تونس.. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول واستمرار تعليق الدراسة بـ 15 محافظة.. فيديو وصور
تونس.. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول واستمرار تعليق الدراسة بـ 15 محافظة.. فيديو وصور
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار والسيول التي شهدتها عدة مدن تونسية، اليوم الثلاثاء، إلى 4 أشخاص، بعد العثور على جثثهم التي جرفتها السيول بمعتمدية المكنين التابعة لمحافظة المنستير.
وقامت وحدات الحماية المدنية التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، برفع الجثث التي جرفتها السيول، فيما أدت الفيضانات التي شهدتها عدة محافظات شمالي تونس إلى انقطاع العديد من الطرقات.وانهمرت الفيضانات في عدة وديان وغمرت المياه الشوارع وتسربت إلى العديد من المنازل لا سيما بمحافظتي نابل والمنستير وهما من أكثر المحافظات التونسية تضررا.ووجة المواطنون التوانسة بهذه المحافظات عدة نداءات استغاثة بعد أن علقت سياراتهم وسط السيول وتسربت المياه إلى منازلهم.وأعلنت 15 محافظة شمالي تونس، مساء اليوم الثلاثاء، مواصلة تعليق الدراسة غدا الأربعاء نتيجة تقلبات مناخية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة التربية التونسية.كما تعطلت حركة سير القطارات على خطوط الشبكة الحديدية نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في مناطق عدة، فيما أعلنت وزارة التجهيز عن انقطاع العديد من الطرقات نتيجة ارتفاع منسوب المياه.من جهته، دعا المرصد الوطني للمرور في تونس مستعملي الطريق إلى تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه والأودية.
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار والسيول التي شهدتها عدة مدن تونسية، اليوم الثلاثاء، إلى 4 أشخاص، بعد العثور على جثثهم التي جرفتها السيول بمعتمدية المكنين التابعة لمحافظة المنستير.
وقامت وحدات الحماية المدنية التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، برفع الجثث التي جرفتها السيول، فيما أدت الفيضانات التي شهدتها عدة محافظات شمالي تونس إلى انقطاع العديد من الطرقات.
وانهمرت الفيضانات في عدة وديان وغمرت المياه الشوارع وتسربت إلى العديد من المنازل لا سيما بمحافظتي نابل والمنستير وهما من أكثر المحافظات التونسية تضررا.
ووجة المواطنون التوانسة بهذه المحافظات عدة نداءات استغاثة بعد أن علقت سياراتهم وسط السيول وتسربت المياه إلى منازلهم.
وأعلنت 15 محافظة شمالي تونس، مساء اليوم الثلاثاء، مواصلة تعليق الدراسة غدا الأربعاء نتيجة تقلبات مناخية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة التربية التونسية.
كما تعطلت حركة سير القطارات على خطوط الشبكة الحديدية نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في مناطق عدة، فيما أعلنت وزارة التجهيز عن انقطاع العديد من الطرقات نتيجة ارتفاع منسوب المياه.
من جهته، دعا المرصد الوطني للمرور في تونس مستعملي الطريق إلى تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه والأودية.
