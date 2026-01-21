https://sarabic.ae/20260121/السيسي-من-دافوس-لا-استثناء-لأي-طرف-في-الحوار-السياسي-السوري-ولبنان-يسير-نحو-استقرار-سليم--1109469410.html

السيسي من "دافوس": لا استثناء لأي طرف في الحوار السياسي السوري... ولبنان يسير نحو استقرار سليم

السيسي من "دافوس": لا استثناء لأي طرف في الحوار السياسي السوري... ولبنان يسير نحو استقرار سليم

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى شمولية الحوار السياسي في سوريا دون إقصاء أي طرف. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T10:11+0000

2026-01-21T10:11+0000

2026-01-21T10:11+0000

أخبار مصر الآن

مصر

أخبار لبنان

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105972445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_edcc5fefa7d7aa3e8fd0f6313e783359.jpg

وقال السيسي خلال جلسة حوارية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "التطورات في سوريا تؤشر إلى أن الأمور تسير في اتجاه نأمل أن يستكمل بأن تكون كافة أطراف الدولة السورية ممثلة بشكل أو بآخر.. وبطريقة أخرى، يجب ألا يستثنى أحد من الحوار أو من المشاركة السياسية في الدولة السورية". وأكد الرئيس المصري أن مصر تؤمن بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددًا على دورها الإيجابي في دعم الاستقرار الإقليمي. وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، الخميس الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ما قد يشير إلى تحسن العلاقات بين واشنطن وبرن، على خلفية التحضيرات لاتفاق تجاري محتمل.ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مصادر مطلعة، أن "ترامب يخطط للوصول إلى سويسرا برفقة وفد كبير"، لكنها أشارت إلى أن خطط زيارة 2026، "ليست نهائية وقد تتغير"، على حد قولها.ففي 2025، فشلت برن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وبعد فشل المفاوضات، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية، وهي الأعلى بين الرسوم المفروضة على الاقتصادات المتقدمة. وتطبق هذه التعريفات منذ أغسطس (آب الماضي)، ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات السويسرية لإعادة النظر فيها".وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن قدمت مجموعة من المليارديرات ورجال الأعمال السويسريين، الأسبوع الماضي، لترامب في المكتب البيضاوي، حججهم لصالح تخفيض الرسوم.يشار إلى أن ترامب لم يحضر جلسة المنتدى، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد توليه الرئاسة، حيث ألقى كلمته آنذاك عبر تقنية الفيديو.

https://sarabic.ae/20250109/السيسي-يتحدث-عن-غزة-ولبنان-وسوريا-ويؤكد-ضرورة-العمل-على-تجنب-التصعيد-في-المنطقة-1096618750.html

https://sarabic.ae/20250519/السيسي-لعون-مصر-تواصل-مساعيها-لدفع-إسرائيل-نحو-الانسحاب-من-لبنان-1100732483.html

https://sarabic.ae/20260121/طائرة-ترامب-تعود-من-رحلتها-إلى-دافوس-بعد-إقلاعها-ماذا-حدث-1109461098.html

مصر

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, مصر, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي