روسيا تكشف عن مسيرات "سوبر كام" المتطورة في معرض "يوميكس" بأبوظبي

باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
تشارك مجموعة الأنظمة غير المأهولة الروسية، للمرة الأولى، في معرض "يوميكس 2026"، أكبر فعالية عالمية مخصصة للأنظمة غير المأهولة والذاتية التشغيل، والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير/ كانون الثاني.
وستعرض المجموعة 3 طائرات مسيّرة من طراز "سوبر كام" ضمن الجناح الروسي المشترك. وتتضمن المعروضات الطائرة الرئيسية "سوبركام إس 350"، التي أثبتت كفاءتها في الاستخدامات المدنية والعسكرية، إضافة إلى الطائرة الاستطلاعية عالية السرعة "سوبركام إس 180"، التي دخلت مرحلة الإنتاج المتسلسل في عام 2025، وكذلك الطائرة متعددة المراوح "سوبركام إكس 4"، ذات الاستخدامات المزدوجة، والتي خضعت لتقييم مراقبين دوليين خلال عدد من التدريبات المشتركة أواخر عام 2025.
وتتميز جميع طائرات "سوبركام" المسيرة بقنوات اتصال آمنة مطورة حديثا، مع إمكانية العمل كمحطات ترحيل لزيادة مدى الاستطلاع، وتجاوز قيود خط الرؤية، وضمان نقل البيانات بشكل مستقر في التضاريس الصعبة أو في بيئات التشويش الإلكتروني النشط، ما يوسع نطاق استخدامها التكتيكي، وتُعد هذه القدرات من العوامل التي قد تعزز الطلب عليها في الأسواق الدولية.
21 فبراير 2025, 08:19 GMT
وبحسب المجموعة، يمكن توظيف طائرات "سوبركام" المسيرة في الكثير من القطاعات داخل المنطقة العربية، مثل حماية الحدود، ودعم مهام إنفاذ القانون، وعمليات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مراقبة البنى التحتية لشركات النفط، ومشاريع البناء والزراعة والتعدين وخطوط نقل الطاقة، وقد وسّعت المجموعة في عام 2025 محفظتها التصديرية، مؤكدةً تنافسية منتجات "سوبركام" .
وتُعد مجموعة شركات الأنظمة غير المأهولة الروسية، مطوّرا ومصنعًا لمنظومات الطائرات المسيّرة، والأنظمة البصرية الإلكترونية، والبرمجيات تحت علامة "سوبركام".
وتوفر المجموعة دورة إنتاج متكاملة تشمل التصميم والتطوير والتصنيع، إلى جانب مركز تدريب معتمد لتأهيل المشغلين. ويملك خبراؤها ما يقرب من 15 عاما من الخبرة العملية والمعدات والبرمجيات المتقدمة لتنفيذ المهام باستخدام الطائرات المسيّرة في مجالات الزراعة، والطاقة الكهربائية، والبنية التحتية للنفط والغاز.