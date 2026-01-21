عربي
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: موسكو تتطلع لتلقي التفاصيل المتعلقة بالمناقشات حول أوكرانيا بين واشنطن وبروكسل- عاجل
الكرملين: موسكو تتطلع لتلقي التفاصيل المتعلقة بالمناقشات حول أوكرانيا بين واشنطن وبروكسل- عاجل
وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "القضايا المتعلقة بالتسوية الأوكرانية تُناقش في صيغة مغلقة".
الكرملين: موسكو تتطلع لتلقي التفاصيل المتعلقة بالمناقشات حول أوكرانيا بين واشنطن وبروكسل- عاجل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيكسوف، أن موسكو تعوّل على تلقي جميع المعلومات المتعلقة بالمناقشات حول أوكرانيا، التي جرت بين واشنطن وبروكسل، في الوقت المناسب.
وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "القضايا المتعلقة بالتسوية الأوكرانية تُناقش في صيغة مغلقة".
