السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية في 2025

20.01.2026
2026-01-20T18:47+0000
2026-01-20T18:47+0000
2026-01-20T19:03+0000
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المملكة حققت المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بين الدول المانحة للعام 2025، كما تتصدر أكبر الداعمين لليمن.وأكدت منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)، حصول المملكة على المرتبة الأولى للدول المانحة للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن بما يعادل (49.3%) من إجمالي المساعدات المقدمة لها، فيما حلت في المرتبة الثانية للدول المانحة للمساعدات المقدمة لسوريا.في وقت حققت السعودية المرتبة الثانية في تقديم المساعدات الإنمائية حسب التقرير الصادر حديثا لعام 2024 للدول المانحة غير الأعضاء، وعددها 16 دولة، والمرتبة العاشرة بين الدول المانحة الأعضاء وغير الأعضاء وعددها 48 دولة في تقديم المساعدات الإنمائية كحجم المساعدات.ومن جانبه، أفاد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن "تصدر المملكة للمشهد الإنساني عالميا جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من القيادة الرشيدة ويعكس قيم البذل والإحسان التي جبلت عليها المملكة وشعبها".وأشار الربيعة إلى أن "هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتاريخ المملكة الناصع بالعطاء، وحرصها على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته".
18:47 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 19:03 GMT 20.01.2026)
