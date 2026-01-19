عربي
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": افتتاح مستوطنة سموترتش لمستوطنة "عش الغراب" جريمة حرب
قال رئيس دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، الدكتور حسن بريجية، إن موقع "عش الغراب" الواقع شرق محافظة بيت لحم، بالقرب من حاجز مزموريا، يواجه مخططات إسرائيلية قديمة تهدف لتحويله إلى مستوطنة، مشيرا إلى أن هذا الموقع كان في الأصل موقعا عسكريا منذ عهد الجيش الأردني.

وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الاحتلال أصدر أول أمر عسكري بوضع اليد على هذه الأراضي في عام 1968، ثم توالت أوامر التجديد في عامي 1977 و1983، وصولاً إلى عام 2006 حينما أخلى جيش الاحتلال الموقع لانتهاء قيمته العسكرية والأمنية وعدم حاجتهم إليه في ذلك الوقت".

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي الذي يقع فوق جبل ومصنف ضمن المناطق "ج"، شهد في فترات سابقة استهدافا للمنازل المحيطة به عبر إخطارات بوقف البناء والهدم، مما يعزز فرضية وجود تدبير مسبق لتحويله إلى بؤرة استيطانية.

وشدد بريجية على أنه لا يجوز قانونيا استخدام الأوامر العسكرية الخاصة بمصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان، موضحا أن المواقع العسكرية يجب أن تقتصر على الأغراض العسكرية فقط، وأن ما يحدث حاليا يعد مخالفة جسيمة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الدولية، وجريمة حرب موصوفة وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن "ما يجري في "عش الغراب" هو جريمة حرب مكتملة الأركان، متهما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باستغلال الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة لتنفيذ مآربه ومخططاته الاستيطانية التوسعية على الأرض في الضفة الغربية، واصفا إياه بمجرم حرب يسعى لفرض واقع استيطاني جديد".

وأدانت حركة حماس افتتاح مستوطنة جديدة تحمل اسم "عش الغراب" شرقي مدينة بيت لحم، مشيرة إلى أنه يشكل تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيطان الاستعماري.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن قيام المستوطنون بقيادة الوزير سموتريتش، اليوم الاثنين، بافتتاح مستوطنة جديدة تحمل اسم "عش الغراب" شرقي مدينة بيت لحم، ضمن سياسة التغول والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.

وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.

ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
60
قال رئيس دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، الدكتور حسن بريجية، إن موقع "عش الغراب" الواقع شرق محافظة بيت لحم، بالقرب من حاجز مزموريا، يواجه مخططات إسرائيلية قديمة تهدف لتحويله إلى مستوطنة، مشيرا إلى أن هذا الموقع كان في الأصل موقعا عسكريا منذ عهد الجيش الأردني.
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الاحتلال أصدر أول أمر عسكري بوضع اليد على هذه الأراضي في عام 1968، ثم توالت أوامر التجديد في عامي 1977 و1983، وصولاً إلى عام 2006 حينما أخلى جيش الاحتلال الموقع لانتهاء قيمته العسكرية والأمنية وعدم حاجتهم إليه في ذلك الوقت".
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي الذي يقع فوق جبل ومصنف ضمن المناطق "ج"، شهد في فترات سابقة استهدافا للمنازل المحيطة به عبر إخطارات بوقف البناء والهدم، مما يعزز فرضية وجود تدبير مسبق لتحويله إلى بؤرة استيطانية.
وشدد بريجية على أنه لا يجوز قانونيا استخدام الأوامر العسكرية الخاصة بمصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان، موضحا أن المواقع العسكرية يجب أن تقتصر على الأغراض العسكرية فقط، وأن ما يحدث حاليا يعد مخالفة جسيمة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الدولية، وجريمة حرب موصوفة وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن "ما يجري في "عش الغراب" هو جريمة حرب مكتملة الأركان، متهما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باستغلال الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة لتنفيذ مآربه ومخططاته الاستيطانية التوسعية على الأرض في الضفة الغربية، واصفا إياه بمجرم حرب يسعى لفرض واقع استيطاني جديد".
وأدانت حركة حماس افتتاح مستوطنة جديدة تحمل اسم "عش الغراب" شرقي مدينة بيت لحم، مشيرة إلى أنه يشكل تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيطان الاستعماري.
وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن قيام المستوطنون بقيادة الوزير سموتريتش، اليوم الاثنين، بافتتاح مستوطنة جديدة تحمل اسم "عش الغراب" شرقي مدينة بيت لحم، ضمن سياسة التغول والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
