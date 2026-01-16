https://sarabic.ae/20260116/روساتوم-تبدأ-إنشاء-نموذج-أولي-لمفاعل-نووي-حراري-مستقبلي-1109312811.html

"روساتوم" تبدأ إنشاء نموذج أولي لمفاعل نووي حراري مستقبلي

"روساتوم" تبدأ إنشاء نموذج أولي لمفاعل نووي حراري مستقبلي

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية للمؤسسة النووية الحكومية في بيان صحفي، أن علماء "روساتوم" قد اتخذوا خطوة رئيسية نحو بناء مفاعل "توكاماك" قائم على المفاعل "RBT" في روسيا،... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T14:33+0000

2026-01-16T14:33+0000

2026-01-16T14:33+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

الطاقة النووية

قطاع الطاقة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109312656_0:60:1350:819_1920x0_80_0_0_63bb6682d8fb6a3aa2e351cce8e1a580.jpg

وجاء في البيان: "في معهد دي. في. إفريموف للأبحاث في مجال المعدات الكهروفيزيائية (شركة NIIEFA المساهمة، سان بطرسبورغ ، التابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية)، تم تصنيع سلك فائق التوصيل بالحجم الكامل للنظام الكهرومغناطيسي لجهاز توكاماك قائم على المفاعل النووي"RBT" واختباره بنجاح لأول مرة في روسيا. وقد مثّل هذا الإنجاز خطوةً أساسيةً نحو استكمال تطوير المنشأة والانتقال إلى مرحلة الإنشاء الفعلية".ووفقا للبيان قال رئيس قسم أبحاث أنظمة الموصلات الفائقة في مركز سينتيز العلمي والتقني التابع لشركة"NIIEFA"، أندريه ميدنيكوف: "قام قسم هندسة التبريد الفائق والموصلية الفائقة التطبيقية في مركز سينتيز العلمي والتقني التابع لشركة "NIIEFA"، بتصنيع قسم كامل الحجم بطول 5 أمتار من السلك، يتكون من 240 شريطًا من الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية موضوعة في مصفوفة نحاسية مثبتة... تم صنع ملف من قسم السلك الذي يبلغ طوله خمسة أمتار، باستخدام معدات وحلول تكنولوجية كانت أقرب ما يمكن إلى تلك التي ستستخدم لتصنيع اللفة الفعلية".ومن المقرر في عام 2026، تصنيع واختبار سلكين إضافيين، يزيد طول كل منهما عن 60 مترا إجمالا، وأن يستخدم جهاز"TRT" عشرات الكيلومترات من الأسلاك وأكثر من 30 ملفا بأحجام مختلفة. وفي عام 2027، سيتم تصنيع نموذج أولي كامل الحجم للملف اللولبي المركزي باستخدام هذه الأسلاك.تم تطوير مشروع "TRT" كجزء من البرنامج الشامل "تطوير الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة النووية في روسيا الاتحادية حتى عام 2024، والذي نفذته شركة "روساتوم" بالاشتراك مع معهد كورتشاتوف "منظمة البحث الرائدة في البرنامج"، والأكاديمية الروسية للعلوم، ووزارة العلوم والتعليم العالي الروسية منذ عام 2021.

https://sarabic.ae/20260111/مينسك-تعتزم-إعداد-اتفاق-إطار-مع-روساتوم-لبناء-الوحدة-الثالثة-بمحطة-الطاقة-النووية-البيلاروسية-1109120882.html

https://sarabic.ae/20251201/نوفاك-روساتوم-تعد-وثائق-مناقصة-لبناء-محطة-طاقة-نووية-في-السعودية-1107677674.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الطاقة النووية, قطاع الطاقة