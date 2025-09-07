https://sarabic.ae/20250907/السعودية-تطلق-مشروعاً-لإزالة-الأنقاض-وتأهيل-البنية-التحتية-في-دمشق-وريفها-1104596711.html

السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية في دمشق وريفها

السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية في دمشق وريفها

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، عن إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية في سوريا، تتضمن إعادة تأهيل الطرق في دمشق وريفها، بالإضافة إلى ترميم مدارس... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وخلال فعالية أُقيمت في دمشق، كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تفاصيل المبادرة، بحضور رئيس المركز الدكتور عبد الله الربيعة، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح.كما أعلن المركز عن إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الأنقاض، مع خطط لإعادة تدوير ما لا يقل عن 30 ألف متر مربع من الركام الناتج عن تدمير آلاف المنازل، لا سيما في ريف دمشق. وستزود السعودية هذه الوحدة بالمعدات اللازمة لضمان استدامة عمليات إزالة الأنقاض لسنوات مقبلة. وفي كلمته خلال الفعالية، أوضح الدكتور الربيعة أن هذه المشاريع تستهدف قطاعات تمثل "أولوية ملحة" للسوريين، وتهدف إلى دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين. من جهته، أشار الوزير رائد الصالح إلى أن الحرب خلّفت أنقاضاً ومخلفات تشكل عائقاً أمام جهود التعافي، كما تهدد حياة المدنيين. وتُقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار سوريا بما يزيد عن 400 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السعودية وسوريا، كان أبرزها توقيع شراكات استثمارية كبرى الشهر الماضي بقيمة 6.4 مليار دولار.

