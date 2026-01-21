اهتمام كبير بمحطات "روساتوم" الصغيرة للطاقة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/اهتمام-كبير-بمحطات-روساتوم-الصغيرة-للطاقة-النووية-1109466374.html
اهتمام كبير بمحطات "روساتوم" الصغيرة للطاقة النووية
اهتمام كبير بمحطات "روساتوم" الصغيرة للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
صرح أليكسي ليخاتشيوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة لاحظت اهتمامًا كبيرًا من الشركاء الأجانب بمحطات الطاقة... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T08:39+0000
2026-01-21T08:39+0000
روساتوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096199646_0:6:535:307_1920x0_80_0_0_72f3e290c6be7e96b8d80a1483aa246d.jpg
وقال ليخاتشيوف، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "نلاحظ اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الطاقة المنخفضة، سواءً البرية أو العائمة، من جانب شركائنا الأجانب. وأودّ أن أؤكد أن جميع المشاريع الدولية تسير وفقًا للخطط الموضوعة".وأردف: "في مجال المواد المركبة، على مدى السنوات الـ9 الماضية أنشأنا سلسلة متكاملة ودخلنا قائمة الدول الخمس الأولى في هذا المجال، بفضل خبرتنا في ألياف الكربون والألياف الزجاجية".وختم: "لدينا طلب خارجي ضخم، لقد افتتحنا 9 مراكز للاستخدام المشترك في جميع أنحاء البلاد، ونرى اهتمامًا كبيرًا بهذا الخصوص من الشركاء الأجانب"."روساتوم": دعوة بوتين وأوربان لمراسم صب الخرسانة في محطة "باكش 2" النووية
https://sarabic.ae/20260116/روساتوم-تبدأ-إنشاء-نموذج-أولي-لمفاعل-نووي-حراري-مستقبلي-1109312811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096199646_50:0:535:364_1920x0_80_0_0_8181c6bc94eb266ecd3c04b7a391e90d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

اهتمام كبير بمحطات "روساتوم" الصغيرة للطاقة النووية

08:39 GMT 21.01.2026
© Photo / Росатом (rosatom)مفاعل النيوترونات السريع المبتكر BREST-OD-300 المصنع من قبل شركة روساتوم الروسية
مفاعل النيوترونات السريع المبتكر BREST-OD-300 المصنع من قبل شركة روساتوم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Photo / Росатом (rosatom)
تابعنا عبر
صرح أليكسي ليخاتشيوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة لاحظت اهتمامًا كبيرًا من الشركاء الأجانب بمحطات الطاقة النووية الصغيرة، سواء البرية أو البحرية.
وقال ليخاتشيوف، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "نلاحظ اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الطاقة المنخفضة، سواءً البرية أو العائمة، من جانب شركائنا الأجانب. وأودّ أن أؤكد أن جميع المشاريع الدولية تسير وفقًا للخطط الموضوعة".
وأردف: "في مجال المواد المركبة، على مدى السنوات الـ9 الماضية أنشأنا سلسلة متكاملة ودخلنا قائمة الدول الخمس الأولى في هذا المجال، بفضل خبرتنا في ألياف الكربون والألياف الزجاجية".

وتابع: "تستخدم "روساتوم" هذه التقنيات في أجهزة الطرد المركزي ومشاريع البناء والمشاريع البيئية، ويمكننا القول إننا اليوم لا نعتمد إطلاقًا على الواردات".

جناح شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
"روساتوم" تبدأ إنشاء نموذج أولي لمفاعل نووي حراري مستقبلي
16 يناير, 14:33 GMT
وأكد ليخاتشيوف أنه "وفي مجال التقنيات المضافة.. تم خلال 7 سنوات عمليًا، إنشاء صناعة طباعة ثلاثية الأبعاد متكاملة. لقد استحوذنا عمليًا على جميع التقنيات، بما فيها تقنيات المساحيق - التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ".
وختم: "لدينا طلب خارجي ضخم، لقد افتتحنا 9 مراكز للاستخدام المشترك في جميع أنحاء البلاد، ونرى اهتمامًا كبيرًا بهذا الخصوص من الشركاء الأجانب".
"روساتوم": دعوة بوتين وأوربان لمراسم صب الخرسانة في محطة "باكش 2" النووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала