طائرة ترامب تعود من رحلتها إلى دافوس بعد إقلاعها... ماذا حدث؟

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عودة طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رحلتها إلى دافوس بعد إقلاعها. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن "طائرة ترامب عادت بسبب مشكلة كهربائية صغيرة"، مضيفة أن "الطائرة عادت إلى المطار وسيتم استخدام طائرة جديدة لتوجه الرئيس إلى دافوس".وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت الخميس الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ما قد يشير إلى تحسن العلاقات بين واشنطن وبرن، على خلفية التحضيرات لاتفاق تجاري محتمل.ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مصادر مطلعة، أن "ترامب يخطط للوصول إلى سويسرا برفقة وفد كبير"، لكنها أشارت إلى أن خطط زيارة 2026، "ليست نهائية وقد تتغير"، على حد قولها.وتشير الوكالة إلى أن "زيارة ترامب، تمثل فرصة لسويسرا لاستعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد عام متوتر. ففي 2025، فشلت برن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وبعد فشل المفاوضات، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية، وهي الأعلى بين الرسوم المفروضة على الاقتصادات المتقدمة. وتُطبق هذه التعريفات منذ أغسطس (آب الماضي)، ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات السويسرية لإعادة النظر فيها".وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن قدمت مجموعة من المليارديرات ورجال الأعمال السويسريين، الأسبوع الماضي، لترامب في المكتب البيضاوي، حججهم لصالح تخفيض الرسوم.يشار إلى أن ترامب لم يحضر جلسة المنتدى، في يناير الماضي، بعد توليه الرئاسة، حيث ألقى كلمته آنذاك عبر تقنية الفيديو.

