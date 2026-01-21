طائرة ترامب تعود من رحلتها إلى دافوس بعد إقلاعها... ماذا حدث؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
طائرة ترامب تعود من رحلتها إلى دافوس بعد إقلاعها... ماذا حدث؟
طائرة ترامب تعود من رحلتها إلى دافوس بعد إقلاعها... ماذا حدث؟
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عودة طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رحلتها إلى دافوس بعد إقلاعها. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T04:12+0000
2026-01-21T04:13+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102468/82/1024688215_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_896df74eed2d1c828c6489dc79667025.jpg
وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن "طائرة ترامب عادت بسبب مشكلة كهربائية صغيرة"، مضيفة أن "الطائرة عادت إلى المطار وسيتم استخدام طائرة جديدة لتوجه الرئيس إلى دافوس".وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت الخميس الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ما قد يشير إلى تحسن العلاقات بين واشنطن وبرن، على خلفية التحضيرات لاتفاق تجاري محتمل.ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مصادر مطلعة، أن "ترامب يخطط للوصول إلى سويسرا برفقة وفد كبير"، لكنها أشارت إلى أن خطط زيارة 2026، "ليست نهائية وقد تتغير"، على حد قولها.وتشير الوكالة إلى أن "زيارة ترامب، تمثل فرصة لسويسرا لاستعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد عام متوتر. ففي 2025، فشلت برن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وبعد فشل المفاوضات، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية، وهي الأعلى بين الرسوم المفروضة على الاقتصادات المتقدمة. وتُطبق هذه التعريفات منذ أغسطس (آب الماضي)، ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات السويسرية لإعادة النظر فيها".وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن قدمت مجموعة من المليارديرات ورجال الأعمال السويسريين، الأسبوع الماضي، لترامب في المكتب البيضاوي، حججهم لصالح تخفيض الرسوم.يشار إلى أن ترامب لم يحضر جلسة المنتدى، في يناير الماضي، بعد توليه الرئاسة، حيث ألقى كلمته آنذاك عبر تقنية الفيديو.
https://sarabic.ae/20260120/إعلام-ترامب-يتجنب-لقاء-زيلينسكي-في-دافوس-1109416436.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عودة طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رحلتها إلى دافوس بعد إقلاعها.
وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن "طائرة ترامب عادت بسبب مشكلة كهربائية صغيرة"، مضيفة أن "الطائرة عادت إلى المطار وسيتم استخدام طائرة جديدة لتوجه الرئيس إلى دافوس".
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت الخميس الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ما قد يشير إلى تحسن العلاقات بين واشنطن وبرن، على خلفية التحضيرات لاتفاق تجاري محتمل.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
إعلام: ترامب يتجنب لقاء زيلينسكي في "دافوس"
أمس, 07:27 GMT
ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مصادر مطلعة، أن "ترامب يخطط للوصول إلى سويسرا برفقة وفد كبير"، لكنها أشارت إلى أن خطط زيارة 2026، "ليست نهائية وقد تتغير"، على حد قولها.
وتشير الوكالة إلى أن "زيارة ترامب، تمثل فرصة لسويسرا لاستعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد عام متوتر. ففي 2025، فشلت برن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وبعد فشل المفاوضات، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية، وهي الأعلى بين الرسوم المفروضة على الاقتصادات المتقدمة. وتُطبق هذه التعريفات منذ أغسطس (آب الماضي)، ومنذ ذلك الحين تسعى السلطات السويسرية لإعادة النظر فيها".
وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن قدمت مجموعة من المليارديرات ورجال الأعمال السويسريين، الأسبوع الماضي، لترامب في المكتب البيضاوي، حججهم لصالح تخفيض الرسوم.
يشار إلى أن ترامب لم يحضر جلسة المنتدى، في يناير الماضي، بعد توليه الرئاسة، حيث ألقى كلمته آنذاك عبر تقنية الفيديو.
