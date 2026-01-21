عربي
الحكم بالسجن المؤبد على منفذ اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية الروسية السابق
وقال القاضي في جلسة المحكمة:" "الحكم النهائي على أحمدجون كوربونوف بالسجن مدى الحياة... مع غرامة قدرها مليون روبل"، فيما حكم على المتهمين الشركاء الثلاثة الآخرين، بالسجن لمدد تتراوح بين 18 و25 عامًا.كما وافقت المحكمة على الدعاوى المدنية المقدمة من المتضررين في قضية الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل كيريلوف.وقال مراسل "سبوتنيك": "استجابت المحكمة جزئيا لطلبات التعويض المقدمة من المتضررين الذين تعرضت شققهم وسياراتهم لأضرار نتيجة الانفجار".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر في اليوم التالي للانفجار، إلقاء القبض على مرتكب الهجوم الإرهابي، أحمدجون كوربونوف الذي أقر بتجنيده من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتم وعده بمبلغ 100 ألف دولار وتامين سفره إلى أوروبا لقاء تنفيذه الجريمة.وتسبب الهجوم الإرهابي، الذي أودى بحياة الفريق إيغور كيريلوف، في أضرار مادية لحقت بمالكي 14 سيارة و28 شقة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.3 مليون روبل، وفقا لموقع مكتب المدعي العام.الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف
أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة الغربية الثانية في روسيا، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، ومساعده إيليا بوليكاربوف في موسكو في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقال القاضي في جلسة المحكمة:" "الحكم النهائي على أحمدجون كوربونوف بالسجن مدى الحياة... مع غرامة قدرها مليون روبل"، فيما حكم على المتهمين الشركاء الثلاثة الآخرين، بالسجن لمدد تتراوح بين 18 و25 عامًا.
كما وافقت المحكمة على الدعاوى المدنية المقدمة من المتضررين في قضية الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل كيريلوف.
وقال مراسل "سبوتنيك": "استجابت المحكمة جزئيا لطلبات التعويض المقدمة من المتضررين الذين تعرضت شققهم وسياراتهم لأضرار نتيجة الانفجار".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، في منطقة شارع "ريازان" في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة وضعت على دراجة كهربائية "سكوتر" بجوار مبنى سكني، وأدت إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف ومساعده.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر في اليوم التالي للانفجار، إلقاء القبض على مرتكب الهجوم الإرهابي، أحمدجون كوربونوف الذي أقر بتجنيده من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتم وعده بمبلغ 100 ألف دولار وتامين سفره إلى أوروبا لقاء تنفيذه الجريمة.
وتسبب الهجوم الإرهابي، الذي أودى بحياة الفريق إيغور كيريلوف، في أضرار مادية لحقت بمالكي 14 سيارة و28 شقة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.3 مليون روبل، وفقا لموقع مكتب المدعي العام.
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف
