https://sarabic.ae/20260119/محافظة-القدس-تحذر-من-محاولات-إسرائيل-الاستيلاء-على-أراضي-حي-البستان-1109381020.html
محافظة القدس تحذر من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضي حي البستان
محافظة القدس تحذر من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضي حي البستان
سبوتنيك عربي
حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ في حي البستان لصالح المستوطنين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المواطنين من... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T02:03+0000
2026-01-19T02:03+0000
2026-01-19T02:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102110/03/1021100306_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_3b54d7627f2b6f568c6e7dfb54e14909.jpg
وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن "هذا التصعيد يأتي استكمالاً لإجراء سابق اتخذته السلطات الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري، حيث أخطرت بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي".وأضافت أن "الوقائع الميدانية وتجارب سكان القدس تشير إلى سعي إسرائيل لتكريس واقع استيطاني دائم، يعوق أي امتداد عمراني فلسطيني".وأكدت محافظة القدس، أن "سياسة الضغط اليومية تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري، بهدف تفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى".ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات، التي وصفتها بأنها جريمة قانونية وإنسانية تهدف إلى استكمال ما يسمى بـ"الطوق التهويدي" حول القدس القديمة.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، اعترافها رسميا بخمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنها جزء من جهود "سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".وأشار سموتريتش إلى أن بلدة حومش حصلت على صفة مستوطنة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات إضافية، ليصل بذلك عدد المستوطنات التي تم الاعتراف بها خلال الشهر الماضي إلى 20 مستوطنة، في إطار ما وصفه بأنه "استكمال عملية شرعنتها".وأكد أن "الاستيطان في الضفة الغربية يواصل النمو والازدهار، مع التأكيد على المضي قدمًا في سياسات تهدف إلى تقويض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
https://sarabic.ae/20260101/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-عودة-الاستيطان-في-صانور-تعكس-مخططات-إسرائيل-لتمزيق-الجغرافيا-الفلسطينية-1108811202.html
https://sarabic.ae/20260113/مسؤول-بهيئة-الجدار-والاستيطان-إسرائيل-بدأت-التنفيذ-الفعلي-لمخطط-إي-1-الاستيطاني-1109208817.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102110/03/1021100306_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_8614301308da015d898c7b110457b47e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
محافظة القدس تحذر من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضي حي البستان
02:03 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 02:04 GMT 19.01.2026)
حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ في حي البستان لصالح المستوطنين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المواطنين من استغلال أراضيهم أو المطالبة بتراخيصها.
وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن "هذا التصعيد يأتي استكمالاً لإجراء سابق اتخذته السلطات الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري، حيث أخطرت بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي".
وأضافت أن "الوقائع الميدانية وتجارب سكان القدس تشير إلى سعي إسرائيل لتكريس واقع استيطاني دائم، يعوق أي امتداد عمراني فلسطيني".
وأكدت محافظة القدس، أن "سياسة الضغط اليومية تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري، بهدف تفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى".
ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات، التي وصفتها بأنها جريمة قانونية وإنسانية تهدف إلى استكمال ما يسمى بـ"الطوق التهويدي" حول القدس القديمة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، اعترافها رسميا بخمس مستوطنات جديدة
في الضفة الغربية، في خطوة وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنها جزء من جهود "سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
وأشار سموتريتش إلى أن بلدة حومش حصلت على صفة مستوطنة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات إضافية، ليصل بذلك عدد المستوطنات التي تم الاعتراف بها خلال الشهر الماضي إلى 20 مستوطنة، في إطار ما وصفه بأنه "استكمال عملية شرعنتها".
وأكد أن "الاستيطان في الضفة الغربية يواصل النمو والازدهار، مع التأكيد على المضي قدمًا في سياسات تهدف إلى تقويض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة
في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".