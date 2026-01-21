https://sarabic.ae/20260121/اهتمام-كبير-بمحطات-روساتوم-الصغيرة-للطاقة-النووية-1109466374.html
صرح أليكسي ليخاتشيوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة لاحظت اهتمامًا كبيرًا من الشركاء الأجانب بمحطات الطاقة
وقال ليخاتشيوف، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "نلاحظ اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الطاقة المنخفضة، سواءً البرية أو العائمة، من جانب شركائنا الأجانب. وأودّ أن أؤكد أن جميع المشاريع الدولية تسير وفقًا للخطط الموضوعة".وأردف: "في مجال المواد المركبة، على مدى السنوات الـ9 الماضية أنشأنا سلسلة متكاملة ودخلنا قائمة الدول الخمس الأولى في هذا المجال، بفضل خبرتنا في ألياف الكربون والألياف الزجاجية".وختم: "لدينا طلب خارجي ضخم، لقد افتتحنا 9 مراكز للاستخدام المشترك في جميع أنحاء البلاد، ونرى اهتمامًا كبيرًا بهذا الخصوص من الشركاء الأجانب".
صرح أليكسي ليخاتشيوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة لاحظت اهتمامًا كبيرًا من الشركاء الأجانب بمحطات الطاقة النووية الصغيرة، سواء البرية أو البحرية.
وقال ليخاتشيوف، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "نلاحظ اهتمامًا كبيرًا بمشاريع الطاقة المنخفضة، سواءً البرية أو العائمة، من جانب شركائنا الأجانب. وأودّ أن أؤكد أن جميع المشاريع الدولية تسير وفقًا للخطط الموضوعة".
وأردف: "في مجال المواد المركبة، على مدى السنوات الـ9 الماضية أنشأنا سلسلة متكاملة ودخلنا قائمة الدول الخمس الأولى في هذا المجال، بفضل خبرتنا في ألياف الكربون والألياف الزجاجية".
وتابع: "تستخدم "روساتوم" هذه التقنيات في أجهزة الطرد المركزي ومشاريع البناء والمشاريع البيئية، ويمكننا القول إننا اليوم لا نعتمد إطلاقًا على الواردات".
وأكد ليخاتشيوف أنه "وفي مجال التقنيات المضافة.. تم خلال 7 سنوات عمليًا، إنشاء صناعة طباعة ثلاثية الأبعاد متكاملة. لقد استحوذنا عمليًا على جميع التقنيات، بما فيها تقنيات المساحيق - التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ".
وختم: "لدينا طلب خارجي ضخم، لقد افتتحنا 9 مراكز للاستخدام المشترك في جميع أنحاء البلاد، ونرى اهتمامًا كبيرًا بهذا الخصوص من الشركاء الأجانب".