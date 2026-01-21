https://sarabic.ae/20260121/ترامب-لن-تكون-هناك-حرب-عالمية-ثالثة-1109483268.html
ترامب: لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
2026-01-21T16:09+0000
2026-01-21T16:09+0000
2026-01-21T16:30+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg
ترامب: لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة
16:09 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 16:30 GMT 21.01.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن العالم كان يقترب من شفا حرب عالمية ثالثة لولا انتخابه رئيسا لأمريكا، مؤكدا أن انتخابه لعب دورا حاسما في منع تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة. أعتقد أنه لو لم أُنتخب، لكان الصراع بين روسيا وأوكرانيا
قد تصاعد إلى حرب عالمية ثالثة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن بلاده تريد "حلفاء أقوياء وليسوا ضعفاء".
وأوضح ترامب أن على حلف الناتو وأوروبا العمل على ملف أوكرانيا، وليس واشنطن، قائلا: "عندما أتحدث عن حلف الناتو، فأنا أتحدث عن أوروبا، هم بحاجة إلى التعامل مع أوكرانيا، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك. الولايات المتحدة بعيدة جدا. يفصلنا محيط كبير وجميل. ليس لنا أي علاقة بذلك".
وتابع: "بايدن قدم 350 مليار دولار للناتو وهذا أمر صادم، وأموالنا تذهب لدول وجهات لا تقدر ما نفعله، قمنا بتمويل الناتو لسنوات طويلة ولم نحصل منه على شيء".