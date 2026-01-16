عربي
https://sarabic.ae/20260116/روساتوم-تبدأ-إنشاء-نموذج-أولي-لمفاعل-نووي-حراري-مستقبلي-1109312811.html
"روساتوم" تبدأ إنشاء نموذج أولي لمفاعل نووي حراري مستقبلي
أفادت الخدمة الصحفية للمؤسسة النووية الحكومية في بيان صحفي، أن علماء "روساتوم" قد اتخذوا خطوة رئيسية نحو بناء مفاعل "توكاماك" قائم على المفاعل "RBT" في روسيا،...
وجاء في البيان: "في معهد دي. في. إفريموف للأبحاث في مجال المعدات الكهروفيزيائية (شركة NIIEFA المساهمة، سان بطرسبورغ ، التابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية)، تم تصنيع سلك فائق التوصيل بالحجم الكامل للنظام الكهرومغناطيسي لجهاز توكاماك قائم على المفاعل النووي"RBT" واختباره بنجاح لأول مرة في روسيا. وقد مثّل هذا الإنجاز خطوةً أساسيةً نحو استكمال تطوير المنشأة والانتقال إلى مرحلة الإنشاء الفعلية".ووفقا للبيان قال رئيس قسم أبحاث أنظمة الموصلات الفائقة في مركز سينتيز العلمي والتقني التابع لشركة"NIIEFA"، أندريه ميدنيكوف: "قام قسم هندسة التبريد الفائق والموصلية الفائقة التطبيقية في مركز سينتيز العلمي والتقني التابع لشركة "NIIEFA"، بتصنيع قسم كامل الحجم بطول 5 أمتار من السلك، يتكون من 240 شريطًا من الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية موضوعة في مصفوفة نحاسية مثبتة... تم صنع ملف من قسم السلك الذي يبلغ طوله خمسة أمتار، باستخدام معدات وحلول تكنولوجية كانت أقرب ما يمكن إلى تلك التي ستستخدم لتصنيع اللفة الفعلية".ومن المقرر في عام 2026، تصنيع واختبار سلكين إضافيين، يزيد طول كل منهما عن 60 مترا إجمالا، وأن يستخدم جهاز"TRT" عشرات الكيلومترات من الأسلاك وأكثر من 30 ملفا بأحجام مختلفة. وفي عام 2027، سيتم تصنيع نموذج أولي كامل الحجم للملف اللولبي المركزي باستخدام هذه الأسلاك.تم تطوير مشروع "TRT" كجزء من البرنامج الشامل "تطوير الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة النووية في روسيا الاتحادية حتى عام 2024، والذي نفذته شركة "روساتوم" بالاشتراك مع معهد كورتشاتوف "منظمة البحث الرائدة في البرنامج"، والأكاديمية الروسية للعلوم، ووزارة العلوم والتعليم العالي الروسية منذ عام 2021.
أفادت الخدمة الصحفية للمؤسسة النووية الحكومية في بيان صحفي، أن علماء "روساتوم" قد اتخذوا خطوة رئيسية نحو بناء مفاعل "توكاماك" قائم على المفاعل "RBT" في روسيا، وهو نموذج أولي لمفاعل اندماج نووي مستقبلي.
وجاء في البيان: "في معهد دي. في. إفريموف للأبحاث في مجال المعدات الكهروفيزيائية (شركة NIIEFA المساهمة، سان بطرسبورغ ، التابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية)، تم تصنيع سلك فائق التوصيل بالحجم الكامل للنظام الكهرومغناطيسي لجهاز توكاماك قائم على المفاعل النووي"RBT" واختباره بنجاح لأول مرة في روسيا. وقد مثّل هذا الإنجاز خطوةً أساسيةً نحو استكمال تطوير المنشأة والانتقال إلى مرحلة الإنشاء الفعلية".
يؤكد التقرير أن المكون الأساسي لإنشاء نظام إدارة الطاقة هو سلك يعتمد على موصل فائق عالي الحرارة، وأن اختباره الناجح على نطاق كامل أصبح الحدث المركزي للمرحلة الحالية من العمل.
ووفقا للبيان قال رئيس قسم أبحاث أنظمة الموصلات الفائقة في مركز سينتيز العلمي والتقني التابع لشركة"NIIEFA"، أندريه ميدنيكوف: "قام قسم هندسة التبريد الفائق والموصلية الفائقة التطبيقية في مركز سينتيز العلمي والتقني التابع لشركة "NIIEFA"، بتصنيع قسم كامل الحجم بطول 5 أمتار من السلك، يتكون من 240 شريطًا من الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية موضوعة في مصفوفة نحاسية مثبتة... تم صنع ملف من قسم السلك الذي يبلغ طوله خمسة أمتار، باستخدام معدات وحلول تكنولوجية كانت أقرب ما يمكن إلى تلك التي ستستخدم لتصنيع اللفة الفعلية".

تجدر الإشارة إلى أنه في معظم الخصائص، ستكون الأسلاك فائقة التوصيل من نوع "TRT" متفوقة على الأسلاك المستخدمة في المفاعل النووي الحراري الدولي "ITER"، الذي يتم بناؤه في فرنسا.

ومن المقرر في عام 2026، تصنيع واختبار سلكين إضافيين، يزيد طول كل منهما عن 60 مترا إجمالا، وأن يستخدم جهاز"TRT" عشرات الكيلومترات من الأسلاك وأكثر من 30 ملفا بأحجام مختلفة. وفي عام 2027، سيتم تصنيع نموذج أولي كامل الحجم للملف اللولبي المركزي باستخدام هذه الأسلاك.
يعد مفاعل توكاماك بتقنيات المفاعلات"TRT" نموذجا أوليا لمفاعل اندماج نووي. وتشارك في تطويره منظمات من الأكاديمية الروسية للعلوم، ومؤسسة روساتوم، ومركز كورتشاتوف الوطني للأبحاث. ومن المتوقع أن يمثّل بناء مفاعل توكاماك بتقنيات المفاعلات خطوةً مهمة نحو إتقان الاندماج النووي الحراري المتحكّم به، وإنشاء مفاعل اندماج نووي في روسيا، وهو مصدر طاقة صديق للبيئة ذو موارد وقود غير قابلة للنضوب تقريبًا.

تم تطوير مشروع "TRT" كجزء من البرنامج الشامل "تطوير الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة النووية في روسيا الاتحادية حتى عام 2024، والذي نفذته شركة "روساتوم" بالاشتراك مع معهد كورتشاتوف "منظمة البحث الرائدة في البرنامج"، والأكاديمية الروسية للعلوم، ووزارة العلوم والتعليم العالي الروسية منذ عام 2021.
