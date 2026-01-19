منها مرتفعات الجولان ودعم الدروز.. صحيفة إسرائيلية تكشف بنودا خلافية بين دمشق وتل أبيب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260119/منها-مرتفعات-الجولان-ودعم-الدروز-صحيفة-إسرائيلية-تكشف-بنودا-خلافية-بين-دمشق-وتل-أبيب-1109383606.html
منها مرتفعات الجولان ودعم الدروز.. صحيفة إسرائيلية تكشف بنودا خلافية بين دمشق وتل أبيب
منها مرتفعات الجولان ودعم الدروز.. صحيفة إسرائيلية تكشف بنودا خلافية بين دمشق وتل أبيب
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة مرتبطة بالاتفاقات المحتملة أو قيد البحث بين سوريا وإسرائيل. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T06:40+0000
2026-01-19T06:40+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن "هناك بنودًا خلافية واضحة بين الجانبين السوري والإسرائيلي في حال توقيع اتفاق سلام بين الطرفين".ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن "الاتفاقات قيد البحث مع سوريا تشمل انسحابًا من 9 مواقع عسكرية سورية سيطرت عليها إسرائيل في مرتفعات الجولان وجبل الشيخ".وأضافت المصادر، التي لم تذكرها الصحيفة، أنه "من بين البنود الخلافية في المحادثات بين سوريا وإسرائيل، وقف المساعدات الإسرائيلية للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ومحيط دمشق".وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم وعد القيادة السياسية بإبقاء الجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ السوري، فإن المؤسسة العسكرية بدأت في صياغة هذا الأمر، رغم اعترافها بأن جبل الشيخ نقطة استراتيجية تساعد قوات القيادة الشمالية الإسرائيلية في السيطرة على طرق تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان".وقدّمت الولايات المتحدة مقترحًا لسوريا وإسرائيل، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين برعاية أمريكية في باريس، الأسبوع الماضي، مقترحًا بشأن اتفاق أمني يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسؤول أمريكي.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا، تشهد تقدمًا لكنه لا يزال بعيد المنال"، وفق تعبيره.من جهته، اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا، لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن "دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أنه على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 ديسمبر (كانون الأول 2024) حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف".
https://sarabic.ae/20260114/مسؤول-إسرائيلي-لن-يكون-هناك-انسحاب-من-جبل-الشيخ-في-سوريا-1109220898.html
https://sarabic.ae/20260105/برئاسة-الشيباني-سوريا-تبدأ-مفاوضات-مع-إسرائيل----1108929960.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_89e9b4ca6beb99cc20b7e2eab326fdfd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

منها مرتفعات الجولان ودعم الدروز.. صحيفة إسرائيلية تكشف بنودا خلافية بين دمشق وتل أبيب

06:40 GMT 19.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة مرتبطة بالاتفاقات المحتملة أو قيد البحث بين سوريا وإسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن "هناك بنودًا خلافية واضحة بين الجانبين السوري والإسرائيلي في حال توقيع اتفاق سلام بين الطرفين".
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن "الاتفاقات قيد البحث مع سوريا تشمل انسحابًا من 9 مواقع عسكرية سورية سيطرت عليها إسرائيل في مرتفعات الجولان وجبل الشيخ".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مسؤول إسرائيلي: لن يكون هناك انسحاب من جبل الشيخ في سوريا
14 يناير, 08:15 GMT
وأضافت المصادر، التي لم تذكرها الصحيفة، أنه "من بين البنود الخلافية في المحادثات بين سوريا وإسرائيل، وقف المساعدات الإسرائيلية للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ومحيط دمشق".

وأوضحت أن هناك "نقاشات مستمرة حول الانسحاب الإسرائيلي من مناطق استراتيجية في جبل الشيخ مقابل ضمانات أمنية من دمشق، فضلًا عن تحذير إسرائيلي من بند محتمل يقضي بتقييد الضربات الإسرائيلية داخل سوريا، بما يهدد بتعاظم قوة حزب الله (اللبناني)".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم وعد القيادة السياسية بإبقاء الجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ السوري، فإن المؤسسة العسكرية بدأت في صياغة هذا الأمر، رغم اعترافها بأن جبل الشيخ نقطة استراتيجية تساعد قوات القيادة الشمالية الإسرائيلية في السيطرة على طرق تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان".
وقدّمت الولايات المتحدة مقترحًا لسوريا وإسرائيل، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين برعاية أمريكية في باريس، الأسبوع الماضي، مقترحًا بشأن اتفاق أمني يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسؤول أمريكي.
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
برئاسة الشيباني... سوريا تبدأ مفاوضات مع إسرائيل
5 يناير, 12:11 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".

وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترفض مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا، تشهد تقدمًا لكنه لا يزال بعيد المنال"، وفق تعبيره.
من جهته، اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا، لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن "دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أنه على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 ديسمبر (كانون الأول 2024) حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала