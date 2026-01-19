https://sarabic.ae/20260119/منها-مرتفعات-الجولان-ودعم-الدروز-صحيفة-إسرائيلية-تكشف-بنودا-خلافية-بين-دمشق-وتل-أبيب-1109383606.html

منها مرتفعات الجولان ودعم الدروز.. صحيفة إسرائيلية تكشف بنودا خلافية بين دمشق وتل أبيب

منها مرتفعات الجولان ودعم الدروز.. صحيفة إسرائيلية تكشف بنودا خلافية بين دمشق وتل أبيب

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة مرتبطة بالاتفاقات المحتملة أو قيد البحث بين سوريا وإسرائيل. 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T06:40+0000

2026-01-19T06:40+0000

2026-01-19T06:40+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن "هناك بنودًا خلافية واضحة بين الجانبين السوري والإسرائيلي في حال توقيع اتفاق سلام بين الطرفين".ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن "الاتفاقات قيد البحث مع سوريا تشمل انسحابًا من 9 مواقع عسكرية سورية سيطرت عليها إسرائيل في مرتفعات الجولان وجبل الشيخ".وأضافت المصادر، التي لم تذكرها الصحيفة، أنه "من بين البنود الخلافية في المحادثات بين سوريا وإسرائيل، وقف المساعدات الإسرائيلية للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ومحيط دمشق".وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم وعد القيادة السياسية بإبقاء الجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ السوري، فإن المؤسسة العسكرية بدأت في صياغة هذا الأمر، رغم اعترافها بأن جبل الشيخ نقطة استراتيجية تساعد قوات القيادة الشمالية الإسرائيلية في السيطرة على طرق تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان".وقدّمت الولايات المتحدة مقترحًا لسوريا وإسرائيل، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين برعاية أمريكية في باريس، الأسبوع الماضي، مقترحًا بشأن اتفاق أمني يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسؤول أمريكي.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا، تشهد تقدمًا لكنه لا يزال بعيد المنال"، وفق تعبيره.من جهته، اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا، لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن "دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أنه على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 ديسمبر (كانون الأول 2024) حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف".

https://sarabic.ae/20260114/مسؤول-إسرائيلي-لن-يكون-هناك-انسحاب-من-جبل-الشيخ-في-سوريا-1109220898.html

https://sarabic.ae/20260105/برئاسة-الشيباني-سوريا-تبدأ-مفاوضات-مع-إسرائيل----1108929960.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار