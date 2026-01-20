عربي
ليبيا تحذر من سفينة بضائع جانحة في المتوسط وتؤكد إنقاذ طاقمها
أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية تحذيرًا ملاحيًا للسفن والمنصات العاملة في البحر المتوسط، عقب فقدان السيطرة على سفينة نتيجة تعرضها لعطل فني. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت المصلحة، في بيان نشرته مساء أمس الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جرى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل، مشيرة إلى أن موقعها يبعد نحو 45 ميلا بحريا عن ميناء الخُمس الليبي، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وبحسب السلطات الليبية، فإن السفينة تحمل اسم "سيدر"، ورقمها لدى المنظمة البحرية العالمية "IMO 9367164"، وترفع علم تنزانيا، وتبلغ حمولتها 2941 طنا، بطول يقارب 90 مترا وعرض 14.4 مترا، وغادرها الطاقم لتصبح سفينة مهجورة، وكانت في طريقها إلى مالطا.ودعت المصلحة "جميع الموانئ والمنصات النفطية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع السفينة في حال اقترابها من مناطق التشغيل أو الممرات الملاحية".ويشهد البحر المتوسط خلال الأسبوع الحالي اضطرابات في حركة الملاحة بسبب شدة الرياح، إذ وصل ارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى نحو 6 أمتار.وفي السياق ذاته، أفادت هيئة ميناء الإسكندرية بعدم إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة السفن خلال الشهر الجاري، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، وذلك بفضل أعمال حواجز الأمواج التي تنفذها الهيئة منذ نحو عامين ويجري استكمالها حاليا.
07:09 GMT 20.01.2026
أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية تحذيرًا ملاحيًا للسفن والمنصات العاملة في البحر المتوسط، عقب فقدان السيطرة على سفينة نتيجة تعرضها لعطل فني.
وأوضحت المصلحة، في بيان نشرته مساء أمس الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جرى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل، مشيرة إلى أن موقعها يبعد نحو 45 ميلا بحريا عن ميناء الخُمس الليبي، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وبحسب السلطات الليبية، فإن السفينة تحمل اسم "سيدر"، ورقمها لدى المنظمة البحرية العالمية "IMO 9367164"، وترفع علم تنزانيا، وتبلغ حمولتها 2941 طنا، بطول يقارب 90 مترا وعرض 14.4 مترا، وغادرها الطاقم لتصبح سفينة مهجورة، وكانت في طريقها إلى مالطا.
ودعت المصلحة "جميع الموانئ والمنصات النفطية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع السفينة في حال اقترابها من مناطق التشغيل أو الممرات الملاحية".
قناة السويس تكشف حقيقة استقبال سفينة أسلحة بميناء بورسعيد
25 ديسمبر 2025, 15:43 GMT
ويشهد البحر المتوسط خلال الأسبوع الحالي اضطرابات في حركة الملاحة بسبب شدة الرياح، إذ وصل ارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى نحو 6 أمتار.
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة ميناء الإسكندرية بعدم إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة السفن خلال الشهر الجاري، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، وذلك بفضل أعمال حواجز الأمواج التي تنفذها الهيئة منذ نحو عامين ويجري استكمالها حاليا.
