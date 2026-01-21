https://sarabic.ae/20260121/أمواج-عاتية-تضرب-السواحل-الإيطالية-وتغمر-الشوارع-فيديو--1109492774.html
أمواج عاتية تضرب السواحل الإيطالية وتغمر الشوارع... فيديو
أمواج عاتية تضرب السواحل الإيطالية وتغمر الشوارع... فيديو
شهدت منطقة ليتوجاني الواقعة قبالة الساحل الإيطالي في إقليم صقلية، مشاهد لأمواج عاتية ضربت الشريط الساحلي بقوة، متسببة في حالة من الذعر بين السكان المحليين... 21.01.2026
وأدت قوة الأمواج إلى غمر عدد من الشوارع القريبة من الساحل بالمياه، ما أعاق حركة المرور وألحق أضرارًا مادية بعدد من الممتلكات والبنى التحتية في المنطقة، فيما سارعت السلطات المحلية إلى متابعة الوضع ميدانيًا.
شهدت منطقة ليتوجاني الواقعة قبالة الساحل الإيطالي في إقليم صقلية، مشاهد لأمواج عاتية ضربت الشريط الساحلي بقوة، متسببة في حالة من الذعر بين السكان المحليين والزوار، وسط ظروف جوية غير مستقرة.
وأدت قوة الأمواج إلى غمر عدد من الشوارع القريبة من الساحل بالمياه، ما أعاق حركة المرور وألحق أضرارًا مادية بعدد من الممتلكات والبنى التحتية في المنطقة، فيما سارعت السلطات المحلية إلى متابعة الوضع ميدانيًا.
من جهتها، دعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية مؤقتًا، في ظل استمرار التقلبات الجوية، مؤكدة أنها تعمل على تقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.