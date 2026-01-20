https://sarabic.ae/20260120/باحث-في-العلاقات-الدولية-الضغط-الروسي-العسكري-سيدفع-الغرب-إلى-تلافي-الخسائر-والقبول-بتسوية-1109438926.html

باحث في العلاقات الدولية: الضغط الروسي العسكري سيدفع الغرب إلى تلافي الخسائر والقبول بتسوية

تحدث الباحث في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور علي دربج، عن أهمية ما ورد في تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا أن "لافروف رسم خريطة طريق لسياسة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال دربج، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرسائل الأهم هي ما يتعلق يتعلق بالنظام الدولي، والقول أن هناك دولا أصبحت تسعى لاستخدام القوة في التعامل مع الآخرين وهذا الأمر غير مألوف، والمقصود ما تؤسس له الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، فيما يخص العلاقات الدولية التي تقوم من منظور أمريكا على استخدام القوة".ورأى دربج أن "الموقف الأوروبي تجاه الأزمة الأوكرانية بالتحديد لم يكن يوما موحدا بشكل كامل، بل كان هناك اختلافات وتناقضات، هنغاريا وبعض الدول، كانت بمكان ما ودول الغرب متشددة وتسعى إلى تصعيد القتال والتحريض"، مشيرا إلى أن "الأوروبيين ومنذ تاريخهم فهم يفتقدون دائما للموقف الموحد وعلى الدوام هناك اختلافات وتناقضات".وتوقع أنه في ظل الضغط الروسي الكبير العسكري والخسائر غير المسبوقة التي يتكبدها زيلينسكي وجيشه ستدفع الغرب إلى الواقعية وتلافي الخسائر والقبول بتسوية"، قائلا: "الاوروبيون لا يملكون خيارات كبيرة"، لافتا إلى أن "ترامب خفف الدعم عن زيلينسكي ولم تعد المسالة الأوكرانية تحظى بالاهتمام الامريكي كما في عهد بايدن".وردا على سؤال حول دور روسيا لتخفيف من حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، أكد أن "روسيا لديها علاقة استراتيجية بين البلدين، وهي الدولة الوحيد المؤهلة بقبول الطرفين، وبالتالي هذه العلاقات والإرث التاريخي قد تؤهلها للعب دور مقبول يفضي إلى نتائج".باحث في العلاقات الدولية: ترامب يسعى لتخليد إرثه السياسي في سجل التاريخلافروف: اليوم العالم يلعب لعبة "الأقوى هو على حق"

