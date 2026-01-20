https://sarabic.ae/20260120/أكاديمي-لـسبوتنيك-دعوة-روسيا-لاجتماع-السبع-والشراكة-مع-بريكس-تحول-في-الموقف-الفرنسي-والغربي-1109454191.html

أكاديمي لـ"سبوتنيك": دعوة روسيا لاجتماع "السبع" والشراكة مع "بريكس" تحول في الموقف الفرنسي والغربي

أكاديمي لـ"سبوتنيك": دعوة روسيا لاجتماع "السبع" والشراكة مع "بريكس" تحول في الموقف الفرنسي والغربي

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن حديث الرئيس الفرنسي... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-20T19:40+0000

2026-01-20T19:40+0000

2026-01-20T19:40+0000

حصري

أخبار فرنسا

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة بريكس

مجموعة العشرين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109453686_0:324:896:828_1920x0_80_0_0_6f3b8d1501807a7cc5fd48b4c1cfefbe.jpg

وقال إسماعيل في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "أعتقد أن التوجه الجديد في دول أوروبية كثيرة وليس في فرنسا فقط هو الاتجاه نحو التهدئة العسكرية في العديد من المناطق حول العالم، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، فنجد أنه منذ فبراير/شباط 2022 هناك حرب مستعرة بين روسيا وحلف الناتو، والجميع يعلم أن تلك الحرب لا منتصر فيها ولا مهزوم"، وفق وصفه.وأضاف إسماعيل، أن "هناك سعيا إيجابيا من جانب الرئيس الأمريكي ترامب لوقف هذه الحرب، لكن إلى الآن لم يتم التوصل إلى رؤية مشتركة يتوافق عليها الطرفان، من هنا تأتي الدعوة الفرنسية لدعوة روسيا لاجتماع الدول السبع من عدة اعتبارات، أولها لماذا هذه الحرب، كما أن هناك توجه نحو مجلس السلام العالمي، وأستطيع هنا الربط بينه وبين دعوة ترامب للرئيس الفرنسي إلى مجلس السلام".وأشار إسماعيل، إلى أن أحد المتغيرات من جانب فرنسا، هو أن الاقتصاد الروسي أثبت خلال السنوات الماضية منذ 2022 وحتى اليوم وعلى مدى ما يقارب السنوات الأربع، أنه اقتصاد قوي و قادر على الصمود وحتى على التأثير العكسي على الدول التي تتصارع معه، على سبيل المثال، أن الأزمة الروسية - الأوكرانية ألقت بظلالها على اقتصاديات أوروبا فيما يتعلق بالنفط والمواد الغذائية، في حين لم نر تأثير كبير لتلك الأزمة على الاقتصاد الروسي.ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن، التغيير في المواقف الغربية وخاصة فرنسا جاء بعد سنوات أثبتت خلالها روسيا أنها تمتلك اقتصادا قويا قادرا على المواجهة والوقوف بوجه الأزمات وعدم التأثر بشكل كبير بما يحدث.وأوضح إسماعيل، أن الانقسام الأمريكي الأوروبي الحاصل في هذه الأثناء، على سبيل المثال فرضت واشنطن رسوم على 9 دول أوروبية على خلفية أزمة جزيرة (غرينلاند)، كل تلك الاعتبارات تصب في المسألة الخاصة بأن أوروبا بدأ تفكر في ضرورة أن تكون هناك أبواب مفتوحة ما بين أوروبا وكل الأقطاب العالمية، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض عليهم الرسوم وتريد جزيرة (غرينلاند).وقال ماكرون خلال كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي: "تهدف قمة مجموعة السبع إلى بناء شبكة تعاون، وجسور تواصل بين مجموعة الدول السبع ومجموعات الدول النامية، مثل "بريكس" و"مجموعة العشرين"، لأن انقسام العالم وتجزئته سيكون بلا جدوى".وفي السياق ذاته، أكد ماكرون أن السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها تجاريا، مؤكدا ضرورة استخدام "أدوات قوية" لحماية الصناعة.وقال ماكرون: "أمريكا وغيرها من البلدان نرى أن هناك مستوى حماية موجود ومفروض على التجارة. السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها في هذا المجال".يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.

https://sarabic.ae/20260120/ماكرون-تعزيز-التعاون-مع-بريكس-ومجموعة-العشرين-هو-أحد-أهداف-قمة-السبع-المقبلة-1109440342.html

https://sarabic.ae/20260117/خبير-حول-تصريح-ماكرون-بدعم-كييف-باريس-تفضل-الحرب-على-الدبلوماسية--1109343323.html

أخبار فرنسا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس, مجموعة العشرين