كاميرات مراقبة تظهر تفاصيل جديدة بشأن سرقة متحف اللوفر

تداولت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، لقطات من كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل سرقة مجوهرات إمبراطورية من متحف اللوفر، التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي،... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
وأظهرت المشاهد دخول اثنين من اللصوص إلى قاعة "أبولو" في متحف اللوفر الفرنسي، عبر نافذة بعد صعودهما برافعة آلية، أحدهما يرتدي قناعا أسود وسترة صفراء والآخر ملابس سوداء وخوذة دراجة نارية.فيما استخدم أحد اللصين منشارا آليا لكسر خزانة تاج الإمبراطورة "أوجيني"، فيما استخدم الآخر مطاحن زاوية لقطع خزانة مجاورة.ويشار إلى أن عملية السرقة استغرقت أقل من 4 دقائق وأمام عناصر الأمن، قبل فرار الأربعة لصوص على دراجات نارية، مسقطين تاجا مرصعا بالماس والزمرد، لكن 8 قطع لا تزال مفقودة، منها عقد من الزمرد والماس أهداه نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز.وكان مكتب المدعي العام الفرنسي في باريس، قد أعلن في وقت سابق، توقيف 4 أشخاص إضافيين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر، والتي وقعت في 19 أكتوبر الماضي.وذكرت وسائل إعلام غربية أن السلطات الفرنسية أوقفت رجلين وامرأتين من منطقة باريس في إطار التحقيقات المتواصلة في هذه القضية، ويأتي هذا فيما لم تسترد بعد القطع المسروقة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 102 مليون دولار أمريكي.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر، وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مطلع الشهر الجاري، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال أربع دقائق فقط، واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق المعرض في الطابق الأول.وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز. وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.
