"أونروا" تنفي حق امتلاك إسرائيل لعقار يضم مقرها في القدس الشرقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/أونروا-تنفي-حق-امتلاك-إسرائيل-لعقار-يضم-مقرها-في-القدس-الشرقية-1109473241.html
"أونروا" تنفي حق امتلاك إسرائيل لعقار يضم مقرها في القدس الشرقية
"أونروا" تنفي حق امتلاك إسرائيل لعقار يضم مقرها في القدس الشرقية
سبوتنيك عربي
نفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، امتلاك إسرائيل أي حقوق في العقار الذي يضم مجمّعها الرئيسي في حي الشيخ جراح... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T12:42+0000
2026-01-21T12:42+0000
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأونروا
آخر أخبار القدس الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_0:15:1472:843_1920x0_80_0_0_2da3aa810dc3a0f3151286b4dbd31cb3.jpg
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن خلافًا لما تردد في بعض وسائل الإعلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تملك العقار ولا تتمتع بأي حقوق عليه، مشددًا على أنه لم يتم نقل ملكيته قط. وأوضح لازاريني أن أونروا تستأجر الأرض من الحكومة الأردنية منذ عام 1952، وأن ما يجري حاليًا يمثل استيلاءً عليها في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكد أن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة قد قضتا بأن الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تملك حقوقًا سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تطبيق قوانينها هناك يعد غير شرعي. وكان لازاريني قد صرح، أمس الثلاثاء، عبر منصة "إكس": "مستوى جديد من التحدي السافر والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من جانب دولة إسرائيل. في ساعات الصباح الباكر اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأونروا، وهو موقع تابع للأمم المتحدة، في القدس الشرقية. دخلت الجرافات إلى المجمع وبدأت في هدم المباني داخله، تحت مراقبة نواب في الكنيست وعضو في الحكومة".وتابع قائلا: "يشكل ذلك هجوماً غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة وعلى مبانيها. مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الملتزمة بالنظام الدولي القائم على القواعد، تلتزم إسرائيل بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وعدم انتهاكها".
https://sarabic.ae/20250126/أونروا-ترد-على-أوامر-إسرائيل-بإخلاء-مبانيها-في-القدس-الشرقية-بحلول-30-يناير-الجاري-1097165578.html
https://sarabic.ae/20251208/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مقر-الأونروا-في-حي-الشيخ-جراح-شرقي-القدس-1107925555.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_d16e740dc27337767776005b11150313.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, آخر أخبار القدس الأن
أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, آخر أخبار القدس الأن

"أونروا" تنفي حق امتلاك إسرائيل لعقار يضم مقرها في القدس الشرقية

12:42 GMT 21.01.2026
© AP Photo / Mohammad Zaatariوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
نفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، امتلاك إسرائيل أي حقوق في العقار الذي يضم مجمّعها الرئيسي في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، مؤكدة أن المزاعم الإسرائيلية بهذا الشأن "كاذبة وغير قانونية".
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن خلافًا لما تردد في بعض وسائل الإعلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تملك العقار ولا تتمتع بأي حقوق عليه، مشددًا على أنه لم يتم نقل ملكيته قط. وأوضح لازاريني أن أونروا تستأجر الأرض من الحكومة الأردنية منذ عام 1952، وأن ما يجري حاليًا يمثل استيلاءً عليها في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
"أونروا" ترد على أوامر إسرائيل بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية بحلول 30 يناير الجاري
26 يناير 2025, 09:37 GMT
وأكد أن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة قد قضتا بأن الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تملك حقوقًا سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تطبيق قوانينها هناك يعد غير شرعي.
الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
1/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
2/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
3/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
4/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
5/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
6/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

1/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

2/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

3/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

4/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

5/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

6/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

ووصف لازاريني عمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية داخل المجمع بأنها تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، معتبرًا المجمع مرفقًا أمميًا يتمتع بالحصانة والحماية بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، ولا يجوز المساس به أو انتهاكه.
وكان لازاريني قد صرح، أمس الثلاثاء، عبر منصة "إكس": "مستوى جديد من التحدي السافر والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من جانب دولة إسرائيل. في ساعات الصباح الباكر اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأونروا، وهو موقع تابع للأمم المتحدة، في القدس الشرقية. دخلت الجرافات إلى المجمع وبدأت في هدم المباني داخله، تحت مراقبة نواب في الكنيست وعضو في الحكومة".
الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الجيش الإسرائيلي يقتحم مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح شرقي القدس
8 ديسمبر 2025, 08:34 GMT
وتابع قائلا: "يشكل ذلك هجوماً غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة وعلى مبانيها. مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الملتزمة بالنظام الدولي القائم على القواعد، تلتزم إسرائيل بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وعدم انتهاكها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала