https://sarabic.ae/20250907/السعودية-تطلق-مشروعاً-لإزالة-الأنقاض-وتأهيل-البنية-التحتية-في-دمشق-وريفها-1104596711.html
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية في دمشق وريفها
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية في دمشق وريفها
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، عن إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية في سوريا، تتضمن إعادة تأهيل الطرق في دمشق وريفها، بالإضافة إلى ترميم مدارس... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T17:03+0000
2025-09-07T17:03+0000
2025-09-07T17:03+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار سوريا اليوم
دمشق
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0b/1050399134_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8ec59c5fd1cdadf46eb7a98df8d502e7.jpg
وخلال فعالية أُقيمت في دمشق، كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تفاصيل المبادرة، بحضور رئيس المركز الدكتور عبد الله الربيعة، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح.كما أعلن المركز عن إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الأنقاض، مع خطط لإعادة تدوير ما لا يقل عن 30 ألف متر مربع من الركام الناتج عن تدمير آلاف المنازل، لا سيما في ريف دمشق. وستزود السعودية هذه الوحدة بالمعدات اللازمة لضمان استدامة عمليات إزالة الأنقاض لسنوات مقبلة. وفي كلمته خلال الفعالية، أوضح الدكتور الربيعة أن هذه المشاريع تستهدف قطاعات تمثل "أولوية ملحة" للسوريين، وتهدف إلى دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين. من جهته، أشار الوزير رائد الصالح إلى أن الحرب خلّفت أنقاضاً ومخلفات تشكل عائقاً أمام جهود التعافي، كما تهدد حياة المدنيين. وتُقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار سوريا بما يزيد عن 400 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السعودية وسوريا، كان أبرزها توقيع شراكات استثمارية كبرى الشهر الماضي بقيمة 6.4 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250829/من-النفط-إلى-الكهرباء7-صفقات-ضخمة-في-مجال-الطاقة-بين-السعودية-وسوريا--1104262357.html
https://sarabic.ae/20250602/السعودية-وقطر-تقدمان-دعما-ماليا-مشتركا-للقطاع-العام-في-سوريا-1101212999.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0b/1050399134_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d5e2815e2c4ac25293826d4213a1147.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, دمشق, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, دمشق, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية في دمشق وريفها
أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، عن إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية في سوريا، تتضمن إعادة تأهيل الطرق في دمشق وريفها، بالإضافة إلى ترميم مدارس ومستشفيات ومخابز في مختلف أنحاء البلاد.
وخلال فعالية أُقيمت في دمشق، كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تفاصيل المبادرة، بحضور رئيس المركز الدكتور عبد الله الربيعة، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح.
وشهد الحدث توقيع اتفاق لإطلاق مشروع إزالة الأنقاض وإعادة التأهيل، والذي يهدف إلى رفع أكثر من 75 ألف متر مربع من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة، لتسهيل حركة السكان في محافظة دمشق ومحيطها، وفقأ لوسائل إعلام عربية.
كما أعلن المركز عن إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الأنقاض
، مع خطط لإعادة تدوير ما لا يقل عن 30 ألف متر مربع من الركام الناتج عن تدمير آلاف المنازل، لا سيما في ريف دمشق. وستزود السعودية هذه الوحدة بالمعدات اللازمة لضمان استدامة عمليات إزالة الأنقاض لسنوات مقبلة.
كما تضمنت الاتفاقيات أيضاً مشاريع لإعادة تأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب، إدلب، وحمص، إضافة إلى تجهيز 17 مستشفى بأجهزة طبية لإنقاذ الأرواح. كما تم تدشين مشروع لإصلاح نحو 60 مخبزاً وخطوط إنتاج الخبز، إلى جانب توقيع اتفاقيات لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وآبار المياه في العاصمة دمشق.
وفي كلمته خلال الفعالية، أوضح الدكتور الربيعة أن هذه المشاريع تستهدف قطاعات تمثل "أولوية ملحة" للسوريين، وتهدف إلى دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين. من جهته، أشار الوزير رائد الصالح إلى أن الحرب خلّفت أنقاضاً ومخلفات
تشكل عائقاً أمام جهود التعافي، كما تهدد حياة المدنيين.
وتُقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار سوريا بما يزيد عن 400 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السعودية وسوريا، كان أبرزها توقيع شراكات استثمارية كبرى الشهر الماضي بقيمة 6.4 مليار دولار.