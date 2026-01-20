https://sarabic.ae/20260120/ليبيا-تحذر-من-سفينة-بضائع-جانحة-في-المتوسط-وتؤكد-إنقاذ-طاقمها-1109416263.html
ليبيا تحذر من سفينة بضائع جانحة في المتوسط وتؤكد إنقاذ طاقمها
ليبيا تحذر من سفينة بضائع جانحة في المتوسط وتؤكد إنقاذ طاقمها
سبوتنيك عربي
أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية تحذيرًا ملاحيًا للسفن والمنصات العاملة في البحر المتوسط، عقب فقدان السيطرة على سفينة نتيجة تعرضها لعطل فني. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T07:09+0000
2026-01-20T07:09+0000
2026-01-20T07:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092284439_0:921:1537:1785_1920x0_80_0_0_98748b1f13ca5093280aa6a3a5e06dbc.jpg
وأوضحت المصلحة، في بيان نشرته مساء أمس الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جرى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل، مشيرة إلى أن موقعها يبعد نحو 45 ميلا بحريا عن ميناء الخُمس الليبي، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وبحسب السلطات الليبية، فإن السفينة تحمل اسم "سيدر"، ورقمها لدى المنظمة البحرية العالمية "IMO 9367164"، وترفع علم تنزانيا، وتبلغ حمولتها 2941 طنا، بطول يقارب 90 مترا وعرض 14.4 مترا، وغادرها الطاقم لتصبح سفينة مهجورة، وكانت في طريقها إلى مالطا.ودعت المصلحة "جميع الموانئ والمنصات النفطية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع السفينة في حال اقترابها من مناطق التشغيل أو الممرات الملاحية".ويشهد البحر المتوسط خلال الأسبوع الحالي اضطرابات في حركة الملاحة بسبب شدة الرياح، إذ وصل ارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى نحو 6 أمتار.وفي السياق ذاته، أفادت هيئة ميناء الإسكندرية بعدم إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة السفن خلال الشهر الجاري، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، وذلك بفضل أعمال حواجز الأمواج التي تنفذها الهيئة منذ نحو عامين ويجري استكمالها حاليا.
https://sarabic.ae/20251225/قناة-السويس-تكشف-حقيقة-استقبال-سفينة-أسلحة-بميناء-بورسعيد-1108573719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092284439_0:777:1537:1929_1920x0_80_0_0_bb5414c104a8f1479886d88695325f2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
ليبيا تحذر من سفينة بضائع جانحة في المتوسط وتؤكد إنقاذ طاقمها
أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية تحذيرًا ملاحيًا للسفن والمنصات العاملة في البحر المتوسط، عقب فقدان السيطرة على سفينة نتيجة تعرضها لعطل فني.
وأوضحت المصلحة، في بيان نشرته مساء أمس الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جرى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل، مشيرة إلى أن موقعها يبعد نحو 45 ميلا بحريا عن ميناء الخُمس الليبي، وفقا لبوابة
"الوسط" الليبية.
وبحسب السلطات الليبية، فإن السفينة تحمل اسم "سيدر"، ورقمها لدى المنظمة البحرية العالمية "IMO 9367164"، وترفع علم تنزانيا، وتبلغ حمولتها 2941 طنا، بطول يقارب 90 مترا وعرض 14.4 مترا، وغادرها الطاقم لتصبح سفينة مهجورة، وكانت في طريقها إلى مالطا.
ودعت المصلحة "جميع الموانئ والمنصات النفطية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع السفينة في حال اقترابها من مناطق التشغيل أو الممرات الملاحية".
25 ديسمبر 2025, 15:43 GMT
ويشهد البحر المتوسط خلال الأسبوع الحالي اضطرابات في حركة الملاحة
بسبب شدة الرياح، إذ وصل ارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى نحو 6 أمتار.
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة ميناء الإسكندرية بعدم إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة السفن خلال الشهر الجاري، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، وذلك بفضل أعمال حواجز الأمواج التي تنفذها الهيئة منذ نحو عامين ويجري استكمالها حاليا.