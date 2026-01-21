عربي
وقالت رودريغيز، في كلمة أثناء تواجدها بالمنطقة الاقتصادية التابعة لـ"الكومونة الاشتراكية باسم هوغو سالا"، إن "هذه الموارد ستُخصّص لتمويل دخول العاملين وحماية قدرتهم الشرائية من التضخم والتقلبات السلبية في سوق الصرف".وأضافت أن "الدفعة الأولى من الأموال ستُستخدم عبر سوق العملات في فنزويلا، بمشاركة النظام المصرفي الوطني والبنك المركزي للبلاد".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الثلاثاء، أنه "معجب بفنزويلا الآن"، وأن كاراكاس "تتعاون الآن مع واشنطن"، على حد قوله.وفي وقت سابق، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة، ووصفها بـ"الرائعة".وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا، مؤقتًا، مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية، في 5 يناير الجاري.
رودريغيز تعلن دخول 300 مليون دولار من عائدات النفط إلى الخزينة الفنزويلية

نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا
© AP Photo / Ariana Cubillos
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، أن بلادها تلقت 300 مليون دولار من عائدات بيع النفط.
وقالت رودريغيز، في كلمة أثناء تواجدها بالمنطقة الاقتصادية التابعة لـ"الكومونة الاشتراكية باسم هوغو سالا"، إن "هذه الموارد ستُخصّص لتمويل دخول العاملين وحماية قدرتهم الشرائية من التضخم والتقلبات السلبية في سوق الصرف".
وأضافت أن "الدفعة الأولى من الأموال ستُستخدم عبر سوق العملات في فنزويلا، بمشاركة النظام المصرفي الوطني والبنك المركزي للبلاد".
نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
فنزويلا توقع أول عقد تصدير للغاز المسال في تاريخها
17 يناير, 04:21 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الثلاثاء، أنه "معجب بفنزويلا الآن"، وأن كاراكاس "تتعاون الآن مع واشنطن"، على حد قوله.

وقال ترامب للصحفيين: "أنا معجب بفنزويلا الآن. إنهم يتعاونون معنا بشكل جيد للغاية. لقد كان الأمر لطيفًا للغاية"، معربًا عن أمله في أن تشارك السياسية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، في العمليات الجارية حاليًا في فنزويلا.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة، ووصفها بـ"الرائعة".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
أمين عام "حزب الله": أمريكا ارتكبت في فنزويلا "جريمة العصر"
17 يناير, 15:09 GMT
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا، مؤقتًا، مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية، في 5 يناير الجاري.
