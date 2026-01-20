في ذكرى مئويته.. رؤية يوسف شاهين السينمائية ما زالت حاضرة ومؤثرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260120/في-ذكرى-مئويته-رؤية-يوسف-شاهين-السينمائية-ما-زالت-حاضرة-ومؤثرة-1109438790.html
في ذكرى مئويته.. رؤية يوسف شاهين السينمائية ما زالت حاضرة ومؤثرة
في ذكرى مئويته.. رؤية يوسف شاهين السينمائية ما زالت حاضرة ومؤثرة
سبوتنيك عربي
في مئوية المخرج المصري العالمي، يوسف شاهين، لا نستعيد مجرد اسمٍ كبير في تاريخ السينما العربية، بل نفتح نافذة على تجربة إنسانية وفنية استثنائية تجاوزت الحدود... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T13:20+0000
2026-01-20T13:20+0000
راديو
مساحة حرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109438632_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_57a96b1219c0fc0c8f1194879d7e1e46.png
في ذكرى مئويته.. رؤية يوسف شاهين السينمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
سبوتنيك عربي
في ذكرى مئويته.. رؤية يوسف شاهين السينمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
لم يكن شاهين مخرجا تقليديا، بل صاحب مشروع فكري وجمالي، آمن بأن السينما ليست ترفيها فقط، وإنما أداة لطرح أسئلة كبرى عن الإنسان، والحرية، والهوية، والعدالة، وهي ذات الأسئلة التي شغلت رواد المدرسة السوفيتية منذ بداياتها.من موسكو إلى الإسكندرية، ومن آيزنشتاين وبودوفكين إلى "الأرض" و"العصفور" و"المصير"، يتجلى تأثر يوسف شاهين بسينما الصورة والموقف، لا كاقتباس أو استنساخ، بل كحوار إبداعي واع، حوار حافظ فيه على استقلاله الفني، ونجح من خلاله في تطويع المونتاج، وبناء المشهد، وإدارة الكاميرا، لخدمة رؤيته الإنسانية، بعيدا عن الأطر العقائدية أو الأدلجة الصارمة.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شاهين اشترك في رؤيته مع السينما الروسية من حيث تجاوز الحكاية الفردية إلى طرح الأسئلة الكبرى حول التاريخ والسلطة والجماعة، وموقف الإنسان تجاه التحولات الاجتماعية والسياسية"، لافتا إلى أن "المخرج الراحل لم يتأثر فقط بتقنيات السينما الروسية، بل بكونها سينما لها موقف واضح من العالم".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "شاهين يعتبر أن كل عناصر الفيلم من تصوير ومونتاج وديكور وموسيقى تصويرية جزء لا يتجزأ من رؤية متكاملة، ويوظف كل عنصر لخدمة الفيلم، وهذا سر عبقريته".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109438632_83:0:1016:700_1920x0_80_0_0_01644cda63066e265063e01b99fddd78.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, аудио
مساحة حرة, аудио

في ذكرى مئويته.. رؤية يوسف شاهين السينمائية ما زالت حاضرة ومؤثرة

13:20 GMT 20.01.2026
راديو
في ذكرى مئويته.. رؤية يوسف شاهين السينمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في مئوية المخرج المصري العالمي، يوسف شاهين، لا نستعيد مجرد اسمٍ كبير في تاريخ السينما العربية، بل نفتح نافذة على تجربة إنسانية وفنية استثنائية تجاوزت الحدود واللغات، ونسجت خيوطا متينة مع مدارس سينمائية عالمية، وفي مقدمتها السينما الروسية.
لم يكن شاهين مخرجا تقليديا، بل صاحب مشروع فكري وجمالي، آمن بأن السينما ليست ترفيها فقط، وإنما أداة لطرح أسئلة كبرى عن الإنسان، والحرية، والهوية، والعدالة، وهي ذات الأسئلة التي شغلت رواد المدرسة السوفيتية منذ بداياتها.
من موسكو إلى الإسكندرية، ومن آيزنشتاين وبودوفكين إلى "الأرض" و"العصفور" و"المصير"، يتجلى تأثر يوسف شاهين بسينما الصورة والموقف، لا كاقتباس أو استنساخ، بل كحوار إبداعي واع، حوار حافظ فيه على استقلاله الفني، ونجح من خلاله في تطويع المونتاج، وبناء المشهد، وإدارة الكاميرا، لخدمة رؤيته الإنسانية، بعيدا عن الأطر العقائدية أو الأدلجة الصارمة.
في هذا السياق، قال الناقد السينمائي، خالد محمود، إن "المخرج المصري الراحل، يوسف شاهين، تأثر كثيرا بالسينما الروسية، من حيث الفكر ونظرته كمخرج إلى صناعة الفيلم السينمائي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شاهين اشترك في رؤيته مع السينما الروسية من حيث تجاوز الحكاية الفردية إلى طرح الأسئلة الكبرى حول التاريخ والسلطة والجماعة، وموقف الإنسان تجاه التحولات الاجتماعية والسياسية"، لافتا إلى أن "المخرج الراحل لم يتأثر فقط بتقنيات السينما الروسية، بل بكونها سينما لها موقف واضح من العالم".
من جانبه، قال الناقد الفني، محمد شوقي، إن "يوسف شاهين يعد واحدا من أبرز المخرجين في تاريخ السينما العربية"، موضحا أنه "منذ أول أفلامه "بابا أمين" عام 1950 وحتى آخر أعماله "هي فوضى"، ظل شاهين يبحث عن طرق غير تقليدية في الإخراج".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "شاهين يعتبر أن كل عناصر الفيلم من تصوير ومونتاج وديكور وموسيقى تصويرية جزء لا يتجزأ من رؤية متكاملة، ويوظف كل عنصر لخدمة الفيلم، وهذا سر عبقريته".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала