع عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
‌‏الإمارات تدعو اليمنيين لـ"حل الخلافات بالحوار"
3 يناير, 08:32 GMT
وأكدت وزارة الدفاع، أن "القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من الأراضي اليمنية بصورة رسمية وعلنية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2025، حيث جرى سحب جميع المعدات والأسلحة والتجهيزات وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة، بما ينفي بشكل قاطع وجود أي تواجد عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لدولة الإمارات داخل اليمن".
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بوجود “سجون سرية” داخل مطار الريان، شددت الوزارة على أن هذه الروايات عارية عن الصحة، ولا تعدو كونها محاولات متعمدة لنسج قصص مفبركة تفتقر إلى المصداقية والمهنية.
وأوضحت أن "المرافق المشار إليها عبارة عن منشآت عسكرية معروفة، تشمل ثكنات وغرف عمليات وملاجئ محصنة، بعضها تحت الأرض، وهو أمر شائع في المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل أي دلالات خارجة عن الإطار العسكري الطبيعي".
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
مصر والإمارات تؤكدان أهمية دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد في اليمن ودعم الحوار الوطني اليمني
6 يناير, 06:32 GMT
كما أكدت الوزارة أن "الزج باسم دولة الإمارات في مثل هذه الادعاءات يثير علامات استفهام حول الأهداف الحقيقية والجهات التي تقف خلف ترويجها"، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن محاولات مكشوفة لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ويأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف تشويه صورة دولة الإمارات والتقليل من تضحيات جنودها ودورها في دعم اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره على مدى أكثر من عقد.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت الإمارات، امس اليوم الاثنين بإدارة سجن سري في قاعدة جوية قرب مدينة المكلا الساحلية بجنوب اليمن، مما زاد من حدة التوتر في الخلاف المتصاعد بين الدولتين النفطيتين الخليجيتين.
