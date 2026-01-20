عربي
السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية في 2025
السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية في 2025
السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية في 2025

حققت المملكة العربية السعودية، المرتبة الثانية عالميا، في تقديم المساعدات الإنسانية بين الدول المانحة في العام 2025.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المملكة حققت المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بين الدول المانحة للعام 2025، كما تتصدر أكبر الداعمين لليمن.
وأكدت منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)، حصول المملكة على المرتبة الأولى للدول المانحة للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن بما يعادل (49.3%) من إجمالي المساعدات المقدمة لها، فيما حلت في المرتبة الثانية للدول المانحة للمساعدات المقدمة لسوريا.
مساعدات سعودية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
السعودية تطلق جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا
1 يناير 2025, 15:08 GMT
في وقت حققت السعودية المرتبة الثانية في تقديم المساعدات الإنمائية حسب التقرير الصادر حديثا لعام 2024 للدول المانحة غير الأعضاء، وعددها 16 دولة، والمرتبة العاشرة بين الدول المانحة الأعضاء وغير الأعضاء وعددها 48 دولة في تقديم المساعدات الإنمائية كحجم المساعدات.
ومن جانبه، أفاد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن "تصدر المملكة للمشهد الإنساني عالميا جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من القيادة الرشيدة ويعكس قيم البذل والإحسان التي جبلت عليها المملكة وشعبها".
وأشار الربيعة إلى أن "هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتاريخ المملكة الناصع بالعطاء، وحرصها على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته".
