أكاديمي لـ"سبوتنيك": دعوة روسيا لاجتماع "السبع" والشراكة مع "بريكس" تحول في الموقف الفرنسي والغربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/أكاديمي-لـسبوتنيك-دعوة-روسيا-لاجتماع-السبع-والشراكة-مع-بريكس-تحول-في-الموقف-الفرنسي-والغربي-1109454191.html
أكاديمي لـ"سبوتنيك": دعوة روسيا لاجتماع "السبع" والشراكة مع "بريكس" تحول في الموقف الفرنسي والغربي
أكاديمي لـ"سبوتنيك": دعوة روسيا لاجتماع "السبع" والشراكة مع "بريكس" تحول في الموقف الفرنسي والغربي
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن حديث الرئيس الفرنسي... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T19:40+0000
2026-01-20T19:40+0000
حصري
أخبار فرنسا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة بريكس
مجموعة العشرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109453686_0:324:896:828_1920x0_80_0_0_6f3b8d1501807a7cc5fd48b4c1cfefbe.jpg
وقال إسماعيل في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "أعتقد أن التوجه الجديد في دول أوروبية كثيرة وليس في فرنسا فقط هو الاتجاه نحو التهدئة العسكرية في العديد من المناطق حول العالم، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، فنجد أنه منذ فبراير/شباط 2022 هناك حرب مستعرة بين روسيا وحلف الناتو، والجميع يعلم أن تلك الحرب لا منتصر فيها ولا مهزوم"، وفق وصفه.وأضاف إسماعيل، أن "هناك سعيا إيجابيا من جانب الرئيس الأمريكي ترامب لوقف هذه الحرب، لكن إلى الآن لم يتم التوصل إلى رؤية مشتركة يتوافق عليها الطرفان، من هنا تأتي الدعوة الفرنسية لدعوة روسيا لاجتماع الدول السبع من عدة اعتبارات، أولها لماذا هذه الحرب، كما أن هناك توجه نحو مجلس السلام العالمي، وأستطيع هنا الربط بينه وبين دعوة ترامب للرئيس الفرنسي إلى مجلس السلام".وأشار إسماعيل، إلى أن أحد المتغيرات من جانب فرنسا، هو أن الاقتصاد الروسي أثبت خلال السنوات الماضية منذ 2022 وحتى اليوم وعلى مدى ما يقارب السنوات الأربع، أنه اقتصاد قوي و قادر على الصمود وحتى على التأثير العكسي على الدول التي تتصارع معه، على سبيل المثال، أن الأزمة الروسية - الأوكرانية ألقت بظلالها على اقتصاديات أوروبا فيما يتعلق بالنفط والمواد الغذائية، في حين لم نر تأثير كبير لتلك الأزمة على الاقتصاد الروسي.ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن، التغيير في المواقف الغربية وخاصة فرنسا جاء بعد سنوات أثبتت خلالها روسيا أنها تمتلك اقتصادا قويا قادرا على المواجهة والوقوف بوجه الأزمات وعدم التأثر بشكل كبير بما يحدث.وأوضح إسماعيل، أن الانقسام الأمريكي الأوروبي الحاصل في هذه الأثناء، على سبيل المثال فرضت واشنطن رسوم على 9 دول أوروبية على خلفية أزمة جزيرة (غرينلاند)، كل تلك الاعتبارات تصب في المسألة الخاصة بأن أوروبا بدأ تفكر في ضرورة أن تكون هناك أبواب مفتوحة ما بين أوروبا وكل الأقطاب العالمية، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض عليهم الرسوم وتريد جزيرة (غرينلاند).وقال ماكرون خلال كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي: "تهدف قمة مجموعة السبع إلى بناء شبكة تعاون، وجسور تواصل بين مجموعة الدول السبع ومجموعات الدول النامية، مثل "بريكس" و"مجموعة العشرين"، لأن انقسام العالم وتجزئته سيكون بلا جدوى".وفي السياق ذاته، أكد ماكرون أن السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها تجاريا، مؤكدا ضرورة استخدام "أدوات قوية" لحماية الصناعة.وقال ماكرون: "أمريكا وغيرها من البلدان نرى أن هناك مستوى حماية موجود ومفروض على التجارة. السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها في هذا المجال".يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
https://sarabic.ae/20260120/ماكرون-تعزيز-التعاون-مع-بريكس-ومجموعة-العشرين-هو-أحد-أهداف-قمة-السبع-المقبلة-1109440342.html
https://sarabic.ae/20260117/خبير-حول-تصريح-ماكرون-بدعم-كييف-باريس-تفضل-الحرب-على-الدبلوماسية--1109343323.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109453686_0:240:896:912_1920x0_80_0_0_e52d8e50bf7dc317b57c5bca41a4373c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس, مجموعة العشرين
حصري, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس, مجموعة العشرين

أكاديمي لـ"سبوتنيك": دعوة روسيا لاجتماع "السبع" والشراكة مع "بريكس" تحول في الموقف الفرنسي والغربي

19:40 GMT 20.01.2026
© Photo / أحمد عبد الوهابالدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة
الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Photo / أحمد عبد الوهاب
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن حديث الرئيس الفرنسي ماكرون، عن دعوة روسيا لاجتماع "الدول السبع" والتعاون المستقبلي مع "بريكس" ودول "العشرين"، جاء بعد أن أثبت الاقتصاد الروسي أنه قوي وقادر على المواجهة.
وقال إسماعيل في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "أعتقد أن التوجه الجديد في دول أوروبية كثيرة وليس في فرنسا فقط هو الاتجاه نحو التهدئة العسكرية في العديد من المناطق حول العالم، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، فنجد أنه منذ فبراير/شباط 2022 هناك حرب مستعرة بين روسيا وحلف الناتو، والجميع يعلم أن تلك الحرب لا منتصر فيها ولا مهزوم"، وفق وصفه.
وأضاف إسماعيل، أن "هناك سعيا إيجابيا من جانب الرئيس الأمريكي ترامب لوقف هذه الحرب، لكن إلى الآن لم يتم التوصل إلى رؤية مشتركة يتوافق عليها الطرفان، من هنا تأتي الدعوة الفرنسية لدعوة روسيا لاجتماع الدول السبع من عدة اعتبارات، أولها لماذا هذه الحرب، كما أن هناك توجه نحو مجلس السلام العالمي، وأستطيع هنا الربط بينه وبين دعوة ترامب للرئيس الفرنسي إلى مجلس السلام".

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك أطروحات بدأت تظهر تتحدث عن أن مجلس السلام العالمي ربما يكون بديلا مستقبليا للأمم المتحدة (من وجهة نظر ترامب).

وأشار إسماعيل، إلى أن أحد المتغيرات من جانب فرنسا، هو أن الاقتصاد الروسي أثبت خلال السنوات الماضية منذ 2022 وحتى اليوم وعلى مدى ما يقارب السنوات الأربع، أنه اقتصاد قوي و قادر على الصمود وحتى على التأثير العكسي على الدول التي تتصارع معه، على سبيل المثال، أن الأزمة الروسية - الأوكرانية ألقت بظلالها على اقتصاديات أوروبا فيما يتعلق بالنفط والمواد الغذائية، في حين لم نر تأثير كبير لتلك الأزمة على الاقتصاد الروسي.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن، التغيير في المواقف الغربية وخاصة فرنسا جاء بعد سنوات أثبتت خلالها روسيا أنها تمتلك اقتصادا قويا قادرا على المواجهة والوقوف بوجه الأزمات وعدم التأثر بشكل كبير بما يحدث.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ماكرون: تعزيز التعاون مع "بريكس" و"مجموعة العشرين" هو أحد أهداف قمة السبع المقبلة
14:04 GMT
وأوضح إسماعيل، أن الانقسام الأمريكي الأوروبي الحاصل في هذه الأثناء، على سبيل المثال فرضت واشنطن رسوم على 9 دول أوروبية على خلفية أزمة جزيرة (غرينلاند)، كل تلك الاعتبارات تصب في المسألة الخاصة بأن أوروبا بدأ تفكر في ضرورة أن تكون هناك أبواب مفتوحة ما بين أوروبا وكل الأقطاب العالمية، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض عليهم الرسوم وتريد جزيرة (غرينلاند).
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن أحد أهداف قمة مجموعة السبع المقرر عقدها، في يونيو/ حزيران 2026، هو تعزيز التعاون بين مجموعة الدول السبع، ومجموعة "بريكس" و"مجموعة العشرين".
وقال ماكرون خلال كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي: "تهدف قمة مجموعة السبع إلى بناء شبكة تعاون، وجسور تواصل بين مجموعة الدول السبع ومجموعات الدول النامية، مثل "بريكس" و"مجموعة العشرين"، لأن انقسام العالم وتجزئته سيكون بلا جدوى".
وفي السياق ذاته، أكد ماكرون أن السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها تجاريا، مؤكدا ضرورة استخدام "أدوات قوية" لحماية الصناعة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
خبير حول تصريح ماكرون بدعم كييف: باريس تفضل الحرب على الدبلوماسية
17 يناير, 15:53 GMT
وقال ماكرون: "أمريكا وغيرها من البلدان نرى أن هناك مستوى حماية موجود ومفروض على التجارة. السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها في هذا المجال".
وأضاف: "علينا حماية صناعاتنا. علينا استخدام أدوات قوية للرد الآن".
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала