أمساليوم
بث مباشر
محافظة القدس تحذر من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضي حي البستان
حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ في حي البستان لصالح المستوطنين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المواطنين من... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن "هذا التصعيد يأتي استكمالاً لإجراء سابق اتخذته السلطات الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري، حيث أخطرت بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي".وأضافت أن "الوقائع الميدانية وتجارب سكان القدس تشير إلى سعي إسرائيل لتكريس واقع استيطاني دائم، يعوق أي امتداد عمراني فلسطيني".وأكدت محافظة القدس، أن "سياسة الضغط اليومية تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري، بهدف تفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى".ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات، التي وصفتها بأنها جريمة قانونية وإنسانية تهدف إلى استكمال ما يسمى بـ"الطوق التهويدي" حول القدس القديمة.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، اعترافها رسميا بخمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنها جزء من جهود "سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".وأشار سموتريتش إلى أن بلدة حومش حصلت على صفة مستوطنة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات إضافية، ليصل بذلك عدد المستوطنات التي تم الاعتراف بها خلال الشهر الماضي إلى 20 مستوطنة، في إطار ما وصفه بأنه "استكمال عملية شرعنتها".وأكد أن "الاستيطان في الضفة الغربية يواصل النمو والازدهار، مع التأكيد على المضي قدمًا في سياسات تهدف إلى تقويض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ في حي البستان لصالح المستوطنين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المواطنين من استغلال أراضيهم أو المطالبة بتراخيصها.
وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن "هذا التصعيد يأتي استكمالاً لإجراء سابق اتخذته السلطات الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري، حيث أخطرت بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي".
وأضافت أن "الوقائع الميدانية وتجارب سكان القدس تشير إلى سعي إسرائيل لتكريس واقع استيطاني دائم، يعوق أي امتداد عمراني فلسطيني".
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": عودة الاستيطان في صانور تعكس مخططات إسرائيل لتمزيق الجغرافيا الفلسطينية
1 يناير, 19:33 GMT
وأكدت محافظة القدس، أن "سياسة الضغط اليومية تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري، بهدف تفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى".
ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات، التي وصفتها بأنها جريمة قانونية وإنسانية تهدف إلى استكمال ما يسمى بـ"الطوق التهويدي" حول القدس القديمة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، اعترافها رسميا بخمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنها جزء من جهود "سحق فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
وأشار سموتريتش إلى أن بلدة حومش حصلت على صفة مستوطنة رسمية، إلى جانب أربع مستوطنات إضافية، ليصل بذلك عدد المستوطنات التي تم الاعتراف بها خلال الشهر الماضي إلى 20 مستوطنة، في إطار ما وصفه بأنه "استكمال عملية شرعنتها".
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
مسؤول بهيئة "الجدار والاستيطان": إسرائيل بدأت التنفيذ الفعلي لمخطط "إي 1" الاستيطاني
13 يناير, 19:44 GMT
وأكد أن "الاستيطان في الضفة الغربية يواصل النمو والازدهار، مع التأكيد على المضي قدمًا في سياسات تهدف إلى تقويض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية".
والشهر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
