لقاء برلماني جزائري روسي لتعزيز الشراكة البرلمانية بين البلدين

استقبل رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، المكلف بالشؤون الخارجية، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الروسية بمجلس الأمة، دميتري سابلين. 20.01.2026

وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، وبتكليف من عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة الجزائري، استقبل بغالي، دميتري سابلين، عضو مجلس الدوما الروسي ومنسق مجموعة النواب المكلف بالعلاقات مع برلمانات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق له.وأكد البيان أن اللقاء استعرض واقع وآفاق العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر وروسيا، في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية متينة، تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، تحت إشراف الرئيسين عبد المجيد تبون، وفلاديمير بوتين.وأشار رابح بغالي إلى "الصداقة القوية التي تربط الجزائر وروسيا، وبحجم الشراكة الاستراتيجية بينهما، وبالديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني"، مؤكدا أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كرافد أساسي لدعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.بحث اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والقضايا العادلة المرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث جدد نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، التأكيد على مواقف بلاده الثابتة تجاه ضرورة تصفية الاستعمار ودعم قضايا التحرر وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومساندة حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية.ومن جهته، عبر دميتري سابلين، عن تقدير الجانب الروسي للمواقف المبدئية والمتوازنة التي تنتهجها الجزائر في القضايا الدولية، مشيدا بدورها المحوري في ترقية السلم والاستقرار الإقليميين.وأكد سابلين حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع الجزائر، خاصة في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية.وشدد الطرفان الجزائري والروسي على ضرورة مواصلة التنسيق البرلماني، وتفعيل آليات التعاون القائمة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، انسجاما مع مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وروسيا.

