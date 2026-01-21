ترامب: لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-لن-تكون-هناك-حرب-عالمية-ثالثة-1109483268.html
ترامب: لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة
ترامب: لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة
ترامب: لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة
ترامب: لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة

تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن العالم كان يقترب من شفا حرب عالمية ثالثة لولا انتخابه رئيسا لأمريكا، مؤكدا أن انتخابه لعب دورا حاسما في منع تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة. أعتقد أنه لو لم أُنتخب، لكان الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد تصاعد إلى حرب عالمية ثالثة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن بلاده تريد "حلفاء أقوياء وليسوا ضعفاء".

وأوضح ترامب أن على حلف الناتو وأوروبا العمل على ملف أوكرانيا، وليس واشنطن، قائلا: "عندما أتحدث عن حلف الناتو، فأنا أتحدث عن أوروبا، هم بحاجة إلى التعامل مع أوكرانيا، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك. الولايات المتحدة بعيدة جدا. يفصلنا محيط كبير وجميل. ليس لنا أي علاقة بذلك".

وتابع: "بايدن قدم 350 مليار دولار للناتو وهذا أمر صادم، وأموالنا تذهب لدول وجهات لا تقدر ما نفعله، قمنا بتمويل الناتو لسنوات طويلة ولم نحصل منه على شيء".
الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
البنتاغون: لم نتلق بعد أي أوامر للاستيلاء على غرينلاند
