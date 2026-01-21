أمواج عاتية تضرب السواحل الإيطالية وتغمر الشوارع... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
https://sarabic.ae/20260121/أمواج-عاتية-تضرب-السواحل-الإيطالية-وتغمر-الشوارع-فيديو--1109492774.html
أمواج عاتية تضرب السواحل الإيطالية وتغمر الشوارع... فيديو
أمواج عاتية تضرب السواحل الإيطالية وتغمر الشوارع... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة ليتوجاني الواقعة قبالة الساحل الإيطالي في إقليم صقلية، مشاهد لأمواج عاتية ضربت الشريط الساحلي بقوة، متسببة في حالة من الذعر بين السكان المحليين... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T20:40+0000
2026-01-21T20:40+0000
وسائط متعددة
إيطاليا
نادي الفيديو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109492617_88:0:580:277_1920x0_80_0_0_8cb0c2dbdf6e7800cffeb7b39d9ebb48.jpg
وأدت قوة الأمواج إلى غمر عدد من الشوارع القريبة من الساحل بالمياه، ما أعاق حركة المرور وألحق أضرارًا مادية بعدد من الممتلكات والبنى التحتية في المنطقة، فيما سارعت السلطات المحلية إلى متابعة الوضع ميدانيًا.بعد ليل قطبي طويل دام 40 يوما.. سكان مدينة روسية يحتفلون بأول شروق للشمس ..فيديوإنجاز غير مسبوق في الطاقة النظيفة.. الصين تبني أول محطة كهربائية في السماء.. فيديو
شهدت منطقة ليتوجاني الواقعة قبالة الساحل الإيطالي في إقليم صقلية، مشاهد لأمواج عاتية ضربت الشريط الساحلي بقوة، متسببة في حالة من الذعر بين السكان المحليين والزوار، وسط ظروف جوية غير مستقرة.
وأدت قوة الأمواج إلى غمر عدد من الشوارع القريبة من الساحل بالمياه، ما أعاق حركة المرور وألحق أضرارًا مادية بعدد من الممتلكات والبنى التحتية في المنطقة، فيما سارعت السلطات المحلية إلى متابعة الوضع ميدانيًا.
من جهتها، دعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية مؤقتًا، في ظل استمرار التقلبات الجوية، مؤكدة أنها تعمل على تقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.
بعد ليل قطبي طويل دام 40 يوما.. سكان مدينة روسية يحتفلون بأول شروق للشمس ..فيديو
إنجاز غير مسبوق في الطاقة النظيفة.. الصين تبني أول محطة كهربائية في السماء.. فيديو
